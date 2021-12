Les meilleurs articles pour Medusa

Medusa est une héroïne connue pour son potentiel de clic droit. Voici donc quelques-uns des meilleurs objets que vous pouvez obtenir pour elle.

Seuls quelques héros de Dota 2 peuvent rivaliser avec Medusa en matière de transport. Elle est souvent considérée comme la meilleure héroïne en fin de partie en raison de ses capacités. En plus d’être un bon donneur de dégâts, Medusa est l’un (sinon le) héros les plus tankistes du jeu. Cela lui permet d’absorber beaucoup de dégâts et de « survivre » à ses adversaires.

Cependant, arriver à l’état où Dusa devient une bête immortelle est plus facile à dire qu’à faire. Bien qu’elle ne soit pas le héros le plus fragile, elle ne fait pas grand-chose au début. De plus, sa présence en milieu de partie dépend en grande partie des objets qu’elle recherche. C’est pourquoi cet article soulignera tous les objets populaires que vous pouvez obtenir pour le héros et comment décider lequel en vaut la peine.

Bandes de roulement de puissance

Medusa est l’un des héros qui profitent beaucoup des statistiques. C’est pourquoi la plupart des éléments que vous trouverez sur cette liste donnent au héros de nombreuses statistiques. Cela l’aide à devenir plus tankiste et à avoir une plus grande réserve de mana, ce qui l’aide au Mana Shield. Cependant, avant d’examiner certains des gros éléments de cette liste, nous devons souligner un élément appelé Power Treads. Cette chose donne la vitesse de déplacement, la vitesse d’attaque et certaines statistiques, ce qui la rend idéale pour Dusa.

Même si les Phase Boots étaient également une option populaire, la plupart des joueurs ont décidé d’obtenir des bandes de roulement. Outre les statistiques, vous pouvez changer de PT et recevoir différents attributs, selon le scénario.

Sphère de Linkin

C’est l’un des objets emblématiques de Medusa, c’est pourquoi vous pouvez le trouver dans toutes les catégories de compétences. Linken n’est pas si cher, il donne des statistiques, une régénération de mana et la possibilité d’annuler une capacité à cible unique. Cela en fait un choix populaire pour de nombreux héros, dont Medusa.

Cependant, l’objet ne donne pas assez de dégâts ou de vitesse d’attaque, c’est pourquoi il n’est plus aussi courant qu’avant. De nos jours, la plupart des joueurs de Medusa préfèrent subir plus de dégâts afin de pouvoir participer à des combats en équipe dès que possible.

Style Manta

Même si certains joueurs achètent Sange et Yasha, Manta Style s’est avéré être l’un des éléments incontournables de Medusa. Que le héros soit joué en midlaner ou en offlaner, Manta Style lui donne tout ce dont elle a besoin. Outre les statistiques et les dégâts, elle peut créer deux illusions, ce qui augmente sa vitesse d’agriculture et sa capacité de survie.

Oeil de Skadi

Eye of Skadi est probablement l’objet qui fait de Medusa l’un des héros les plus dangereux du jeu. C’est un objet qui coûte beaucoup d’argent, mais comme Dusa est l’un des héros les plus rapides du jeu, elle peut l’obtenir relativement facilement.

Skadi est un objet unique car il donne des tonnes de statistiques, ce qui est exactement ce dont le héros a besoin pour briller. Une autre chose qui la rend spéciale est qu’elle peut ralentir les unités ennemies à chaque attaque, même en utilisant Split Shot. Cela rend Medusa beaucoup plus dangereux, surtout dans des situations délicates.

Papillon

Butterfly est un objet qui fonctionne étonnamment sur presque tous les carrys d’agilité du jeu. Grâce à Evasion, Medusa peut infliger encore plus de dégâts et tout en punissant simultanément les héros ennemis pour avoir poussé. Outre l’évasion, Butterfly offre également des tonnes d’agilité et de vitesse d’attaque. Comme vous le savez, l’agilité confère une armure, et c’est aussi les statistiques principales de Dusa, vous pouvez donc voir pourquoi cet objet fonctionne si bien pour elle.

Cela dit, Butterfly peut facilement être contré par des héros ennemis qui ont une véritable frappe. En d’autres termes, si vous décidez d’acheter cet objet, vos adversaires recevront presque toujours une Monkey King Bar. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas obtenir Butterfly, mais l’objet ne sera pas aussi utile qu’il l’est habituellement.

Dédale

Même si Medusa est l’un des héros les plus tankistes de Dota 2, elle ne fait pas autant de dégâts qu’on pourrait le penser. C’est pourquoi certaines personnes décident d’acheter au moins un ou deux articles qui lui causeront suffisamment de dégâts. L’un de ces objets s’appelle Daedalus, et il peut faire des merveilles lorsqu’il est utilisé avec des objets, comme une rapière divine ou un autre objet de dégâts.

Malheureusement, Daedalus ne donne aucune statistique, ce qui en fait un objet de fin de partie. Même s’il est tentant d’obtenir l’objet au début, Medusa doit s’assurer qu’elle peut infliger des dégâts avant de faire des dégâts.

Rapière divine

C’est l’un des objets les plus controversés de Dota 2 en raison de ses dommages et de ses effets. En plus d’être l’un des objets les plus chers du jeu, Divine Rapier donne à son producteur +350 dégâts, ce qui est beaucoup, c’est le moins qu’on puisse dire. Malheureusement, cela a un prix car si le héros meurt, il perdra l’objet et il pourra être obtenu par l’équipe ennemie. En d’autres termes, les gens achètent une Rapière divine lorsqu’ils ont vraiment besoin de ces dégâts supplémentaires ou lorsqu’ils sont certains qu’ils ne mourront pas.

Medusa est l’un des rares héros de Dota 2 à pouvoir porter cet objet avec succès et à rester en vie assez longtemps pour abattre l’équipe ennemie. Cependant, cet objet peut à lui seul renverser un combat d’équipe, ce qui signifie que l’obtenir est toujours risqué.

Sceptre d’Aghanim

Le dernier élément que vous pouvez souvent voir sur certains joueurs de Medusa est le sceptre d’Aghanim. Il est important de souligner que cet élément est situationnel car Valve modifie régulièrement les éléments qu’il fournit. En d’autres termes, vous devez vérifier le patch actuel pour voir s’il en vaut la peine.

Au moment de la rédaction de cet article, l’objet permet à Medusa de transformer les héros ennemis en pierres avec son serpent mystique. De plus, elle obtient un nouveau sort appelé « Sang froid ». Il s’agit d’une capacité passive qui envoie un serpent mystique à cible unique lorsque quelqu’un cible Medusa. Il a un temps de recharge de 12 secondes, ce qui signifie qu’il a la possibilité de se déclencher deux fois pendant les combats d’équipe.