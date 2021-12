Les meilleurs articles pour Spirit Breaker

Spirit Breaker est l’un des héros les plus en vogue de la méta actuelle, alors jetons un coup d’œil à certains des achats de rythme que vous pouvez obtenir pour lui.

Il n’y a pas beaucoup de héros dans Dota 2 qui sont aussi bons que Spirit Breaker en ce qui concerne les jeux PUB. C’est l’un des héros que vous choisissez dans presque tous les scénarios et que vous le faites fonctionner. Bien que de nombreux joueurs de Dota 2 le considèrent comme l’un des héros du jeu les moins dépendants des compétences, cela ne veut pas dire que SB ne peut pas faire des merveilles.

Habituellement, les gens choisissent ce héros lorsqu’ils veulent ganker la voie médiane ou lorsque leur équipe a besoin d’un tank. Il fonctionne très bien lorsqu’il est utilisé aux côtés de héros, tels que Queen of Pain à Storm Spirit, car ils peuvent tuer presque n’importe quel héros sur la carte. Bien sûr, SB fonctionne bien dans de nombreuses formations différentes, il est donc toujours un héros que vous devez garder à l’esprit. Cela étant dit, voici quelques-uns des meilleurs articles que vous pouvez acheter pour lui.

Bottes de phase

Même si Phase Boots n’est pas aussi populaire qu’avant, en raison des capacités de Spirit Breaker, c’est certainement l’un des éléments que vous voudriez mettre à l’épreuve. Étant donné que l’objet offre une vitesse de déplacement et qu’il est bon marché, vous devriez essayer de l’obtenir dès que possible. Cela vous aidera à ganker et à vous échapper en cas de besoin.

Sceptre d’Aghanim

Le sceptre d’Aghanim est un élément indispensable pour de nombreux héros de Dota 2, et Spirit Breaker est certainement l’un d’entre eux. Cet objet n’était pas très bon avant, mais après les récents changements, il permet au héros d’utiliser sa Charge des ténèbres beaucoup plus souvent. De plus, c’est un objet qui permettra à SB d’utiliser ce sort même les ennemis qui ont BKB. Cela le rend extrêmement fort en fin de partie car il peut les désactiver pendant au moins quelques secondes.

Le principal problème avec cet article est le fait qu’il est cher. Même si SB a ce qu’il faut pour être un carry, le héros est définitivement plus populaire en position quatre ou cinq. En d’autres termes, il doit se procurer de nombreux autres articles avant de pouvoir acheter celui-ci. Ce qui est encore plus ennuyeux, c’est que Spirit Breaker est l’un des héros agricoles les plus lents du jeu.

Lame de l’ombre

C’est probablement l’objet le plus classique que vous puissiez obtenir dans un jeu de pub avec Spirit Breaker, et pour une raison. Shadow Blade fait de ce héros un cauchemar à gérer car il lui donne la possibilité de devenir invisible. Cela signifie que vos coéquipiers ne peuvent pas vous dire quand SB vous a chargé, et vous disposez toujours d’un outil d’évacuation fiable.

Une autre chose qui rend cet objet bon pour SB est le fait qu’il lui permet de faire plus de dégâts. Beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir du clic droit de SB, mais il a ce qu’il faut pour blesser ses ennemis, surtout plus tard.

Sabre d’écho

C’est probablement l’un des objets les plus sous-estimés que vous puissiez obtenir pour Spirit Breaker. Beaucoup de gens n’en tiennent même pas compte lors du choix du héros, mais SB est un noyau, c’est certainement l’un des meilleurs objets que vous puissiez obtenir. Echo Saber permet à SB d’attaquer deux fois, ce qui signifie qu’il y a de bonnes chances de décrocher un coup.

Contrairement à d’autres gros objets, Echo Saber est assez bon marché et permet de donner au héros de bonnes statistiques.

Bar King Noir

Black King Bar n’est certainement pas l’élément le plus courant pour Spirit Breaker, mais cela ne veut pas dire qu’il n’en vaut pas la peine. Bien sûr, la seule façon de profiter de cet article est si vous êtes core. Obtenir une Black King Bar lorsque vous jouez en tant que support n’en vaut certainement pas la peine, car vous pouvez utiliser cet or pour toutes sortes d’autres choses.

L’un des grands avantages d’avoir Black King Bar avec Spirit Breaker est que vous pouvez sauter dans l’équipe ennemie et charger le héros que vous voulez. Bien que cela ne semble pas impressionnant, cela fait beaucoup de différence en fin de partie. Avoir la capacité de charger à 100% un certain héros peut suffire pour gagner un combat en équipe.

Courrier de lame

Chaque héros dont le rôle est d’initier un combat subit généralement beaucoup de dégâts. C’est pourquoi c’est toujours une bonne idée d’acheter un article, tel que Blade Mail. Bien que cela ne fasse pas grand-chose, un Blade Mail utilisé à temps peut complètement changer le résultat du combat en équipe.

Blade Mail est bon marché et facile à utiliser, mais contrairement aux autres éléments de cette liste, il ne fournit pas beaucoup de statistiques. C’est l’une des raisons pour lesquelles certaines personnes préfèrent l’éviter à moins que l’équipe ennemie ait beaucoup de dégâts en rafale.

Navire de l’esprit

Le dernier élément que nous souhaitons ajouter ici est généralement acheté dans les jeux professionnels. Même si Spirit Breaker était l’un des héros PUB les moins populaires, il est devenu l’une des options incontournables au cours des deux dernières semaines. L’un des objets les plus populaires dans les jeux professionnels pour Spirit Breaker est Spirit Vessel, car il l’aide à infliger des dégâts et à soigner ses alliés. Bien sûr, cet objet permet également à SB de réduire l’efficacité de la guérison de l’ennemi, ce qui peut faire des merveilles contre certains alignements.