Les meilleurs articles pour Timbersaw

Voici quelques-uns des meilleurs pour faire briller Timbersaw dans différentes gammes.

Timbersaw est un héros capable de faire des dégâts considérables contre les héros de force. Cela fait de lui une excellente option dans certaines formations, en particulier lorsqu’une équipe donnée a besoin d’un frontliner.

S’il est vrai que ce héros a beaucoup de potentiel, il est aussi l’un des plus difficiles à maîtriser. En d’autres termes, vous devez jouer beaucoup jusqu’à ce que vous appreniez à utiliser son potentiel. Cependant, une fois que cela se produira, vous gagnerez certainement beaucoup de MMR.

En plus d’être un héros difficile à maîtriser, Timbersaw est un héros qui a besoin d’obtenir des objets spécifiques pour réussir. Voici quelques options que vous devriez choisir dans presque tous les jeux, quels que soient les héros que vous devez affronter.

Orbe Lotus

Le premier élément que nous aimerions inclure sur cette liste est Lotus Orb, qui aide Timbersaw à devenir beaucoup plus tankiste. En plus de faire plus de dégâts, cet objet aidera le héros car il peut refléter certains des sorts et objets cibles les plus ennuyeux.

L’un des plus grands avantages d’obtenir cet article est qu’il est beaucoup moins cher que les autres sur cette liste. Cela signifie que vous pouvez l’obtenir tôt, surtout si vous empruntez la voie médiane.

Pierre de sang

L’un des objets indispensables pour chaque joueur de Timbersaw s’appelle Bloodstone. Bien que ce soit l’une des options les plus chères de cette liste, elle vous permettra de faire des tonnes de dégâts car elle vous donne des tonnes de mana et de HP.

Une autre chose qui fait de Bloodstone un objet qui vaut la peine est sa régénération de mana – elle en fournit beaucoup. De plus, il s’agit d’un élément actif qui peut vous aider si vous avez peu de PV, tant que vous avez également peu de mana.

Garde de Shiva

Le troisième élément de cette liste capable de faire de Timbersaw un héros de base mortel s’appelle Shiva’s Guard. C’est généralement un objet défensif qui donne des tonnes d’armure et de mana. Heureusement, Timbesaw bénéficie des deux choses, c’est pourquoi il peut utiliser cet objet de manière offensive.

La garde de Shiva n’est pas aussi chère que Bloodstone, mais elle n’est pas bon marché non plus. Cela signifie que vous ne pouvez pas l’acheter tout de suite, d’autant plus que vous aurez besoin d’obtenir quelques autres articles avant cela.

Sceptre divin d’Eul

Bien qu’il s’agisse d’un objet que les gens achètent généralement lorsqu’ils veulent survivre, le sceptre divin d’Eul peut être un excellent outil dans certaines situations. Timbersaw est l’un des héros les plus forts en termes de capacité de survie, mais il a besoin d’une armure avant cela. C’est là que l’aide d’Eul car cet objet lui donnera au moins quelques secondes pour travailler.

Outre le fait que vous pouvez l’utiliser défensivement, cet objet peut également être utilisé pour des ganks. Malheureusement, Timbersaw n’est pas l’un des héros du jeu avec un handicap approprié. C’est pourquoi Eul’s peut faire des merveilles dans des situations où le héros veut mettre en place un kill.

Pipe de perspicacité

Timbersaw est l’un des meilleurs héros contre les dommages physiques en raison de son armure élevée. Malheureusement, il est extrêmement sensible aux dégâts magiques, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles des héros tels que Invoker et Lina fonctionnent bien contre lui.

Le moyen le plus simple de s’assurer que vous ne serez pas effondré en quelques secondes est d’obtenir un objet appelé Pipe of Insight. Bien qu’il ne soit pas bon marché, cet objet vous permettra d’avoir beaucoup de résistance magique passive. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que vous pouvez l’utiliser sur vous-même et vos coéquipiers et gagner un bouclier protecteur qui absorbera les dégâts magiques.

Courrier de lame

Blade Mail est l’un des éléments situationnels de Dota 2 qui peuvent faire des merveilles si vous l’utilisez correctement. Bien que cela ne vous fournisse pas beaucoup de dégâts ou de statistiques, cela donne à Timbersaw la possibilité de dévier les dégâts entrants et de les rendre à ceux qui les ont infligés. En d’autres termes, il est excellent contre les héros avec des dégâts d’éclatement élevés.

Blade Mail a peut-être beaucoup de potentiel, mais ce n’est pas un élément que vous voudrez obtenir dans chaque partie. Il ne fournit pas beaucoup de statistiques, donc cela pourrait ne pas en valoir la peine.

Sceptre d’Aghanim

Cet objet fait certainement partie des meilleures options pour chaque joueur de Timbersaw, car il lui donne essentiellement un deuxième ultime. Bien que cela puisse ne pas sembler spécial sur le papier, le sceptre d’Aghanim augmente considérablement les dégâts du héros car il peut infliger de nombreux dégâts purs. Malheureusement, cela rend Timbersaw encore plus difficile à maîtriser car vous devez vous soucier d’une compétence supplémentaire.

Bien qu’il s’agisse d’un bon objet, cela ne vaut pas la peine de l’obtenir tout de suite car vous devez disposer d’une grande réserve de mana. En d’autres termes, vous ne pourrez pas utiliser votre deuxième ultime à moins d’avoir beaucoup de mana avec lequel « travailler ».

Bar King Noir

Le dernier élément que vous pouvez utiliser lorsque vous décidez de choisir Timbersaw est BKB. Bien qu’il s’agisse d’un objet universel qui fonctionne pour tous les héros, l’objet n’est pas très bon pour Timber. Bien sûr, cela lui donne des statistiques et des dégâts, mais cela ne fournit pas de réserve de mana ni de régénération de mana. C’est l’une des raisons pour lesquelles BKB est un objet de situation que vous ne devriez obtenir que si vous en avez besoin.