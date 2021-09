in

Celui-ci était probablement le bar sportif le plus inattendu de l’album. Je ne l’ai certainement pas vu venir.

C’est arrivé à 7 heures du matin sur Bridle Path (oui, encore) où Drake rappe :

« Dans La Ferrari, les émotions s’emballent. Appartement Dan Snyder, nous baignons dans l’océan”

Encore une fois, c’est moins une barre et plus un flex. Bien que sortir avec Dan Snyder ne semble pas être la chose la plus cool au monde.

Apparemment, cependant, c’est le pote de Drake. Donc. Voilà.