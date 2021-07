Les meilleurs bourgeons pour les fans d’Apple

Apple n’a pas été le premier à proposer de véritables écouteurs sans fil, mais il serait incorrect de dire que la société n’a pas popularisé le concept. Les AirPod originaux étaient emblématiques dans leur conception et dans la façon dont ils fonctionnaient avec les produits Apple, mais ils n’ont pas vraiment fait un effort supplémentaire. Entrez dans les AirPods Pro.

Les AirPods Pro sont conçus pour ceux qui aiment cette intégration Apple mais veulent un peu plus de leurs véritables écouteurs sans fil. À cette fin, ils offrent une suppression du bruit, une qualité sonore améliorée et la prise en charge de fonctionnalités telles que Spatial Audio. Ils sont aussi plus chers. À 250 $, ces écouteurs doivent être performants. Est-ce qu’ils? J’utilise les Apple AirPods Pro depuis un certain temps maintenant pour le savoir.

Écouteurs Apple AirPods Pro True Wireless Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Conception des AirPods Pro

Les AirPods Pro ont l’air de faire partie de la famille AirPods, mais ils offrent un design légèrement différent des AirPods standard qui les aident à la fois à paraître un peu mieux et à mieux s’adapter aux oreilles. C’est important compte tenu du fait que la suppression du bruit nécessite un sceau.

L’étui de chargement utilisé par les AirPods Pro est plus large que celui des AirPod standard, mais il est toujours facilement empochable. Il mesure 2,39 pouces de large, 0,85 pouces d’épaisseur et 1,78 pouces de hauteur. J’ai trouvé qu’il était assez facile d’oublier qu’il était dans ma poche. C’est bon. Certains vrais écouteurs sans fil, comme le Beats PowerBeats Pro, offrent un boîtier monstre.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Au dos du boîtier, vous obtiendrez un bouton d’appairage, tandis qu’en bas, vous obtiendrez le port Lightning. Oui, la foudre. J’espère qu’Apple passera complètement à l’USB-C à un moment donné, mais il est peu probable que cela se produise.

Les écouteurs eux-mêmes s’insèrent bien magnétiquement dans l’étui de charge. Il est très facile de les placer correctement, garantissant qu’ils se chargeront lorsqu’ils ne seront pas utilisés. Leur forme est légèrement différente de celle des AirPod standard, mais dans le bon sens. La tige est un peu plus courte, en plus elle est coudée. Et, le corps principal des têtes est un peu plus grand pour aider à créer une meilleure étanchéité.

Sur le dessus des AirPods Pro se trouve un évent, qui vise à minimiser la sensation d’obstruction que vous pouvez obtenir avec certains écouteurs intra-auriculaires. Cela aide en fait à jouer sur le confort, ce que nous aborderons plus tard.

Les écouteurs offrent des embouts auriculaires remplaçables, et ces embouts auriculaires sont relativement faciles à remplacer. Les embouts auriculaires des AirPods ont une grille en bas pour empêcher le cérumen et la saleté de pénétrer de façon permanente dans les écouteurs. C’est une touche agréable et aide à rendre les écouteurs plus faciles à nettoyer.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les AirPods Pro ne sont toujours disponibles qu’en blanc. J’aurais aimé une paire noire, mais Apple a tout ce look blanc. Ils n’offriront probablement pas plus de couleurs de sitôt. Pourtant, les écouteurs sont plutôt beaux et conviennent parfaitement à ceux qui veulent ce style immédiatement reconnaissable. Ils ont également un indice de résistance à l’eau IPX4, donc si vous êtes pris sous la pluie avec eux, ils devraient parfaitement survivre.

Fonctionnalités et batterie des AirPods Pro

Les AirPods Pro disposent d’un certain nombre de fonctionnalités et d’options qui les distinguent des autres véritables écouteurs sans fil. Premièrement, les écouteurs sont relativement faciles à contrôler. Apple a construit des « capteurs de force » dans la tige de chaque bourgeon, qui vous permettent de contrôler le volume, la lecture et Siri. Cela fonctionne relativement bien. Vous devrez vous habituer à serrer les tiges pour contrôler votre casque. Une fois que vous l’aurez fait, vous adorerez le système, principalement parce que les écouteurs vous donnent un retour audible pour savoir que vous avez contrôlé quelque chose, contrairement à d’autres écouteurs et écouteurs tactiles. Voici un aperçu des contrôles par défaut.

Une pression : lire, mettre en pause, répondre à un appel Deux pressions : piste suivante Trois pressions : piste précédente Maintenir : basculer entre les modes antibruit ou activer Siri

Vous pouvez personnaliser les commandes pour les différents côtés si vous le souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez que vous puissiez maintenir la tige droite pour activer Siri et la gauche pour basculer entre les modes de suppression du bruit, ou vice versa, vous pouvez sélectionner ces options dans l’application Paramètres sur votre iPhone, ou dans le menu Bluetooth sur votre Mac. Malheureusement, il ne semble pas que ces contrôles soient transférés à d’autres plates-formes. Vous devrez donc les modifier manuellement séparément sur chaque appareil que vous utilisez.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les AirPods Pro prennent également en charge d’autres fonctionnalités. Notamment, vous bénéficierez de l’incroyable fonction de commutation automatique d’Apple, ce qui signifie que vos AirPod peuvent basculer de manière transparente sur votre Mac, iPad, iPhone et Apple Watch chaque fois qu’il détecte que vous utilisez ces appareils. Cela ne semble pas fonctionner aussi bien que sur les AirPods Max, mais cela fonctionne toujours bien, et la connexion manuelle aux AirPods Pro est très facile.

Le dernier mais non le moindre est Spatial Audio, qui simule essentiellement le son surround. Spatial Audio fonctionne avec des vidéos et de la musique compatibles, et cela fonctionne très bien. Il y a eu beaucoup de technologies de son surround virtuel dans le passé, mais Spatial Audio est de loin le meilleur que j’ai entendu. À ce jour, Spatial Audio n’est pas disponible sur Apple TV, mais cela change enfin lorsque Apple lance tvOS 15 plus tard cette année.

De manière générale, Apple continue de rendre la vie dans son jardin clos mieux et plus belle. Les AirPods Pro en sont un parfait exemple. Bien sûr, vous pouvez utiliser d’autres vrais écouteurs sans fil, mais vous n’obtiendrez pas de Spatial Audio ou de commutation automatique. Ce sont des fonctionnalités qui peuvent vraiment aider.

La durée de vie de la batterie offerte par les AirPods Pro est bonne, mais ce n’est pas génial. Vous obtiendrez 4,5 heures d’utilisation avec une seule charge, ou 5 heures si vous avez désactivé la suppression du bruit. Avec le boîtier de la batterie, Apple dit que vous aurez plus de 24 heures d’écoute, même si bien sûr, vous devrez charger les écouteurs toutes les quatre ou cinq heures.

Confort des AirPods Pro

Les écouteurs intra-auriculaires ne sont généralement pas aussi confortables que les écouteurs supra-auriculaires, mais en ce qui concerne les écouteurs intra-auriculaires, les AirPods Pro sont assez confortables.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Pour commencer, les têtes ont une forme qui les aide à rester bien dans vos oreilles sans jamais avoir l’impression qu’elles sont trop grosses. De plus, les évents susmentionnés aident à éliminer cette sensation d’obstruction que vous pouvez parfois ressentir avec de véritables écouteurs sans fil. Enfin, les écouteurs sont livrés avec quelques paires d’embouts auriculaires différentes, bien que la paire par défaut ait mieux fonctionné pour moi.

Le résultat de tout ça ? Les AirPods Pro sont des écouteurs intra-auriculaires très confortables. En fait, j’ai pu les porter de la pleine charge à l’épuisement de la batterie, sans qu’ils aient jamais l’impression de devenir inconfortables. Maintenant, il y a encore quelque chose dans vos oreilles, et cela signifie que pour mon utilisation, ils ne sont pas aussi confortables qu’une paire d’écouteurs supra-auriculaires. Mais vous ne rencontrerez pas de problèmes avec le niveau de confort des écouteurs.

Qualité sonore des AirPods Pro

Les AirPod concernent tous cet ensemble complet, mais lorsque vous achetez des écouteurs, la chose la plus importante à considérer est la qualité audio. Heureusement, les AirPods Pro sonnent bien. Ce ne sont pas des écouteurs audiophiles, et vous ne devriez pas vous attendre à ce qu’ils le soient, mais pour une écoute occasionnelle, ils sonnent bien.

La réponse des basses, pour commencer, est très bonne. Les écouteurs ont un peu d’amplification des basses, mais ce n’est pas exagéré. La basse qui est ici ne s’étend pas très bas, mais vous ne vous y attendriez pas. Au lieu de cela, les grosses caisses coupent bien un mix et les guitares basses sonnent bien et en douceur.

La réponse moyenne offerte par les écouteurs AirPods Pro est également bonne. Il y a une légère coupure dans les médiums supérieurs, ce qui contribue à rendre les écouteurs un peu plus conviviaux que les écouteurs audiophiles. Mais généralement, la réponse en fréquence proposée par les médiums sur les AirPods Pro est relativement plate.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les aigus des AirPods Pro sont nets et détaillés, ce qui contribue à une expérience d’écoute passionnante dans l’ensemble. Les aigus ne sont pas aussi nets que ceux des écouteurs beaucoup plus chers, mais encore une fois, ils sont toujours très bons pour une paire de vrais écouteurs sans fil.

Les AirPods Pro offrent également à la fois la suppression du bruit et le mode transparence. La suppression du bruit est solide sur les AirPods Pro. Ce n’est pas aussi impressionnant que celui des AirPods Max, et en fait, ce n’est pas aussi bon que le Sony WF-1000XM4. Mais c’est toujours plus que suffisant pour la plupart des scénarios. Le mode transparence est également bon, vous permettant d’entendre des choses comme le bruit de la circulation ou un ami dans une conversation. Mais encore une fois, ce n’est pas aussi bon que celui des AirPods Max.

Conclusions de l’examen des AirPods Pro

Les AirPods Pro seraient de véritables écouteurs sans fil même s’ils ne s’intégraient pas parfaitement dans l’écosystème Apple. Ils sonnent bien, offrent une annulation du bruit solide et ont un bon ajustement. Ensuite, il y a les trucs Apple, comme la commutation automatique et la prise en charge de Spatial Audio. Cela aide à amener les écouteurs au niveau supérieur.

La compétition

La plus grande concurrence des AirPods Pro vient d’Apple lui-même, sous la forme des AirPod standard avec chargement sans fil. Les AirPod standard, cependant, ne sonnent pas aussi bien. Ils ne prennent pas non plus en charge certaines des fonctionnalités les plus froides des AirPod et n’ont pas de suppression du bruit. En conséquence, si vous pouvez vous permettre des AirPods Pro à la place, cela en vaut la peine.

La plus grande concurrence vient peut-être de Sony, avec le nouveau casque Sony WF-1000XM4. Ce sont les véritables écouteurs sans fil phares de Sony, et si vous ne vous souciez pas des fonctionnalités exclusives d’Apple et que vous voulez juste la meilleure paire d’écouteurs sans fil qui peuvent bien fonctionner avec tous vos appareils, alors l’option Sony est le moyen de va.

Les AirPods Pro valent-ils la peine d’être achetés ?

Oui. Si vous faites partie de l’écosystème Apple et que vous souhaitez une paire de véritables écouteurs sans fil qui fonctionnent bien avec tous vos appareils, les AirPods Pro sont la voie à suivre.

Écouteurs Apple AirPods Pro True Wireless Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant