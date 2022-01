Les meilleurs bracelets Fitbit Inspire 2 que vous pouvez acheter

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le Fitbit Inspire 2 est le meilleur tracker Fitbit pour les utilisateurs novices. Non seulement les nouveaux arrivants bénéficient d’une expérience de suivi de santé efficace mais simple, mais vous bénéficiez également d’un abonnement d’un an à Fitbit Premium. Esthétiquement, l’Inspire 2 n’est pas le tracker le plus remarquable disponible sur le marché, mais des groupes tiers peuvent faire beaucoup pour l’améliorer.

Relting Quick Release : le meilleur bracelet en acier inoxydable

L’acier inoxydable est une option sûre pour les montres intelligentes et les bracelets de suivi, alliant durabilité et polyvalence à une esthétique classique. Ce groupe de Relting en est un excellent exemple. Il utilise une conception en maille métallique qui favorise la respirabilité et la flexibilité au poignet. Il est également disponible en sept couleurs, dont une option argent classique ou une livrée rouge plus extravagante.

Bande en acier inoxydable Moko : La meilleure bande à maillons métalliques

Vous n’êtes peut-être pas un fan du métal maillé, mais c’est là qu’intervient cette conception de maillons en acier inoxydable de Moko. Imitant les bracelets que vous trouverez sur les montres analogiques classiques, le bracelet est également couvert par une garantie de 18 mois, ce qui en fait une bonne option si la durabilité est importante pour vous.

Bande de sport en silicone Maledan : La meilleure bande Fitbit Inspire 2 pour les utilisateurs actifs

Les bracelets en métal ne sont pas les meilleurs pour les utilisateurs actifs, mais ce bracelet en silicone de Maledan convient parfaitement. Ce bracelet comporte des trous d’aération pour une meilleure respirabilité, un fermoir en métal pour un ajustement sûr mais confortable et un coloris bicolore. Vous pouvez également choisir entre des tailles de bande grandes et petites.

Bracelet Ancool Clear : Le meilleur bracelet de protection Fitbit Inspire 2

Le système de fixation de bande de l’Inspire 2 n’est pas le plus sûr, il est donc utile d’utiliser une bande qui encapsule complètement le tracker. L’exemple d’Ancool est une sangle de protection pour ceux qui ne veulent pas sacrifier la sécurité pour le style. Il est transparent, faisant du tracker et de votre tenue les vedettes du spectacle. Si vous pensez que l’option claire est un peu trop fade, il existe également une version rose.

Bracelet en cuir mince Ocebeec : Le meilleur bracelet mince Fitbit Inspire 2

Non seulement ce bracelet est élégant et mince, mais il est également fait de cuir véritable avec une boucle en acier inoxydable et est disponible dans une multitude de couleurs. Il est classiquement élégant et parfait pour ceux qui ne transpirent pas avec leurs trackers. Ce pack particulier est livré avec deux bandes, ce qui rend le prix de ~ 10 $ une bonne affaire.

Bandes extensibles Bnbiden : les meilleures bandes Inspire 2 faciles à installer

Ces bandes de nylon élastiques sont extensibles, ce qui les rend faciles à enfiler et à retirer de votre poignet. Le nylon est un excellent matériau pour le confort et l’utilité, bien adapté pour les sorties au gymnase ou un week-end à la montagne. Trois bandes sont incluses par paquet et sont disponibles dans différents styles.

Supcase Unicorn Beetle Pro : Le meilleur groupe robuste Inspire 2

En parlant d’un week-end à la montagne, peu de bracelets offrent autant de protection physique que le Unicorn Beetle Pro. Supcase fabrique des bracelets pour pratiquement tous les produits Fitbit et au-delà, et l’Inspire 2 ne fait pas exception. Il s’agit en fait d’un boîtier en TPU et polycarbonate qui entoure le tracker. Les lunettes surélevées protègent des chocs et des coups involontaires contre des objets durs. C’est cher, mais ça vaut le coup.

Bracelet en silicone Hqzon : le meilleur bracelet Fitbit Inspire 2 pas cher

Ce groupe n’a rien de spécial, mais cela fait partie de son attrait. À seulement 4 $, c’est l’un des bracelets simples les moins chers que vous puissiez acheter pour l’Inspire 2. Si vous cherchez à remplacer votre bracelet par défaut, c’est votre meilleure option. Il est également disponible en 12 couleurs.

