Les meilleurs bracelets Fitbit Versa 2 que vous pouvez acheter

La Fitbit Versa 2 a maintenant bien plus de deux ans, mais elle reste l’une des meilleures montres connectées de Fitbit si vous êtes un acheteur soucieux de son budget. Si vous envisagez d’acheter une Versa 2 ou si vous en possédez déjà une, pourquoi ne pas acheter un nouveau bracelet de montre pour ajouter une touche de personnalité ? Il existe de nombreux groupes Fitbit Versa 2 disponibles, mais nous avons présenté quelques-uns de nos favoris ci-dessous.

Les meilleurs bracelets Fitbit Versa 2

Il y a quelques points à considérer avant d’investir dans un nouveau groupe. Heureusement, la plupart des groupes énumérés ci-dessous sont assez abordables. Nous incluons des sangles pour la salle de sport et la salle de réunion, des sangles utilitaires qui fonctionnent partout et n’importe où, ainsi que celles qui se concentrent sur la protection de votre appareil portable. Jetez un œil aux options disponibles ci-dessous.

Fintie Metal Band : Le meilleur groupe de métal Fitbit Versa 2

L’esthétique minimaliste de la Versa 2 convient parfaitement aux bracelets et bracelets en métal. Cet exemple de Fintie est notre exemple préféré pour votre Fitbit. Il est fabriqué en acier inoxydable, ce qui lui confère résistance et longévité. Une boucle déployante garantit que la montre reste sur votre poignet sans problème et peut être facilement retirée. En ce qui concerne les coloris, vous pouvez choisir entre le noir, l’or rose et l’argent.

Tobfit Metal Bands : Le meilleur groupe de mailles métalliques

Les sangles à maillons métalliques sont peut-être un peu trop corporatives au goût de certains utilisateurs, mais les mailles métalliques offrent un bon compromis. Ces bandes sont flexibles, respirantes et ont fière allure dans tous les contextes et avec toutes les tenues. Ce pack de Tobfit comprend deux groupes pour seulement 16 $, ce qui en fait le choix le plus économique si vous magasinez pour des groupes de métal. Les sangles se ferment à l’aide d’un fermoir magnétique, ce qui permet de les retirer ou de les ajuster facilement à la volée. Vous avez également le choix entre plusieurs couleurs.

Geak Sports Band : Le meilleur bracelet Fitbit Versa 2 pour les utilisateurs actifs

Ce groupe obtient notre vote pour l’une des meilleures options budgétaires, pour un peu plus de 5 $. Il offre également un excellent design pour les utilisateurs actifs. Principalement conçu pour les coureurs et les amateurs de gym, le bracelet présente une construction en silicone souple avec des trous respirants parsemés. Le bracelet est résistant à l’eau et est disponible en plusieurs couleurs, y compris la teinte violette plutôt attrayante ci-dessus.

Supcase Unicorn Beetle Pro: Le meilleur bracelet robuste Fitbit Versa 2

Supcase fabrique des bracelets de montre incroyablement résistants pour plusieurs marques. Le Unicorn Beetle Pro est assez cher, mais il offre une quantité incroyable de protection pour votre Fitbit Versa 2. Le bracelet comporte une lunette surélevée qui englobe tout l’écran, une construction en TPU et en polycarbonate pour la résistance aux chocs et une boucle en acier inoxydable pour la sécurité au poignet. Il s’agit d’une option indispensable si vous visitez les grands espaces et que vous souhaitez garder votre appareil portable aussi sûr que possible.

Bande en nylon Hapaw : La meilleure bande en nylon Fitbit Versa 2

Le nylon est une excellente option de sangle alternative si vous n’aimez pas particulièrement le silicone ou le métal ou si vous n’avez pas besoin de l’essentiel d’une sangle robuste. Cette option de Hapaw est faite de nylon plus doux qui utilise un patch Velcro pour coller à votre poignet. Il est également disponible en plusieurs coloris, offrant aux utilisateurs de nombreuses options de personnalisation.

Bande AmBand : La meilleure bande transparente Fitbit Versa 2

Ce groupe est plutôt cool. Il s’agit effectivement d’un bracelet robuste conçu pour protéger votre Versa 2, mais il est également fabriqué en TPU transparent, ce qui confère à la montre une esthétique unique au poignet. Il utilise une boucle en métal, ce qui ajoute un peu de contraste à la bande par ailleurs transparente. Dans l’ensemble, c’est une excellente option alternative si vous recherchez une sangle qui distinguera votre appareil portable. Égayez-le encore plus avec un cadran d’horloge Fitbit élégant.

Bandes élastiques Maledan : Les meilleures bandes élastiques

Vous cherchez un groupe facile à enfiler et à enlever ? Ne cherchez pas plus loin que ces bandes de nylon élastiquées de Maledan. Chaque pack comprend trois bandes, ce qui fait de ce pack de 12 $ une bonne affaire. Il existe de nombreuses options de couleurs et de conception qui incluent divers motifs ou couleurs unies.

Ouwegaga Slim Band : Le meilleur bracelet slim Fitbit Versa 2

Les bandes minces ne sont pas trop courantes pour la Fitbit Versa 2, mais cette option d’Ouwegaga combine l’utilité de cette conception avec une construction en silicone. Comme la bande est plus étroite que les autres options, elle couvre moins la peau et facilite la respirabilité. La sangle comprend également une grande découpe de chaque côté, ce qui favorise davantage la santé de la peau. Il est également disponible dans des coloris assez vifs, y compris l’option rose présentée ci-dessus.

Bayite Band: Le meilleur bracelet en cuir Fitbit Versa 2

Enfin, voici un excellent bracelet en cuir pour les acheteurs avertis. Issu de Bayite, ce bracelet fin est en cuir véritable, ce qui convient assez bien aux petits poignets. Bien que le cuir n’ait pas l’utilité du silicone, il offre un ajustement et une sensation plus confortables si vous ne le mouillez pas. Il existe de nombreux coloris pour plaire à tous les acheteurs.

