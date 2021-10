Les meilleurs bracelets Garmin Venu 2 que vous pouvez acheter

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Les appareils Garmin sont conçus pour durer, alors lorsqu’il est temps d’acheter un nouveau bracelet, équipez le vôtre du meilleur bracelet que vous puissiez trouver. Pour la Garmin Venu 2, nous avons facilité la recherche. Découvrez les meilleurs choix de bande dans chaque matériau.

Les meilleurs bracelets Garmin Venu 2

Avec son écran OLED lumineux, un suivi complet de la santé et de la condition physique et un stockage de musique intégré, le Garmin Venu 2 bien noté est un appareil qui mérite d’être conservé. Que vous recherchiez un nouveau look ou un nouveau matériau, le choix d’un bracelet solide est crucial pour assurer la sécurité de votre appareil et tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités.

Pour un groupe polyvalent qui n’aura pas l’air déplacé au gymnase ou à un rendez-vous, le silicone offre une flexibilité et une esthétique soignée. Pour ajouter un peu de classe à votre brassard, un bracelet en métal ou en cuir fait référence aux montres traditionnelles (et atténue l’ambiance fitness d’une montre connectée maladroite). Si le confort est votre priorité absolue, jetez un œil à une bande élastique en nylon ou en nylon que vous remarquerez à peine de porter toute la journée. En savoir plus sur les bandes de remplacement ci-dessous pour choisir le bon ajustement pour votre appareil.

Tusita Quick Release Silicone : Le meilleur bracelet en silicone Garmin Venu 2

De nombreux bracelets offrent un moyen robuste et fiable d’attacher votre appareil, mais la vraie question est, que voulez-vous en faire ? Les bandes en silicone Tusita vous permettent de tout faire. Mettez ces sangles flexibles à l’épreuve avec les nombreuses fonctionnalités de suivi de la condition physique du Garmin Venu 2. Elles sont imperméables et entièrement lavables, vous n’avez donc pas à vous soucier de transpirer lors d’un entraînement HIIT ou de vous salir lors des randonnées du week-end. Ensuite, une fois que vous vous êtes rafraîchi, associez votre groupe à des vêtements décontractés ou habillés, et il s’intégrera parfaitement.

Plus important encore, ces bracelets sont compatibles avec votre Garmin Venu 2 et vous pouvez les acheter dans un pack de quatre bracelets pour 11,90 $. Lorsque vous magasinez chez des détaillants tiers, lisez attentivement les détails. De nombreux bracelets en silicone à dégagement rapide affichés avec la bonne largeur (22 mm) ne sont pas compatibles avec les montres Garmin.

Cuir Ritche : Le meilleur bracelet en cuir Garmin Venu 2

Les bracelets en cuir sont tout simplement intemporels, et ces options abordables de Ritche ne font pas exception. Fabriqués à partir de cuir souple de première qualité, les bracelets Ritche sont confortables et respirants de bonne qualité à 18,99 $. Optez pour une option classique comme le marron ou le beige, ou mélangez-la avec des surpiqûres contrastées et une boucle noire. Dans plus de vingt combinaisons de couleurs de cuir et de boucle, vous pouvez trouver le look exact pour votre style. Lorsque vous commandez, assurez-vous de choisir la bonne largeur de barre à ressort pour votre appareil. Le Garmin Venu 2 nécessite l’option 22 mm. Les utilisateurs de Garmin Venu 2S peuvent également commander ce bracelet en option 18 mm.

Ldfas : Le meilleur bracelet en acier inoxydable Garmin Venu 2

Se fondre dans la masse des porteurs de montres haut de gamme avec un bracelet en métal. Cette option en acier inoxydable de Ldfas transforme votre montre connectée en une montre haut de gamme qui s’intégrera parfaitement à n’importe quelle occasion. Il est également juste assez sobre pour être porté habillé même avec les articles les plus décontractés de votre garde-robe. Si vous voulez un appareil portable qui a fière allure tout en suivant vos pas et votre fréquence cardiaque, les bandes Ldfas sont le jeu. Même au bas prix de 15,99 $, ils ne lésinent pas sur le confort.

Bande en nylon Morsey : La meilleure bande en nylon Garmin Venu 2

Suivez votre sommeil avec style avec une bande en nylon de Morsey. Disponibles dans une grande variété de couleurs et de motifs, ces bandes respirantes ont fière allure de jour comme de nuit. De plus, avec une construction légère et flexible, ils sont également la quintessence du confort. Les bracelets Morsey sont fabriqués à partir de nylon tissé doux avec une fermeture velcro antidérapante qui vous permettra d’ajuster parfaitement la longueur du bracelet à votre poignet. Vous pouvez acheter un seul groupe pour 9,99 $ ou choisir parmi l’un des multi-packs abordables de la marque à partir de seulement 13,99 $.

Boucle élastique en nylon Wniph : La meilleure bande de boucle en nylon

Une option attrayante qui ne pourrait pas être plus facile à mettre et à enlever, cette boucle en nylon de Wniph est un succès. Enfilez la boucle élastique et voyez immédiatement pourquoi ces bandes sont présentées comme légères et ultra-confortables. Ils sont également lavables, vous pouvez donc porter le vôtre du lit à la salle de sport et vice-versa sans vous soucier de le garder frais. Les bandes Wniph sont réglables et extensibles pour un ajustement parfait et sont assez abordables. Vous pouvez acheter un seul bracelet pour 6,99 $ ou choisir un pack de deux, trois ou cinq, chacun à des prix différents. Les bandes sont disponibles dans quelques couleurs unies et motifs funky.