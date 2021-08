Eric Zeman / Autorité Android

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (à gauche) avec Galaxy Watch 4

Trouver le niveau supérieur de quoi que ce soit prend du temps. En ce qui concerne les meilleurs bracelets Samsung Galaxy Watch 4, nous avons ce qu’il vous faut. Du design à la durabilité, du style à la substance, nous savons que choisir un bracelet de remplacement consiste à trouver les caractéristiques qui comptent le plus pour vous. En gardant à l’esprit les besoins uniques des utilisateurs, nous avons recherché une variété de sangles supérieures à associer aux dernières montres intelligentes de Samsung.

Lis: Tout ce que vous devez savoir sur la Samsung Galaxy Watch 4

Les meilleurs bracelets Samsung Galaxy Watch 4

Cherchez-vous à classer les choses avec un style intemporel ou à vous attacher à quelque chose qui résistera à votre régime de burpee? Peut-être que vous voulez l’option la plus durable ou simplement la plus à la mode. Heureusement, il y a un groupe pour chaque inclination, et nous avons rassemblé le meilleur de chaque type.

Lerobo Sport Band : Le meilleur bracelet Samsung Galaxy Watch 4 pour le fitness

Si vous êtes impatient d’aller à la salle de sport et de tester le suivi de la condition physique de Samsung, cette option haute performance résistera même à vos entraînements les plus intenses. Le bracelet de sport Lerobo est fabriqué à partir de silicone de qualité, ce qui le rend résistant à l’eau (et à la transpiration) pour un compagnon d’entraînement léger et facile à nettoyer. Les trous d’aération gardent le bracelet respirant et le matériau flexible vous permet de rester à l’aise. Choisissez parmi plus d’une douzaine de combinaisons de couleurs, ou pour seulement 8 $, prenez-en une pour correspondre à chacune de vos paires de coups de pied préférées.

Benchmark Basics Leather Band: Le meilleur bracelet en cuir pour Samsung Galaxy Watch 4

Pour un look raffiné qui ne se démode jamais, choisissez un bracelet en cuir italien de Benchmark Basics. Cette conception comprend du cuir pleine fleur (le cuir le plus solide et le plus durable) dans un profil fuselé avec des coutures classiques et une boucle en métal brossé. C’est un look sans prétention, presque vintage qui, à seulement environ 35 $, est un groupe solide pour toutes les occasions à garder dans votre rotation. C’est également un excellent choix pour s’associer à l’élégance intemporelle de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Disponibles en noir, cognac et marron foncé, les bracelets Benchmark Basics offrent le confort et la classe d’un bracelet de montre traditionnel.

Meliya Soft Silicone Band : Le meilleur bracelet Samsung Galaxy Watch 4 pas cher

La simplicité rencontre l’abordabilité dans la bande en silicone souple Meliya. Fabriquées à partir de matériaux légers, ces bandes sont imperméables, flexibles, douces sur la peau et offrent un bon confort aux utilisateurs. Présentant le look sportif auquel nous nous sommes tous habitués en matière de montres connectées, il s’agit d’une option standard mais élégante. Sans oublier qu’ils sont disponibles en packs de quatre pour environ 12 $, vous pouvez donc marquer plusieurs couleurs à la fois.

Fullmosa Quick Release Stainless Steel : le meilleur bracelet en acier inoxydable pour Samsung Galaxy Watch 4

Vous voulez un groupe prêt pour la salle de conférence ? Que diriez-vous d’un basique fiable à porter au quotidien ? Que vous soyez habillé ou décontracté, les métallisés sont le neutre pas si nouveau. Cette option en acier inoxydable de Fullmosa présente une conception à double bouton-poussoir pour garder votre smartwatch en sécurité et est livrée avec un outil facile à utiliser pour ajouter ou supprimer des liens, afin que votre ajustement soit parfait. À seulement 17,99 $, le Fullmosa est disponible en noir, rose rose, argent ou or rose. Bien qu’il soit disponible dans des tailles compatibles avec toutes les dernières montres intelligentes de Samsung, nous classerions spécifiquement ce style sophistiqué comme le meilleur groupe pour le Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Avod Nylon Sport : le meilleur bracelet en nylon pour Samsung Galaxy Watch 4

Respirantes et à la mode, les bandes en nylon sont une excellente option pour quelqu’un qui veut avoir l’air en forme le jour et suivre son sommeil confortablement la nuit. Avec la durée de vie de la batterie améliorée de la Samsung Galaxy Watch 4, vous aurez plus que jamais besoin d’un bracelet qui reste agréable après de longues heures d’utilisation. La construction flexible de l’Avod Nylon Sport signifie que vous pouvez porter ce bracelet 24 heures d’affilée et ne rien sentir. Des notes élevées et un prix de 6,99 $ en font notre premier choix pour les bandes de nylon. De plus, il est disponible dans une variété de couleurs et de rayures audacieuses et de teintes subtiles comme le blanc sommet illustré ci-dessus.

Bracelet en cuir Geak : le meilleur bracelet mince pour Samsung Galaxy Watch 4

Les poignets fins appellent des bandes minces. Si vous recherchez une option un peu moins encombrante, les bracelets en cuir Geak sont élégants et peu imposants. Comme d’autres bracelets en cuir, ce design rappelle un bracelet de montre traditionnel. Le cuir véritable simple et mince avec un léger éclat en fait une montre qui peut être portée avec n’importe quoi. Nous aimons le style Grey Flower, illustré ci-dessus, mais Geak propose quelques couleurs différentes, notamment le noir, le marron, le blanc et le rose.

Urban Armor Gear : le meilleur bracelet durable pour Samsung Galaxy Watch 4

Si vous avez tendance à passer votre smartwatch à l’essoreuse, ce bracelet est fait pour vous. Le matériel en acier inoxydable résistant à la rouille sécurise une double couche de nylon solide pour une bande flexible qui se déplace avec vous. Optez pour ce bracelet Urban Armor Gear si vous voulez un bracelet assez solide pour durer et assez confortable à porter. Surtout, ils vendent une variété de bracelets de qualité pour toutes les tailles de montres intelligentes Samsung. Ce bracelet spécifique est compatible avec le Samsung Galaxy Watch 4 Classic de 46 mm et est disponible en gris, noir et olive terne pour environ 40 $.

Boucle en acier inoxydable Morsey Mesh: Le plus beau bracelet Samsung Galaxy Watch 4

Faites une première impression avec un groupe aussi beau qu’il vous va. C’est peut-être subjectif, mais nous pensons que cette boucle Morsey est l’un des plus beaux groupes du marché. En or rose, ce bracelet confère à votre smartwatch une qualité professionnelle haut de gamme. Pendant ce temps, la maille légère vous permet de ne pas faire de compromis sur le confort. Les bandes en acier inoxydable Morsey Mesh coûtent 9,99 $ sur Amazon et sont disponibles en plusieurs couleurs. Choisissez la teinte qui correspond le mieux à votre coque ou glissez-vous dans un look tendance comme Leopard Grain ou Colorful.

Boucle solo tressée Magwei: Le meilleur bracelet en boucle pour Samsung Galaxy Watch 4

Les groupes de boucles solo sont nouveaux sur la scène des montres intelligentes, mais ils font déjà sensation. La boucle tressée Magwei offre confort et style avec du nylon tissé résistant à l’eau, ainsi qu’un design extensible qui est facile à enfiler et à enlever. La bande bleue ici vous coûtera environ 11 $, et elle est également disponible en noir, vert, rose et rouge. Les prix peuvent varier en fonction de la taille de votre appareil, alors assurez-vous de choisir la bonne bande pour vos spécifications.

Mentions honorables

C’est tout pour notre liste des meilleurs bracelets Samsung Galaxy Watch 4 que vous pouvez acheter, mais ce n’est qu’une fraction de ce qui existe. Nous voulons également donner une mention honorable aux produits suivants :

Bracelet élégant pour femmes Joyozy : Si le bling est votre truc, Joyozy propose une gamme abordable de bandes cloutées en strass. Des conceptions épurées et simples en font une option solide pour les occasions habillées. Katrice Metal Band : Nous adorons la construction sans espace de ce bracelet en acier inoxydable pour un look sans couture. Cependant, il n’est actuellement compatible qu’avec les montres Samsung Galaxy de 46 mm.