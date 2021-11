Les meilleurs builds PVE pour la classe Titan

Tout le monde veut que sa mort signifie quelque chose, donc à bien des égards, cette construction concerne aider vos ennemis à réaliser leurs rêves, en les transformant en boules orange brillantes qui explosent et tuent leurs amis. Oui les amis, c’est une version de Warmind Cells, car si vous en avez marre de Warmind Cells, alors Destiny 2 n’est peut-être pas le bon jeu pour vous, et si vous n’en avez pas entendu parler, alors préparez-vous à vous amuser !

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir des armes Seventh Seraph/IKELOS dans votre coffre-fort et des mods Warmind (vous pouvez voir lesquels vous possédez en regardant sous Styles de jeu dans la zone Collections/Mods). Prenez les armes et ajoutez certains des mods à vos pièces d’armure. Wrath of Rasputin est la clé, car elle génère des cellules basées sur les dégâts des éclaboussures solaires, tandis que Global Reach, Burning Cells et Rage of the Warmind sont d’excellents accompagnements. Passez maintenant à la sous-classe Sunbreaker (Solar). Choisissez votre grenade préférée (la collante est notre préférence), équipez vos armes et lancez-vous dans une activité.

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de tuer des choses avec vos armes et les dégâts des éclaboussures solaires. Les armes ont le potentiel inné de générer des cellules Warmind lors des coups finaux. Les dégâts causés par les éclaboussures le sont également grâce à vos mods. Donc, si vous tirez sur des trucs, lancez des grenades sur des trucs ou faites exploser des trucs avec des roquettes (ou des balles de Xenophage, si vous avez le puissant Xenophage), il y a de bonnes chances qu’une de ces boules oranges apparaisse. Faites-le sauter pour tout tuer dans la pièce. Répéter. Bonheur.

Écrit par Tom Bramwell au nom de GLHF.

Destiny 2 : Les meilleurs builds PvE pour la classe Hunter