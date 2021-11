Les meilleurs builds PvE pour la classe Warlock

Destiny 2 est très bon avec les armes à feu. Nous savons tous cela. Mais certaines des versions PvE les plus intéressantes avec lesquelles nous avons joué au fil des ans se sont davantage orientées vers d’autres parties de l’arsenal des Gardiens. Cette version Warlock en particulier est un exemple amusant. Vous lancerez des grenades puissantes toutes les quelques secondes, donner aux rencontres vétustes un tout nouveau tempo.

La clé de cette construction est les gantelets exotiques Contraverse Hold. Ce sont des abandons exotiques aléatoires dans le monde, ou bien vous pouvez les obtenir de Xur lorsqu’ils entrent dans l’inventaire de l’Agent des Neuf ou en achetant l’Engram Fated tout en jouant en tant que Warlock. Contraverse Hold vous donne une résistance aux dégâts tout en chargeant des grenades – ce que vous ferez beaucoup – et rembourse une quantité aléatoire d’énergie de grenade au coup. Pratique!

Tirez votre sous-classe Voidwalker et choisissez l’arbre supérieur, Harmonisation du chaos. Assurez-vous d’opter pour la grenade Vortex, qui crée une flaque de mort violette après le coup initial. Pour le reste de la construction, la discipline est évidemment une bonne statistique sur laquelle se concentrer car elle réduit le temps de recharge des grenades, et nous aimons ajouter d’autres mods axés sur les grenades dans la mesure du possible, tels que Bomber et/ou Explosive Finisher. Ce dernier convertit la Super énergie en énergie de grenade, donc si vous vous trouvez un peu court, vous pouvez simplement finir un ennemi aléatoire pour vous couronner.

Pour le style de jeu, chargez simplement une grenade et lancez-la sur quelqu’un, puis frappez, terminez et tuez les ennemis pour rembourser rapidement votre capacité de grenade. Selon le RNG, Contraverse Hold augmentera parfois considérablement la recharge de la grenade. D’après notre expérience, les grenades sont disponibles toutes les quelques secondes, et avec tous les dégâts infligés, il ne faut pas longtemps avant Nova Bomb Supers non plus.