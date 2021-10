Les meilleurs buteurs de la Ligue des champions, à l’examen

22/10/2021 à 12:57 CEST

La phase de poules de la Ligue des champions a atteint sa mi-parcours une fois le premier tour passé et les grands favoris, pour le moment, ont rempli les pronostics.: des équipes comme le Bayern, City, Chelsea, Liverpool ou le PSG ont montré leur autorité lors de ces trois premières journées et ils se présentent comme les principaux candidats aux huitièmes de finale.

Concernant les comptes de notation, Sébastien Haller est en tête du classement avec un total de six buts : il en a inscrit quatre au total lors des débuts de l’Ajax contre le Sporting CP et a complété son record en voyant la porte contre le Besiktas et le Borussia Dortmund., une équipe qu’il a battue (4-0) de manière surprenante lors de la dernière journée. L’Ivoirien en compte 12 au total lors de ce match aller de la saison 2021/22.

Il est suivi de près par l’ailier de Liverpool Mohamed Salah, qui en compte cinq au total : comme Sébastien Haller, il en compte 12 au total toutes compétitions confondues et a vu la porte à chacune des trois journées.. Il a marqué un contre l’AC Milan et deux contre Porto et l’Atlético de Madrid. L’Egyptien a encore sept buts en Premier League et est co-leader avec Jamie Vardy.

Lewandowski, un buteur insatiable

L’attaquant du Bayern Robert Lewandowski prend la troisième place du podium avec cinq buts, le même que l’Egyptien. Il a marqué un doublé contre Barcelone et le Dinamo Kiev et aussi un autre contre Benfica lors de la dernière journée. Les hommes de Julian Nagelsmann mènent avec autorité : ils ajoutent neuf points sur neuf possibles avec 12 buts en faveur et aucun contre.

L’attaquant du Bayern est sans aucun doute l’un des joueurs les plus en forme de tout le continent : il compte 16 buts toutes compétitions confondues et a vu la porte dans 10 des 12 matchs disputés jusqu’à présent. Enregistre neuf en Bundesliga, cinq en Ligue des champions et deux autres en Supercoupe d’Allemagne, où les Bavarois ont remporté le titre au Borussia Dortmund de Marco Rose.