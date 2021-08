Les meilleurs buteurs des ligues majeures

31/08/2021 à 8h33 CEST

La première pause de l’équipe nationale est arrivée et avec elle un arrêt sur le chemin de la saison des clubs. Les principales ligues cessent leur activité et les différents footballeurs internationaux portent les élastiques de leurs pays respectifs. Il est temps de passer en revue les principaux buteurs qui ont fait preuve de leur autorité dans ces premiers jours.

L’attaquant du Bayern Munich, qui la saison dernière, il a remporté le Soulier d’or avec un mou excessif, continue dans la même ligne et mène avec un total de cinq buts dans les trois premières dates de la Bundesliga. Ils sont suivis de près par l’attaquant de West Ham, Michel Antoine, et celui du Latium, Ciro Immobile, avec un peu moins dans ton dossier privé.

L’Italien ajoute cependant un match de moins que ses deux concurrents et affiche un record d’un but toutes les 40 minutes, un chiffre qui dans le cas du Polonais monte à 54 et 67 dans celui du Britannique.. Avec trois buts, il y a d’autres joueurs comme Vinicius, Ángel Correa, Carlos Soler, Erling Haaland, Bruno Fernades Et un long etcetera.

Memphis Depay tire la voiture à Barcelone

En clé culé, l’attaquant néerlandais Memphis Depay, est devenu la principale arme offensive: ajoute deux buts en trois jours et a été la clé pour marquer un point à San Mamés et obtenir les trois contre Getafe à domicile. L’ex lyonnais a assumé le rôle de figure avec le départ de Leo Messi au PSG et la perte du joueur référence de l’équipe et emblème du club durant la dernière décennie et demie.

Martin Braithwaite et Sergi Roberto ont également joué un rôle important dans l’aspect buteur avec deux buts chacun. Gerard Piqué, avec le premier but de Barcelone en Liga 2021/22, ferme la liste des buteurs La deuxième année de Ronald Koeman à Barcelone.