Les meilleurs cadeaux de vacances pour ceux qui aiment pêcher

Le meilleur cadeau pour les fans de l’eau est, bien sûr, le temps passé avec leurs proches à lancer des lignes. En plus de cela, ces cadeaux incroyables pour le fanatique de la pêche dans votre vie raviront à coup sûr. Des trouvailles fonctionnelles aux tchotchkes de pêche amusants (carillon à vent en bambou, n’importe qui?), Découvrez nos cadeaux préférés pour les personnes qui préfèrent pêcher.

Gilet de pêche en maille filet FILSON (FILSON)

Ce gilet beige foncé offre une superbe capacité de maintien pour garder tout l’équipement de votre bien-aimé organisé, ainsi qu’une excellente respirabilité pour les journées les plus chaudes sur l’eau. Les deux poches avant zippées peuvent contenir de grandes boîtes à mouches et sont équipées de poches à rabat à pression d’une seule main pour les tippets, les indicateurs de grève et d’autres accessoires. Gardez une bouteille d’eau dans l’une des poches latérales et rangez des vêtements plus chauds dans la poche arrière spacieuse. Ce gilet a également des bretelles réglables, un porte-canne et des boutons-pression à fermeture à l’avant, ainsi qu’un patch amovible en peau de mouton et en peau de mouton retourné.

Chaussettes Lavley « Je préfèrerais pêcher » (Lavley)

Oui, ça résume bien. Le pêcheur ou la femme de votre vie adorera ces chaussettes ludiques en coton tricoté confortable. Pour plus de cadeaux de chaussettes amusants, consultez leur collection de chaussettes pour les amateurs de plein air ici. Pour info : Lavley offre la livraison gratuite sur les commandes de plus de 20 $.

Sandales classiques Chaco x New Belgium Z/1 (chaussures Chaco)

Pour des journées décontractées sur le quai, vous voudrez offrir à votre passionné de pêche ces sandales de la collection New Belgium Anniversary, « célébrant 30 ans de vélos, de bières et de bons moments. » Conçues pour durer, ces sandales sont dotées de brides réglables et d’une assise plantaire certifiée par les podiatres de la marque pour assurer confort et maintien. Avec désormais du caoutchouc ChacoGrip sur la semelle extérieure, vous pouvez choisir parmi deux motifs.

Olive & amp; Caisse de pub de pêche à la mouche au cacao (avec l’aimable autorisation d’Olive & Cocoa)

Cet ensemble-cadeau comprend une paire de tasses avec un motif de pêche à la mouche, un ouvre-bouteille de pêcheur de 6 pouces et une pochette de mélange de pub pale ale. Tout est cadeau emballé dans une caisse en bois fabriquée à la main avec un ruban. Si vous cherchez autre chose pour les amateurs de pêche, essayez Upstream Fisherman’s Crate (148 $), qui comprend des chocolats sur le thème de la pêche à la mouche, des chaussettes ornées de truites et un livre de pêche, ou The History Of Fly Fishing Book & Corkscrew ( 98 $).

Bouteille d’eau à double chambre FLPSDE (FLPSDE, LLC)

Une fois que le gars ou la fille de votre entourage qui ne peut pas avoir assez de temps de rodage dans son emploi du temps se dirige vers cette bouteille d’eau avec un espace de rangement pour les collations, ils se demanderont comment ils ont fait autrement. La bouteille d’eau a 20 onces d’espace pour les boissons et sept onces pour les collations et est disponible dans une multitude de couleurs.

Baskets à lacets SAS Sporty Lux (avec l’aimable autorisation de SAS Footwear)

Oui, il est temps que votre compagnon de pêche ou de plein air améliore ses baskets. Les chaussures à lacets SAS Sporty Lux pour femmes sont élégantes, légères et offrent une excellente traction, tandis que les chaussures à lacets antidérapantes SAS Suprhon sont résistantes à l’eau et au glissement (elles reprennent des éléments de conception des chaussures SAS portées par l’armée américaine). Les chaussures pour femmes sont disponibles en largeurs étroites à doubles larges et les chaussures pour hommes en largeurs étroites à doubles.

Vous avez des pêcheurs sur glace sur votre liste de cadeaux des Fêtes ? L’Ignik FireCan est un foyer au propane portable, idéal à avoir dans votre sac de pêche par temps glacial. Pour un transport facile, il a des pieds qui se replient sous son corps en acier. Mieux encore, les côtés en maille offrent une flamme plus visible et une production de chaleur accrue et le produit s’associe au réservoir de propane rechargeable Gas Growler d’Ignik, ou à tout réservoir de cinq ou 20 livres. Tuyau et adaptateur inclus.

Woodstock Chimes Animal Bamboo Chime – Bass Fish (Woodstock Chimes)

Ce beau carillon éolien fait un clin d’œil au passe-temps extérieur et produit également de beaux sons. Chaque tube de bambou est fabriqué à la main et le poisson au sommet est peint à la main, ce qui en fait un cadeau unique que le pêcheur ou la femme qui le reçoit adorera à coup sûr.

LifeHandle (système de transport quotidien LifeHandle)

C’est le moment de dénicher cet accessoire indispensable pour les amateurs de plein air. Comme tous les pêcheurs le savent, vous devez transporter beaucoup de choses. Cette élingue pratique vous aide à transporter des objets lourds, du matériel de pêche, des glacières, des vélos, etc. Pour les propriétaires de chiens, vous pouvez également ajouter le système de laisse mains libres.

Speyburn Bradan Orach Single Malt Scotch (avec l’aimable autorisation de Speyburn)

Ce cadeau de whisky est parfait pour siroter au bord d’un lac ou d’une rivière, et nommé en l’honneur de la pêche au saumon de classe mondiale trouvée à Speyside, en Écosse. Fait amusant : Bradan Orach signifie en gaélique « Golden Salmon ». Le scotch de malt est fabriqué par la rivière Spey et vous pouvez presque goûter l’air frais à chaque gorgée de ce spiritueux raffiné qui a mûri dans d’anciens fûts de bourbon en chêne américain.

