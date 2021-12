Les meilleurs cadeaux numériques à offrir à Noël

Edgar Cervantes / Autorité Android

Les vacances sont à nos portes et Noël n’est plus qu’à quelques jours. Les files d’attente ne font que s’allonger. Sans parler d’être entouré de gens n’est toujours pas le plus sûr et le stress de trouver le bon cadeau pour tous vos proches. Et il y a une chance qu’ils n’aiment même pas ce que vous avez choisi ! Il est peut-être temps de faciliter les choses pour tout le monde et d’opter pour certains des meilleurs cadeaux numériques que vous puissiez offrir à Noël.

Les options sont nombreuses. Il y a beaucoup à offrir, des abonnements à la musique et aux films aux cartes-cadeaux, aux services de cryptographie ou de jeux. Et vous pouvez tout obtenir à partir d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette. Mieux encore, les gens peuvent préférer ces cadeaux à d’autres, car cela leur donne plus de liberté de choix. Il vaut mieux leur offrir un pull qu’ils n’utiliseront peut-être jamais.

Apprendre encore plus: Les meilleurs cadeaux pour les joueurs

Les meilleurs cadeaux numériques :

Les cartes-cadeaux les plus polyvalentes

Vous avez donc décidé d’offrir une carte cadeau à vos proches ; il est maintenant temps de choisir le bon. Ce n’est pas une décision simple, mais certaines des meilleures cartes-cadeaux offrent plus de polyvalence, ce qui en fait de meilleurs cadeaux lorsque vous ne savez pas quoi acheter.

Prenons l’exemple des cartes-cadeaux Google Play Store. Ceux-ci peuvent être utilisés pour télécharger des applications depuis le Play Store, mais ils sont également utiles pour louer des films, obtenir des livres et même payer pour des services comme YouTube Premium ou YouTube Music Premium. De même, les cartes-cadeaux Apple peuvent être utilisées pour tout ce que propose Apple. Cela inclut les appareils, les applications, Apple Music, Apple TV Plus, iTunes, Apple One, iCloud, les livres, etc.

Une autre option très polyvalente est la carte-cadeau Amazon. Il peut être utilisé pour acheter des produits auprès du célèbre détaillant en ligne, mais le solde peut également être utilisé pour acheter des livres Kindle, payer un abonnement Amazon Music Unlimited, obtenir des applications sur l’Amazon App Store ou même payer pour Amazon Prime.

La musique est un langage universel. Nous pouvons tous nous détendre et profiter d’une bonne chanson de temps en temps. Cela fait des abonnements musicaux l’un des meilleurs cadeaux numériques que vous puissiez offrir à n’importe qui. Pensez-y : c’est le don de la musique.

Services de streaming vidéo

Les services de streaming vidéo comme Netflix, Hulu ou Disney Plus peuvent offrir à vos proches des heures de divertissement sans fin. C’est ce qui fait des cartes-cadeaux de streaming de films et de télévision parmi les meilleurs cadeaux numériques que vous puissiez obtenir. Tous ces services ont de vastes bibliothèques de contenu à consommer, il n’y a donc aucun problème avec aucun d’entre eux.

Il peut être difficile d’obtenir cette console de dernière génération, mais il existe d’autres moyens d’offrir à vos proches une meilleure expérience de jeu. Vous pouvez les aider à mieux profiter de leurs consoles et de leurs titres actuels avec des abonnements à des services améliorés tels que Xbox Game Pass, PlayStation Plus ou une carte-cadeau Nintendo eShop.

Si certains de vos amis ou membres de votre famille ont tendance à utiliser souvent les services de covoiturage ou de livraison, il existe de nombreuses cartes-cadeaux que vous pouvez obtenir pour eux. Ceux-ci incluront Lyft, Uber, DoorDash et d’autres.

Offrir une crypto-monnaie

Un membre de votre famille s’intéresse aux crypto-monnaies ? Cela pourrait être un cadeau qui continue à donner. En fait, de petites quantités de crypto ont transformé les gens en millionnaires dans le passé. Imaginez simplement offrir à quelqu’un le cadeau de la stabilité financière à vie.

Prenez ceci comme exemple. 100 $ de Bitcoin offerts le 25 décembre 2020, vaudraient environ 180 $ au moment de la rédaction de cet article. Si vous aviez donné à quelqu’un pour 100 $ de Bitcoin le 25 décembre 2019, cela vaudrait environ 650 $ en ce moment. Le prix peut également baisser, mais la croissance moyenne de la crypto-monnaie populaire semble très saine.

Le seul problème avec le don de crypto est que la plupart des échanges n’ont toujours pas adopté de cartes-cadeaux. Si la personne à qui vous souhaitez offrir la crypto possède un portefeuille crypto, vous pouvez lui envoyer la crypto-monnaie de votre choix.

Si votre proche n’a pas de portefeuille, Binance et Coinbase font des cartes-cadeaux à leur manière, mais gardez à l’esprit que Binance n’est actuellement pas disponible pour les résidents américains.

Le processus de don de crypto-monnaie est relativement simple, bien qu’il diffère d’un échange à l’autre. Le processus général est que vous pouvez créer un compte sur Binance ou Coinbase, acheter de la crypto, créer une carte-cadeau, puis l’envoyer à l’adresse e-mail de la personne à qui vous l’offrez. Cette personne crée ensuite un compte sur cet échange spécifique et rachète la crypto. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées sur Binance et Coinbase sur les liens.

Ce sont à notre avis les meilleurs cadeaux numériques pour cette saison des fêtes. Envisagez-vous d’en prendre un ? Dites-nous lequel dans les commentaires.

