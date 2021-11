Les meilleurs cadeaux pour ceux qui aiment voyager

À moins d’acheter des vacances à un globe-trotter, vous ne savez peut-être pas quoi offrir à l’amateur de voyages dans votre vie. Heureusement, nous avons parcouru Internet de haut en bas pour trouver les meilleurs cadeaux pour les personnes qui ont hâte de se lever, de se lever et de partir – quand le moment est venu.

Lisez la suite pour nos meilleurs choix de cadeaux pour les personnes qui aiment voyager.

LES MEILLEURS CADEAUX QUI DOIVENT ÊTRE TRANSMIS À TRAVERS LES GÉNÉRATIONS

Sac à dos Adventurist Classic, 65 $

Sac à dos Adventurist Classic d’Adventurist Backpack Co. (Adventurist Backpack Co.)

Tous les voyageurs ont besoin d’un sac à dos de haute qualité, et celui-ci d’Adventurist fait largement l’affaire. Destiné à ceux qui aiment passer du temps au grand air, il est résistant à l’eau et fabriqué en polyester 1000D ultra-durable et en cuir végétalien. Il est également doté d’un rembourrage à l’avant et à l’arrière pour une protection accrue des ordinateurs portables, des produits technologiques et des appareils photo. Encore plus sucré : pour chaque sac à dos vendu, 25 repas sont offerts aux personnes dans le besoin à travers les États-Unis.

Tasse de carte en couleur des parcs nationaux, 24 $

Tasse Carte Couleur des Parcs Nationaux (Trouvaille Global)

Pour les passionnés de parcs nationaux, cette tasse à café sera à coup sûr un succès. Lorsque l’amoureux de la nature dans votre vie visite divers parcs nationaux, il peut utiliser le stylo vert inclus pour identifier ses voyages. Un cadeau amusant créé par Candelaria Reymundo et Greg Waloszczyk, les destinataires peuvent le faire cuire au four, de sorte que leurs marques restent à l’usage.

LES MEILLEURS CADEAUX POUR MAMAN ET PAPA

Masque pour les yeux Pure Enrichment WAVE Sound Therapy, 39,99 $

Masque pour les yeux Pure Enrichment WAVE Sound Therapy (Enrichissement pur)

Votre bien-aimé se pâmera pour ce masque pour les yeux de luxe qui, en plus de bloquer la lumière, comprend également des haut-parleurs intégrés et une machine à son pour les endormir au pays des rêves. Son matériau en micro peluche doux est extrêmement confortable à porter et les haut-parleurs alimentés par batterie sont rechargeables jusqu’à huit heures d’utilisation continue. Pour le Black Friday, bénéficiez de 20 % de réduction sur les commandes jusqu’à 99 $ avec le code « BFCM20 ». Un autre choix amusant pour les voyageurs? Le purificateur d’air portable PureZone Mini de la société.

Pack de durabilité de batteries intelligentes rechargeables bleu pâle, 82,49 $

Ensemble de batteries intelligentes rechargeables bleu pâle (Terre bleu pâle)

Typiquement 109,99 $, profitez de l’offre Black Friday jusqu’au 30 novembre sur cet ensemble pratique de piles rechargeables AA et AAA. Que votre ami ou un membre de votre famille ait besoin de piles de rechange pour alimenter son appareil photo, son GPS, sa lampe de poche ou d’autres articles, il sera heureux de compter désormais des piles rechargeables parmi son kit de voyage. Il convient également de noter qu’une seule batterie intelligente rechargeable bleu pâle remplacera plus de 1000 piles alcalines jetables et que ces piles se chargent cinq fois plus rapidement que les piles rechargeables traditionnelles.

CADEAUX SUR LE THÈME DE LA MUSIQUE POUR LES AMOUREUX DE LA MUSIQUE DANS VOTRE VIE

Le pistolet de massage SKG F5, 129 $

De quoi le voyageur intrépide a-t-il besoin ? Soulagement pour leurs muscles endoloris au dos, au cou et aux épaules après d’interminables heures de conduite ou salut pour leurs mollets après une randonnée dans les bois. C’est pourquoi vous devriez vous procurer ce masseur électrique léger avec trois têtes de massage interchangeables et trois vitesses de percussion. Il a même une thermothérapie avec le bas de sa poignée, pour démarrer. Du 22 novembre au 5 décembre, ce sera 50 % de réduction, alors magasinez dans cette fenêtre pour les soldes de la saison du Black Friday et du Cyber ​​Monday.

Presse de voyage BruTrek OVRLNDR, 50 $

Presse de voyage BruTrek OVRLNDR (BruTrek )

Ce n’est pas parce que vous êtes sur la route que vous n’avez pas besoin de café. C’est pourquoi les amateurs de Java seront si reconnaissants pour cette presse à café isolée pour préparer du café, dotée d’un couvercle de bec verseur pour éviter les déversements lors de leur voyage le long de ces routes secondaires. Il brasse 24 onces liquides, donc cela devrait être plus que suffisant pour les garder caféinés lors de leur prochain voyage de camping ou de randonnée.

Trousse d’essentiels de voyage Kindhumans, 55 $

Kit indispensable de voyage Kindhumans (Kindhumans)

Cet ensemble respectueux de la TSA est idéal pour le voyageur soucieux de l’environnement dans votre sphère. Il est livré avec un shampooing et un revitalisant solides sans plastique, un coton-tige réutilisable, une éponge biodégradable, de l’huile de noix de coco et un baume à lèvres hydratant, le tout emballé dans un fourre-tout 100 % coton.

Le Pakt One, 220 $

Actuellement à 20 % sur son prix de détail de 275 $, ce bagage « se range comme une valise, se transporte comme un sac de sport et voyage comme un pro » pour la personne dans votre vie qui a besoin d’un surclassement. Les caractéristiques remarquables comprennent une conception à double compartiment zippée pour l’organisation, des matériaux durables et une bandoulière rembourrée réglable. FYI: C’est un bagage à main approuvé.

Démarreur et batterie externe haute capacité MICHELIN, 99,99 $

Vous avez un road trip dans votre vie ? Des personnes en qui vous avez confiance pour les meilleurs pneus de sa catégorie, vient ce démarreur de démarrage compact (nous parlons d’un petit compartiment à gants) qui permet à l’utilisateur de raviver les batteries de la voiture sans assistance extérieure/indépendante d’un autre véhicule. La banque d’alimentation avec ports USB-C et USB-A est également pratique pour charger des appareils électroniques, et nous aimons également la lampe de poche intégrée de ce gadget.

Go Lightly: Comment voyager sans nuire à la planète par Nina Karnikowski, 19,99 $

Go Lightly: Comment voyager sans nuire à la planète par Nina Karnikowski (Laurence King Publishing)

Les nomades respectueux de l’environnement écouteront ce merveilleux guide sur la façon de choisir les méthodes de voyage les moins percutantes, de protéger au mieux la faune, de voyager de manière plus consciente, etc. Les 10 chapitres faciles à lire passent également en revue les excursions écologiques à vélo, en bateau et en camping et présentent des pionniers inspirants de l’éco-aventure.

Couvertures de carnet de voyage en cuir faites à la main en cuir Galen, à partir de 29 $

Couvertures de carnet de voyage en cuir fait à la main en cuir galen (cuir galen)

Comme tout guerrier de la route aguerri le sait, la moitié du plaisir de voyager se reflète dans vos souvenirs. Assurez-vous que ces souvenirs pour vos proches restent cristallins avec ces couvertures de carnet de voyage en cuir faites à la main. Choisissez parmi une variété de couleurs et de breloques et d’étiquettes en cuir en option, comme notre favori personnel « Les montagnes appellent et doivent partir ». (12$).

Les bougies de la maison Jenesis, 65 $

Les bougies de la maison Jenesis (iRestore)

Si un ami ou un membre de la famille n’est pas tout à fait prêt à reprendre son style de vie de jet-set, laissez-le apporter la détente du voyage dans ses maisons avec l’une de ces trois belles bougies parfumées, avec des surnoms amusants sur le thème du voyage : Chèque In (lavande) , Chèque Out (eucalyptus) et Chèque Ya Self (gardénia et zeste de citron). Chaque bougie est composée d’un mélange d’huiles essentielles, de cire de soja 100 % et d’une mèche en bois. Les bougies élégantes comprennent une recharge de bougie gratuite et brûlent jusqu’à 50 heures. À noter : les bougies sont le premier élément d’un centre de bien-être qui ouvrira bientôt ses portes en Arizona, où chaque chambre aura une de ces bougies pour les voyageurs.

Adhésion annuelle CLEAR Plus, 179 $

Adhésion annuelle CLEAR Plus (CLEAR)

Chaque fois que votre ami est prêt à repartir, il sera très reconnaissant que CLEAR Plus permette aux membres de se déplacer en toute transparence à travers la sécurité de l’aéroport avec une vérification rapide et sans contact dans les modules CLEAR, ce qui leur permet d’économiser du temps et du stress alors qu’ils se lancent dans leur prochaine grande aventure. . Pour les fans de sport et de musique, CLEAR Plus offre également un accès et une identification sans contact dans les stades et les sites à travers le pays.

Sac à dos Delsey Paris Chatelet Air Soft, 160,99 $

Sac à dos Delsey Paris Chatelet Air Soft (Delsey Paris)

Cet incroyable compagnon de voyage est actuellement en vente à 30% pour 160,99 $ pour un Black Friday et un Cyber ​​Monday, alors commandez vite. Les spécifications les plus intéressantes ? Un port de chargement USB intégré, des compartiments extensibles et une protection RFID afin que les gens ne puissent pas voler vos informations sur les cartes de crédit et de débit dans votre sac. Pour ceux qui achètent beaucoup de marchandises au cours de leurs voyages, ils apprécieront également qu’il soit extensible.

Bouteille de purificateur d’eau Water-to-Go, 35,99 $

Bouteille de purificateur d’eau Water-to-Go (Water-to-Go)

Pour un joli bas de Noël, pensez à cette bouteille purificateur d’eau, disponible en rouge, bleu, noir, vert et rose pour répondre à une variété de préférences. Chaque bouteille de filtre à eau est conçue pour éliminer jusqu’à 99,99 % des contaminants tels que les bactéries, les virus (hépatite A), les produits chimiques, les pesticides, les métaux lourds (plomb) et les microplastiques de l’eau potable. Et oui, le filtre fonctionne incroyablement vite, donc les personnes assoiffées en déplacement obtiennent de l’eau propre en quelques secondes.