Les meilleurs cadeaux pour les fans de Lady Gaga à Noël

Si vous avez besoin d’un cadeau de Noël pour un fan dévoué de Lady Gaga, nous avons exactement ce qu’il vous faut. Ce sont nos choix pour les meilleurs cadeaux pour les amoureux de Lady Gaga cette saison des fêtes.

Tony Bennett & Lady Gaga – Coffret vinyle Love For Sale

La plus récente collaboration de Tony Bennett et Lady Gaga est un incontournable pour les fans du crooner légendaire ou de la reine de la pop, et il n’y a pas de meilleure façon de l’entendre que sur vinyle. Ce coffret contient de nombreux bonus supplémentaires, ainsi qu’un LP poids lourd. Achetez-le ici.

Tony Bennett & Lady Gaga – Love For Sale Crewneck

Ce sweat-shirt à col rond élégant est le cadeau parfait pour les fans de Gaga qui aiment rester au chaud et au chaud. Il présente un graphique unique et la liste des chansons de Love For Sale, et Vous pouvez l’acheter ici.

Tony Bennett & Lady Gaga – Flûtes à Champagne Love For Sale

Ces flûtes à champagne élégantes sont un cadeau fantastique pour tous ceux qui aiment un bon mimosa. Achetez-le ici.

Tony Bennett & Lady Gaga – T-shirt Love For Sale

Ce t-shirt confortable présente un graphique coloré inspiré des illustrations du dernier album de Tony et Lady Gaga. Achetez-le ici.

Lady Gaga – Oreiller Born This Way 10e anniversaire

Born This Way est l’un des albums les plus appréciés de Lady Gaga. Célébrez son dixième anniversaire avec ce coussin prédécoupé ! Achetez-le ici.

Lady Gaga – Coffret Édition Limitée Chromatica

Sorti à la fin de l’année dernière, Chromatica est un disque incontournable pour les fans de Lady Gaga. Il propose des collaborations avec tout le monde, de Blackpink à Elton John, et il est maintenant disponible sous forme de coffret en édition limitée. Achetez-le ici.

Lady Gaga – Disque d’images Chromatica

Cette version vinyle unique de Chromatica présente la ressemblance emblématique de Lady Gaga sur un LP de haute qualité. Vous pouvez l’acheter ici.

Lady Gaga – Joanne Vinyle 12″

S’il y a un fan de Lady Gaga dans votre vie, il lui faut une copie de Joanne en vinyle !

Sorti à l’origine le 23 décembre 2016, Joanne est le cinquième album studio de Lady Gaga. Avec une production de grands noms de l’industrie comme Kevin Parker de Tame Impala, Mark Ronson, BloodPop et Emile Haynie, cet album contient les singles « Perfect Illusion », « Million Reasons » et « Joanne ». Le dossier est disponible ici.