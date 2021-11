Les meilleurs cadeaux pour les fans des Rolling Stones ce Noël

Les Rolling Stones sont un groupe de rock intemporel avec des légions de fans dévoués. Si vous cherchez un cadeau de Noël pour l’un de ces fans, nous avons ce qu’il vous faut. Ce sont nos choix pour les meilleurs produits et disques pour les amateurs de Stones cette saison de Noël.

The Rolling Stones – Tattoo You édition 40e anniversaire

Tattoo You est sorti en 1981, mais le remaster de 2021 du disque est la meilleure version à ce jour. Cet album des Stones par excellence est maintenant disponible en plusieurs formats.

The Rolling Stones – T-shirt de la tournée nord-américaine de Steel Wheels 1989

Ce t-shirt emblématique présente l’interprétation du logo légendaire des Stones qui a été utilisé lors de leur tournée nord-américaine Steel Wheels.

Les Rolling Stones – Pantalons de survêtement à languette classique

Ce pantalon de survêtement ultra confortable arbore le logo des lèvres et de la langue instantanément reconnaissable des Stones. Ils sont composés à 85 % de coton biologique filé à l’anneau et à 15 % de polyester, le mélange parfait pour un maximum de confort.

The Rolling Stones – A Bigger Bang : en direct sur la plage de Copacabana

A Bigger Bang a été l’une des tournées les plus réussies des Stones, et les enregistrements live de leur escale à Copacabana Beach sont impeccables. Cette performance de 2005 présente tous les plus grands succès du groupe et est disponible sur vinyle, CD, Blu-Ray et DVD.

The Rolling Stones – Sac de sport entièrement imprimé

Ce sac élégant est parfait pour le transport quotidien d’un fan des Stones.

The Rolling Stones – Sweat à capuche Hyde Park ’69 Photo

Le concert gratuit historique des Stones à Hyde Park en 1969 est commémoré par ce t-shirt rétro. Il présente une maquette d’un Mick Jagger torse nu chantant dans un micro lors de la performance légendaire du groupe au parc.

The Rolling Stones – Bouteille d’eau noire à langue classique

Cette bouteille d’eau noire mate arbore le logo rouge des Stones sur les lèvres et la langue. C’est un excellent bas de Noël !

Les Rolling Stones – Livre décompressé

Unzipped est une lecture incontournable pour les fans inconditionnels des Stones. Présentant des commentaires exclusifs des membres du groupe, le livre documente la carrière de plusieurs décennies du groupe avec des photos, des faits, etc., ainsi que des essais de Don Was, John Varvatos, Martin Scorsese et bien d’autres.

