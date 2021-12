Les meilleurs cadrans de montre Garmin pour votre Fenix, Forerunner, Venu et plus

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Les montres Garmin sont livrées avec une variété de cadrans de montre intégrés, mais une partie du plaisir de posséder un appareil Garmin est de le personnaliser à votre guise. À l’aide de l’application Connect IQ de Garmin, vous pouvez télécharger et personnaliser des centaines de cadrans de montres propriétaires et tiers pour n’importe quelle montre Garmin, de la gamme Fenix ​​à la série Vivoactive ou Venu. Ce sont les meilleurs cadrans de montre Garmin que nous ayons pu trouver.

Les meilleurs cadrans de montre Garmin

Que rechercher dans les meilleurs cadrans de montre Garmin

Il y a beaucoup (et je veux dire beaucoup) de cadrans de montre Garmin parmi lesquels choisir, grâce au SDK Connect IQ de Garmin et aux API de cadran de montre ouvertes. Cela permet à toute personne ayant des connaissances en codage de créer ses propres cadrans de montre Garmin. Ainsi, il y a beaucoup de choix, du numérique à l’analogique, des données lourdes au simple.

Tout le monde ne veut pas avoir à faire défiler les widgets de sa montre juste pour voir combien de pas ils ont fait. Si vous appréciez de voir vos données au premier plan, envisagez de télécharger un cadran de montre doté de champs de données personnalisables. Si vous préférez avoir un look épuré ou plus professionnel pour votre montre, envisagez de télécharger un cadran de montre analogique ou un autre qui met l’accent sur l’heure plutôt que sur les données.

Enfin, vous devez savoir combien vous êtes prêt à payer pour un cadran de montre Garmin. Étant donné que de nombreux cadrans de montre dans Connect IQ sont fabriqués par des développeurs tiers, vous rencontrerez soit des murs de paiement, des suggestions de dons ou des options entièrement gratuites. Certains développeurs vous permettent de télécharger le cadran de leur montre à titre d’essai, et vous devez payer après environ 24 heures. Nous avons constaté que si vous voulez les meilleurs cadrans de montre Garmin, vous devriez être prêt à dépenser un dollar ou deux pour le travail acharné du développeur.

Noter: Tous les cadrans figurant sur cette liste ne sont pas compatibles avec tous les appareils Garmin. Assurez-vous de vérifier la liste des applications sur Connect IQ avant d’essayer de l’installer sur votre appareil.

Enduro (PlayItLoud)

Prix: 1,99 $

Le Garmin Enduro est un kit coûteux, mais il possède l’un des plus beaux cadrans de montre Garmin que la société a mis en place depuis longtemps. Vous pouvez économiser de l’argent en téléchargeant un cadran de montre personnalisable sur le thème Enduro du développeur PlayItLoud.

Le cadran de la montre Enduro est mon préféré et a été un pilier de ma Fenix ​​6 Pro depuis sa sortie. Pourquoi la face Enduro est-elle géniale ? Premièrement, il reproduit le look épuré et riche en données de la face Enduro d’origine. Huit sections différentes affichent vos données, des pas à la distance en passant par la météo et plus encore. Les deux lignes de séparation peuvent servir de compteur de pas, de jauge de batterie, de barre de déplacement, etc. Vous pouvez également ajouter du texte personnalisé en haut ou en bas du visage, et les trois emplacements de données inférieurs peuvent être échangés contre un graphique détaillé de la fréquence cardiaque, de la pression, de l’altitude, de la température du capteur ou des étapes.

La face Enduro peut être téléchargée gratuitement, mais vous devrez éventuellement payer 1,99 $ pour en conserver l’accès. Vous n’êtes pas fan du visage Enduro de PlayItLoud ? Nous sommes également un grand fan du cadran de la montre SkyTracker du développeur.

Amoureux des données

Prix: Don gratuit / facultatif

Data Lover est un cadran de montre Garmin classique compatible avec la plupart des montres Garmin. Il est populaire pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est totalement gratuit. Mais si vous choisissez de faire un don au développeur, vous vous débarrasserez de la notification occasionnelle d’encouragement aux dons et le champ météo sera mis à jour plus fréquemment.

Quant au cadran de la montre lui-même, Data Lover affiche l’heure, la date, la météo, le pourcentage de batterie, les données de fréquence cardiaque active, les données de lever/coucher du soleil, les icônes d’état, l’historique des marches/escaliers et bien plus encore. Il affiche même son propre système Move Circles qui vous encourage à bouger toutes les heures. Si nous avions un reproche, le cadran de la montre n’est pas le plus joli. Il est difficile d’emballer autant de données tout en laissant de la place à un design élégant, après tout. Si vous cherchez quelque chose à porter au bureau, Data Lover n’est peut-être pas votre premier choix. Mais si vous voulez que toutes vos statistiques soient au premier plan à tout moment, il n’y a pas de meilleur cadran de montre Garmin.

Cadrans de montre SHN (SHN EDO, SHN Tactical, SHN Active, et plus)

Prix: Gratuit/payez ce que vous voulez pour débloquer des fonctionnalités pro

Le développeur SHN propose une variété de cadrans de montre Garmin personnalisables et attrayants. Il y a beaucoup de choix, mais nos favoris sont SHN EDO, SHN Tactical et SHN Active. Les cadrans de la montre SHN offrent un mélange de mises en page riches en données et de conceptions stylistiques. Vous pouvez trouver des cadrans de montres techniques élégants et des cadrans analogiques robustes. Il y a même un cadran de suivi des habitudes si vous avez du mal à rester à l’écart de cette tasse de café supplémentaire de midi.

Tous les cadrans de la montre SHN sont libres d’utilisation. Vous pouvez payer quelques dollars au développeur via PayPal pour débloquer des fonctionnalités professionnelles supplémentaires, telles que davantage de graphiques et de sections de données.

Cadrans de montre VAW.BE (Edge, Complete, Big, et plus)

Prix: 1,49 $ (+TVA)/boîtes de cadrans de montre jusqu’à 6,99 $

VCF. Les cadrans de la montre BE sont personnalisables, jolis et se déclinent en différents styles. Il existe des cadrans de montre axés sur l’horloge qui mettent l’accent sur l’heure, des options riches en données qui essaient de vous montrer autant que possible sur un seul écran et des cadrans artistiques qui présentent des arrière-plans géométriques ou sur le thème de la nature. Nos favoris sont Edge, Complete, Big et Flora.

Les cadrans de montre VAW.BE coûtent 1,49 $ pièce. Vous pouvez également payer pour des ensembles de cadrans de montre si vous souhaitez télécharger tous les cadrans de montres fleuris, les cadrans de montres riches en statistiques ou les cadrans de montres axés sur le temps. Il existe également une option pour payer 6,99 $ pour obtenir tous les cadrans de la montre du développeur, ce qui vous fera économiser 82% au total.

Un autre cadran de montre payant, Colourboard, du développeur Lignite, offre des tonnes d’options de personnalisation. Vous pouvez modifier la palette de couleurs d’arrière-plan, personnaliser tous les champs de données et ajouter des indicateurs de notification téléphonique à chaque style. Il existe également une option d’affichage permanent pour les montres Garmin AMOLED, ce qui n’est pas quelque chose que chaque cadran de montre Garmin propose.

Le cadran de la montre PokeWatch est peut-être le cadran le plus cool de cette liste. Premièrement, c’est totalement gratuit, c’est donc une victoire majeure. PokeWatch vous permet de revivre la magie des tout premiers jeux Pokémon pour Game Boy, directement sur le cadran de votre montre Garmin.

Vous pouvez choisir parmi cinq Pokémon à combattre pour vous : Pikachu, Squirtle, Flareon, Mew et Mewtwo. L’adversaire de votre Pokémon deviendra de plus en plus fort à mesure que vous progresserez vers votre objectif de pas quotidien. Au début de la journée, votre Pikachu pourrait combattre Squirtle. Mais vers la fin, vous pourriez affronter Blastoise.

De plus, le niveau de batterie de votre montre est représenté par les HP de votre Pokémon. Vous pouvez même donner à votre Pokémon un surnom personnalisé, tout comme vous le pouvez dans les jeux Game Boy.

Oh, et il montre l’heure et la date en haut car c’est une caractéristique importante d’un cadran de montre.

C’est bon

Prix: Don gratuit / facultatif

Recréation fidèle du célèbre webcomic, le cadran de la montre This Is Fine affiche simplement l’heure et le chien de KC Green acceptant son sort dans une maison en feu. C’est un excellent rappel « d’être d’accord avec les événements qui se déroulent actuellement ».

Cadrans de montre RStudio (Infocal, Infograph et Casio 3000)

Prix: Don gratuit / facultatif

Le développeur RStudio n’a que quatre cadrans de montre Garmin dans sa gamme, mais ils sont tous propres, personnalisables et gratuits.

Le premier cadran de montre qui nous a sauté aux yeux est Infocal, qui imite essentiellement le cadran de montre rouge et noir élégant du Garmin Fenix ​​6 Pro. Vous pouvez personnaliser toutes les données sur les bords du cadran de la montre. Le style de l’horloge peut également être modifié pour lui donner un aspect complètement différent tout en gardant vos données sur les bords de l’écran. C’est une nette amélioration par rapport au cadran de la montre Fenix ​​​​6.

Infograph est l’un des cadrans de montres analogiques Garmin les plus élégants que nous ayons pu trouver. Il offre de nombreuses données à l’avant et au centre tout en gardant la plupart du cadran de la montre propre et minimal.

Enfin, la Casio 3000 de RStudio apporte une touche de montre numérique classique à votre montre Garmin. Vous pouvez modifier tous les champs de données à l’écran et choisir parmi une variété de thèmes de couleurs.

Mentions honorables

C’est tout pour notre liste des meilleurs cadrans de montre Garmin. Nous voulons également donner une mention honorable aux personnes suivantes :

Cadrans de montre Garmin en stock : Il y a une raison pour laquelle beaucoup de gens utilisent les cadrans de montres d’origine qui sont livrés sur leurs appareils Garmin. Tout d’abord, chaque montre Garmin est généralement livrée avec une poignée de cadrans de montre Garmin exclusifs que vous ne pouvez pas trouver dans la boutique Connect IQ. Certains de ces cadrans de montre peuvent également fournir des données uniques qu’aucun autre cadran de montre ne peut offrir. Par exemple, les cadrans de la montre Garmin Venu 2 vous permettent de sélectionner les métriques Body Battery dans certains domaines, tandis que les visages des développeurs tiers n’ont pas encore implémenté cette fonctionnalité.

