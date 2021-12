Les meilleurs cadrans de montre Wear OS que vous pouvez trouver

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Que vous ayez récemment acheté une nouvelle montre Wear OS ou que vous souhaitiez simplement donner un coup de jeune à un ancien appareil, il existe de nombreuses options pour s’adapter à votre style. Pour aider à le réduire, nous avons rassemblé les meilleurs cadrans de montre Wear OS disponibles.

Les meilleurs cadrans de montre Wear OS

Que rechercher dans le meilleur cadran de montre Wear OS

La plupart des montres connectées Wear OS sont livrées avec une bibliothèque de cadrans de montre intégrés, mais la possibilité de les ajouter reste l’un des plus grands atouts de la plate-forme. Les développeurs sont libres de créer leurs propres conceptions, offrant aux utilisateurs un nombre vertigineux de choix. Il est facile d’imaginer être submergé.

Lorsque vous choisissez le bon visage pour votre appareil, tenez-vous-en à ce qui compte. Si vous voulez une conception riche en données qui gardera toutes vos statistiques en un coup d’œil, recherchez une option avec de nombreux champs d’informations et widgets. Choisissez une esthétique classique, comme une horloge analogique ou un arrière-plan en sourdine, si vous souhaitez réduire l’ambiance technique. Le Google Play Store propose tout, des choix minimalistes aux offres extravagantes, en passant par des modèles hautement personnalisables et des plates-formes de création de visage. Vous devrez peut-être débourser quelques dollars pour les meilleurs développeurs, mais vous en trouverez également beaucoup gratuitement.

Enfin, ne négligez pas les cadrans de montre intégrés à votre appareil. De nombreuses montres Wear OS sont livrées avec des options préinstallées qui valent vraiment la peine d’être testées. Ceux-ci peuvent être rudimentaires, mais ils sont aussi souvent personnalisables et tiennent compte de la durée de vie de la batterie. Découvrez ce que votre appareil a à offrir. Ensuite, consultez nos choix ci-dessous pour des cadrans de montre qui se démarquent des autres.

Faceur

Prix: Gratuit avec les achats intégrés

Facer est l’une des applications les plus populaires pour les cadrans de montre personnalisés et de marque. Sur cette plate-forme, vous pouvez choisir parmi des milliers d’options prédéfinies ou créer votre propre cadran Wear OS. Si vous choisissez de télécharger l’un des cadrans disponibles, vous parcourrez une sélection de plus de 15 000 cadrans. Ceux-ci incluent tout, des meilleures marques de cinéma et de télévision aux rappels rétro, ainsi que des looks originaux de designers partenaires. Le téléchargement de l’application Facer est gratuit, tout comme certains des visages disponibles. D’autres nécessiteront un achat intégré. Si vous choisissez l’itinéraire DIY, vous pouvez utiliser les éditeurs de cadrans de montre Web de Facer, qui fournissent un modèle de base et des instructions.

Pujie Black existe depuis longtemps, et cela se voit. Comme Facer, Pujie Black est une plate-forme de conception de cadrans plutôt qu’un seul cadran. Fonctionnellement, il ressemble aux concepteurs de widgets trouvés sur les téléphones Android. Les utilisateurs de Pujie Black disposent d’options pratiquement illimitées pour les polices, les couleurs, les complications et les arrière-plans. Vous pouvez même créer vos propres aiguilles d’horloge ou ajouter du texte. Si vous êtes quelqu’un qui vit pour les détails, les combinaisons sont pratiquement infinies. Pour un cadran de montre unique spécifié exactement à votre goût, cela vaut bien 1,99 $ pour accéder à cette plate-forme d’édition.

WatchMaker Watch Faces

Prix: Libérer

Un autre choix solide pour quelqu’un qui apprécie la variété WatchMaker est une application de cadran de montre de bricolage pour les utilisateurs qui veulent beaucoup de visages pour garder les choses fraîches. Il rivalise directement avec des applications similaires comme Facer en offrant les outils pour créer vos propres cadrans de montre Wear OS. De plus, vous pouvez débourser pour la version pro et accéder à plus de 20 000 cadrans de montre créés par la communauté. Ce n’est pas aussi approfondi que certains fabricants de cadrans de montre, mais il est facile à utiliser et donne aux utilisateurs une chance de faire preuve de créativité et de s’amuser.

Cadran de la montre Pixel Minimal

Prix: Gratuit avec les achats intégrés

Qui sait si une Pixel Watch est vraiment en préparation. En attendant, ce cadran de montre sur le thème Pixel pourrait bien être la solution dont vous avez besoin. Propre et moderne avec une grande fonctionnalité, le Pixel Minimal Watch Face présente un design d’économie de batterie inspiré de son appareil homonyme. Si vous optez pour la version premium, vous pouvez également déverrouiller les quatre widgets du cadran de la montre pour mieux servir vos fonctionnalités fréquemment utilisées. Reconfigurez les widgets et personnalisez les couleurs d’accent, choisissez entre plusieurs mises en page et gardez les bases à portée de main.

Lanceur de tuiles Bubble Cloud

Prix: Gratuit / 3,95 $

Bubble Widget et Wear Launcher se présentent comme un widget et un lanceur pour Wear OS. Il s’avère qu’il a également un cadran de montre interactif. La conception comporte une variété de raccourcis pour ouvrir rapidement les applications que vous utilisez le plus fréquemment. Il affiche aussi, bien entendu, l’heure. C’est l’un des cadrans de montre Wear OS les plus uniques disponibles, mais, malheureusement, il ne fonctionne pas avec toutes les montres Wear OS. Vérifiez la liste de compatibilité des appareils sur Google Play pour vous assurer que cela fonctionnera pour vous.

Monsieur le temps

Prix: Gratuit avec les achats intégrés

Une autre plate-forme d’édition délicieusement facile, Mr Time vous permet de choisir parmi plus de 150 modèles pour sélectionner l’arrière-plan de votre cadran de montre, ajouter des widgets et des complications, personnaliser les couleurs, etc. Vous pouvez concevoir le vôtre à partir de zéro ou sélectionner un cadran de montre fabriqué par d’autres utilisateurs du monde entier. Les conceptions vont du blocage des couleurs et des photos statiques aux illustrations animées et aux GIF. De plus, vous pouvez également devenir abonné pour recevoir plus de contenu. Pour 2,99 $ par mois, vous aurez accès à tous les cadrans de montres de conception premium d’applications, recevrez des visages hebdomadaires réservés aux VIP et passerez les annonces de la plate-forme.

De l’équipe derrière Facer, LCARS 2.0 n’est que l’un des nombreux cadrans de montre impressionnants disponibles chez Little Labs, Inc. Conçu pour les Trekkies portant une montre intelligente, ce cadran de montre interactif intègre l’heure, la météo, la batterie et plus encore dans la conception familière du Système d’exploitation informatique Star Trek. Pas fan de la série ? Parcourez des dizaines d’autres options de Little Labs, Inc. pour quelque chose de plus dans votre allée. Les conceptions incluent tout, des panneaux de métro à l’espace extra-atmosphérique.

Thema est un développeur de cadrans de montre Wear OS sur Google Play avec des dizaines d’options uniques. Beaucoup sont thématiques individuellement, mais ils ont tous les mêmes offres de base et la même structure de coûts. Une fois que vous aurez choisi un visage, vous aurez accès à une variété de fonctionnalités dans sa version gratuite. Vous pouvez ensuite payer pour la version pro de ce visage pour obtenir l’ensemble des fonctionnalités. Certains visages Thema (comme celui sur le thème de Jack Daniels) peuvent être un peu ringards, mais dans l’ensemble, les designs sont propres, fonctionnels et faciles à personnaliser.

Montre LED 3000

Prix: Libérer

Ce n’est pas le cadran de la montre pour tout le monde. En fait, ce n’est pas particulièrement attrayant. Mais si jamais vous êtes nostalgique des jours où vous vous réveillez avec un réveil à LED (seulement pour vous rendre compte que vous avez déjà raté le bus scolaire), ce visage est fait pour vous. Cette montre offre quelques options de couleurs ainsi que trois styles d’horloge, LED, LCD et LED vintage. Chacun a un look old-school qui ne videra pas votre batterie.

