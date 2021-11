Les meilleurs cadrans d’horloge Fitbit pour votre montre connectée

Andy Walker / Autorité Android

Pimenter votre montre connectée avec un nouveau cadran est le moyen le plus simple de personnaliser votre appareil. Pour les utilisateurs de Fitbit, cela est particulièrement vrai. Si vous possédez l’un des appareils Versa, l’Ionic ou le Sense, vous pouvez choisir parmi une variété de cadrans Fitbit créés par les membres de la communauté. Ci-dessous, nous examinons certains de nos favoris.

Les meilleurs cadrans d’horloge Fitbit

Ce n’est pas notre cadran d’horloge Fitbit préféré en termes d’esthétique, mais il est idéal pour le suivi de la santé. SpO2 Signature permet aux porteurs de Sense, Versa 2 et Versa 3 de visualiser leur taux d’oxygène dans le sang. Les données sont affichées sur le cadran de la montre chaque matin et dans la section Health Metrics de l’application Fitbit. Ne vous souciez pas de l’oxygène du sang? Vous pouvez toucher l’écran pour parcourir d’autres mesures, telles que la fréquence cardiaque et la zone, les minutes de la zone active, etc.

Circles s’inspire de la conception de la bague d’activité de l’Apple Watch. La principale caractéristique de cette horloge Versa est un anneau multicolore à cinq éléments qui affiche le nombre total de pas, la distance, les minutes actives, les étages gravis et les calories brûlées par rapport aux objectifs. Une lecture textuelle de ces statistiques est également visible sur la droite. Le visage affiche également le niveau de la batterie et la fréquence cardiaque avec des anneaux plus petits séparés en dessous.

En voici un pour les amateurs de typographie et de dégradé. Blokk met l’heure au premier plan et dispose de quatre emplacements supplémentaires pour afficher les informations sur l’état de la montre ou les informations sur l’activité. On aime particulièrement le choix des dégradés. Alors que le texte restera blanc avec une bordure noire et une ombre nette de gauche à droite, vous pouvez choisir entre plusieurs combinaisons de couleurs ou une option spécifique qui change en fonction de l’heure de la journée.

Minimolo est un cadran d’horloge Fitbit qui donne la priorité au design minimaliste. L’affichage de l’heure est grand et facile à lire, imprimé dans une police étroite. Le visage affiche également le nombre total de pas, la distance et la fréquence cardiaque. En tapant sur le visage, une barre de batterie s’affiche également en haut à gauche. Dans l’ensemble, Minimolo fait partie des horloges les plus élégantes de la galerie Fitbit.

Ajoutez un peu de chaos et de couleur à votre poignet avec Glitch. Ce cadran d’horloge gratuit est basé sur un design original de Fitbit mais ajoute de nouvelles animations et quatre thèmes de couleurs. Appuyez sur le visage pour faire défiler les statistiques de condition physique et les informations en bas à droite, tandis que les détails de la fréquence cardiaque sont affichés en bas à gauche. Le véritable atout est son support d’affichage permanent, ce qui en fait l’un des rares cadrans d’horloge Fitbit gratuits à intégrer cette fonctionnalité.

Il est difficile de croire qu’il s’agit d’un cadran de montre gratuit. Sa caractéristique principale est un affichage audacieux de l’heure à deux niveaux qui contient une multitude d’options de personnalisation. Vous pouvez changer l’arrière-plan ou la couleur de la police pour une variété de nuances, ou appuyer sur l’écran pour afficher des données de fitness supplémentaires. Le visage affiche également la météo et l’état de la batterie du portable. Pour compléter l’offre, le visage présente également un niveau de progression d’une statistique de votre choix, qui augmente subtilement dans l’arrière-plan du visage.

En voici une pour les amoureux de l’esthétique de la montre numérique. Thexa imite les montres matricielles avec une approche à quatre niveaux pour afficher les données de condition physique et l’heure. Chaque niveau présente deux statistiques, avec des étapes, des calories brûlées, des étages et des minutes actives détaillées dans des barres le long du bord gauche du visage. Sur le côté droit, la fréquence cardiaque, l’heure, la date et le compteur de pas numérique sont affichés. Il y a aussi un petit écran de batterie en haut au centre. En ce qui concerne les options de couleur, vous avez le choix entre le noir, le vert, le gris et le rouge.

Il existe de nombreux visages de type terminal Linux sur la galerie Fitbit, mais celui-ci est notre préféré. Non seulement c’est gratuit, mais c’est aussi open source. Il affiche les principales informations personnelles et relatives à l’appareil, notamment l’heure et la date, l’autonomie de la batterie, les pas, la distance et la fréquence cardiaque. Vous pouvez également ajouter un nom d’utilisateur personnalisé, choisir parmi l’une des six polices ou cinq thèmes dans le menu des paramètres du visage.

Qui n’aime pas une horloge analogique sur une montre connectée ? Modern Analog utilise un cadran circulaire autour de la série Versa, Ionic ou Sense avec une aiguille des minutes colorée. Bien que le visage se concentre sur le minimalisme, il présente néanmoins une lecture de la fréquence cardiaque en bas à droite. La date du jour est également visible au centre-droit du visage.

Lisez-le et pleurez

Prix: Libérer

Enfin, voici un excellent cadran d’horloge basé sur du texte pour votre Fitbit. Read It & Weep propose un design en noir et blanc qui affiche l’heure et la date dans le texte. C’est simple mais étonnamment facile à lire si vous êtes facilement confus par les lectures numériques de l’heure. Nous aurions aimé quelques options de personnalisation supplémentaires, mais dans l’ensemble, ce visage vous servira bien avec n’importe quel groupe ou tenue Fitbit.

C’est tout pour les meilleurs cadrans d’horloge Fitbit. Pensez-vous que nous en avons laissé de côté? Quel cadran d’horloge est votre préféré? Assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires.

