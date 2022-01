Les meilleurs candidats MVP de la NFL, classés

Voici notre bulletin de vote NFL MVP.

La saison 2021 de la NFL est fascinante lorsqu’il s’agit de regarder la course MVP. L’ajout d’un 17e match de saison régulière change la façon dont nous définissons ce qu’est une excellente saison. Par exemple, la métrique typique pour une saison d’élite QB serait de 5 000 verges par la passe, maintenant nous avons six passeurs qui pourraient passer la marque cette saison s’ils ont un match final solide.

Cela dit, c’est maintenant le moment idéal pour évaluer le terrain. Une liste normale de 16 matchs a été complétée, nous avons donc une référence familière avec laquelle travailler – mais comme nous y arriverons dans un instant, il y a tellement plus que les statistiques dans le MVP de cette saison.

N°1 : Aaron Rodgers

352-pour-513 (68,6%), 3 977 verges, 35 TD, 4 INT – 111,1 note de passeur

Cette course MVP concerne Aaron Rodgers depuis très, très longtemps. Bien qu’il n’ait certainement pas le plus de verges par la passe cette saison parmi les quarts-arrières, il ne fait aucun doute que, selon la lettre de la loi, il a été l’un des joueurs les plus précieux de leur équipe cette saison.

Considérez ceci : les Packers ont une équipe de précipitation variée par comité, mais rien qui ne ressorte vraiment de la feuille de statistiques. Quand il s’agit d’offenser, tout se passe bien, pensa Rodgers. Green Bay a marqué 48 touchés cette saison, et Rodgers en a lancé 35 et a exécuté trois d’entre eux.

Sans Rodgers, il n’y aurait pas d’infraction. Il n’y aurait pas de meilleur record NFC. Les Packers seraient probablement l’une des pires équipes de la NFL. Pour toutes ces raisons, il est le favori pour gagner cette année, et il faudrait un examen minutieux de ses problèmes hors terrain avec Covid cette saison pour le faire tomber.

N°2 : Tom Brady

456-pour-682 (66,9%), 4 990 yards, 40 TD, 12 INT – 100,5 note de passeur

En ce qui concerne les meilleurs quarts cette saison, vous pouvez vraiment lancer une pièce entre Rodgers et Brady en fonction de ce que vous appréciez. Rodgers est probablement plus impressionnant car il a moins de talent autour de lui, mais Brady s’appuie sur une solide liste et fait des choses remarquables avec.

Lorsque la poussière sera retombée, ce sera une saison de plus de 5 000 verges pour Touchdown Tom, et le reste est vraiment de la sauce. Je pouvais vraiment voir le MVP aller à Brady plutôt qu’à Rodgers, et la différence pourrait être la taille de son dernier match ou s’il joue du tout. Les Buccaneers sont prêts à jouer contre les Panthers – et ce n’est pas comme s’il était nécessaire pour gagner ce match.

N°3 : Jonathan Taylor

317 courses, 1 734 verges, 18 TD, 342 verges sur réception, 2 TD

La montagne MVP est impossible à gravir pour un porteur de ballon. Je veux dire, nous ne sommes qu’à un an de Derrick Henry franchissant la barre des 2 000 verges au sol, et il n’a pas fait de trou dans le vote.

L’impact de Taylor a été incommensurable pour les Colts, en leur faisant une équipe moyenne sans jeu QB incroyable, et en les transformant en une équipe potentielle pour les séries éliminatoires. Marquer 20 touchés au total depuis la position de demi offensif est impressionnant en soi, c’est pourquoi je pense qu’il a une chance d’être MVP, bien que petite.

N°4 : Joe Burrow

366-pour-520 (70,4%), 4 611 verges, 34 TD, 14 INT – 108,3 note de passeur

L’idée que Joe Burrow serait un candidat MVP aurait été absurde il y a quelques mois, mais Burrow et les Bengals ont tous deux connu une déchirure majeure. Considérant qu’il est dans un domaine avec Aaron Rodgers et Tom Brady, je ne pense pas que cela se produise cette année … mais cela témoigne de la qualité de la deuxième année QB.

Tout clique pour Cincinnati, et je pense que le ciel est la limite pour l’avenir de Burrow. Il est peut-être un peu trop tôt pour parler de MVP, mais peu importe – les Bengals ont leur franchise QB, et il est destiné à être un incontournable de la ligue pour les années à venir.

N°5 : Cooper Kupp

138 réceptions, 1 829 yards, 15 TD

Vous vous souvenez quand j’ai dit que gagner le MVP en tant que RB était difficile ? Eh bien, c’est encore plus difficile à WR. Cela n’arrivera pas, mais Kupp pourrait battre le record de réception en une seule saison. Ce fut une année remarquable pour le WR des Rams après avoir été jumelé à Matthew Stafford, et sa percée a été une des principales raisons du succès de Los Angeles.

C’est aussi le problème avec le discours MVP quand il s’agit de Kupp. Son succès est si étroitement lié à Stafford qu’il est difficile de les séparer dans l’esprit des électeurs.