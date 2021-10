Les meilleurs casinos Bitcoin sont en passe de dépasser les casinos traditionnels

L’industrie du jeu en ligne a l’impression d’exister depuis toujours, mais ce n’est qu’au cours des 20 dernières années environ qu’il est considéré comme normal de placer des paris et de jouer à des jeux en ligne en argent réel. La raison pour laquelle il semble si vieux est qu’il a connu plusieurs évolutions majeures au fil des ans, des jeux instantanés aux portefeuilles Web et au jeu mobile.

L’innovation la plus récente concerne les crypto-monnaies. Ces devises offrent une multitude d’avantages aux joueurs en ligne et sont donc adoptées par plus de casinos et plus de joueurs que jamais.

Voici pourquoi les casinos Bitcoin sont désormais en passe de dépasser les casinos de paiement traditionnels.

C’est rapide et sécurisé

Les joueurs de casino en ligne recherchent désespérément des moyens plus rapides et plus faciles de traiter leurs gains. Les dépôts sont instantanés et exigent la même commodité en ce qui concerne les retraits.

Malheureusement, ce n’est pas toujours possible avec les options de paiement traditionnelles.

Même si le casino traite votre retrait immédiatement, un virement bancaire peut prendre 5 jours, une carte de débit/crédit prendra environ 3 jours, et bien que la plupart des portefeuilles Web soient instantanés, les tracas d’ouvrir un compte et de vérifier votre compte bancaire/identité en fait un processus étrangement lent.

Avec Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, il vous suffit de vous procurer un portefeuille et vous êtes prêt à partir. Vous pouvez acheter des Bitcoins auprès des bureaux de change ou demander à vos amis de vous les envoyer. Ils sont très rapides et faciles, et c’est ce que les joueurs réclament.

C’est (un peu) anonyme

On pense souvent à tort que Bitcoin est complètement anonyme. Ce n’est tout simplement pas le cas, et la blockchain garde une trace de certains paiements. Cependant, c’est toujours l’une des options les plus anonymes pour les joueurs en ligne méfiants.

Contrairement aux portefeuilles Web, aux cartes de débit et aux cartes de crédit, un portefeuille crypto n’est pas connecté à un compte bancaire ou à une adresse personnelle. Personne ne connaîtra votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone ou votre compte bancaire. Si vous craignez de vous mettre en valeur, ainsi que vos habitudes, Bitcoin pourrait être exactement ce que vous recherchez.

Il est difficile d’échapper au Bitcoin

Bitcoin a fait des montagnes russes en 2021, mais il semble qu’il revienne enfin aux sommets atteints en 2020. C’est une monnaie que tout le monde connaît, que la plupart des gens possèdent et que tout le monde veut posséder.

Il y a des gens qui se plaignent des crypto-monnaies et déclarent ouvertement qu’ils ne pensent pas que ces devises sont l’avenir, juste avant d’admettre qu’ils ont une petite participation « juste au cas où ».

Il est difficile de s’en éloigner, et pour beaucoup, trouver un moyen d’utiliser ces pièces est un excellent moyen de maintenir un intérêt pour elles. Nous ne disons pas que le jeu Bitcoin est un bon moyen d’augmenter votre investissement, car il n’y a aucune garantie que vous gagnerez, et vous ne devriez jamais penser comme ça.

Mais si vous jouez aux machines à sous avec BTC et que vous placez des paris sportifs avec eux, vous les utiliserez de manière cohérente et cela vous encouragera à investir davantage, à en apprendre davantage et à rester à l’écoute.

Les frais marchands sont inférieurs

Il y a beaucoup de frais cachés associés aux paiements de casino en ligne, surtout si vous utilisez des cartes de débit et des cartes de crédit, mais aussi pour les virements bancaires et les portefeuilles Web. C’est quelque chose que de nombreux joueurs négligent car ils ne voient pas les choses de l’autre côté, mais c’est une énorme pierre d’achoppement pour les casinos en ligne.

On s’attend à ce qu’un casino paie des frais marchands chaque fois qu’il y a une transaction. Après tout, quelqu’un doit payer pour ces serveurs et transactions sécurisés, et cela s’applique à la fois aux dépôts et aux retraits. Cela est vrai pour tous les détaillants et fournisseurs de services en ligne, mais c’est plus problématique dans l’industrie des casinos en ligne, car bon nombre de ces dépôts nécessitent des conversions de devises.

Le résultat est que les casinos pourraient perdre quelques points de pourcentage pour chaque transaction et bien que cela puisse sembler peu, nous parlons d’entreprises qui traitent des millions de transactions par an.

Tout s’additionne, et ils sont donc désespérés de garder ces chiffres aussi bas que possible.

C’est là qu’interviennent les crypto-monnaies.

Les cryptos ne nécessitent pas de marchands coûteux et bien qu’il existe des services pour faciliter la vie, ils ont tendance à ne pas facturer autant que les autres marchands.

En d’autres termes, non seulement les joueurs souhaitent utiliser les crypto-monnaies pour les jeux en ligne, mais de nombreux casinos en ligne sont tout aussi enthousiastes, et cela verra sûrement ces pièces dépasser les options de paiement traditionnelles avant longtemps.

Image parBruno / Germany de Pixabay