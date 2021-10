Les meilleurs chargeurs Google Pixel 6 de 2021

Edgar Cervantes / Autorité Android

Table des matières

01À savoir : Chargement des pixels02Chargeurs muraux03Chargeurs multiports04Chargeurs sans fil

Sans chargeur inclus avec le Pixel 6, Google se joint à Apple et Samsung pour obliger les consommateurs à choisir leur propre chargeur pour leur dernier smartphone. Cela peut être irritant, mais peut-être que le déménagement est meilleur pour l’environnement à long terme ? Que vous réutilisiez une vieille prise, que vous achetiez une prise propriétaire ou que vous achetiez une option tierce, vous devrez faire quelques recherches pour vous assurer de choisir le bon chargeur pour alimenter votre Pixel.

Heureusement, nous avons testé de nombreux chargeurs et vous avons bien couvert ! Voici tout ce dont vous avez besoin pour magasiner facilement les chargeurs Pixel.

Ce que vous devez savoir sur la recharge de Google Pixel 6

Lorsqu’il s’agit de choisir les meilleurs chargeurs Google Pixel, deux éléments clés doivent être pris en compte : la norme requise par le téléphone pour une charge rapide et la quantité d’énergie requise.

Le Pixel 6 de Google prend en charge la norme USB Power Delivery PPS fournie via USB-C. Il s’agit d’une partie moins courante de la norme Power Delivery étendue qui nécessite des chargeurs spécifiques pour fonctionner à pleine vitesse. L’USB PD PPS est également utilisé par la série Samsung Galaxy S21 et est pris en charge par une gamme croissante de prises propriétaires et tierces. Cependant, cela signifie que les anciennes prises Pixel ne chargeront pas rapidement le modèle Pixel 6. Vous aurez besoin d’une nouvelle prise.

Le Pixel 6 de Google passe à la norme USB Power Delivery PPS.

Le Pixel 6 prend en charge jusqu’à 30 W de puissance, contre 18 W avec les modèles précédents. Vous aurez donc également besoin d’un chargeur plus puissant pour charger rapidement le dernier combiné de Google le plus rapidement possible. Si vous aimez la recharge sans fil, le Pixel 6 prend en charge la norme Qi jusqu’à 23 W.

Dans cet esprit, nous pouvons sélectionner les chargeurs les plus adaptés sur le marché pour votre nouveau smartphone.

Meilleurs chargeurs rapides Google Pixel 6

Adaptateur secteur USB-C Google 30 W avec PPS

Pour le meilleur chargeur Google Pixel, vous ne pouvez pas vous tromper avec une prise officielle. Auparavant, Google vendait des adaptateurs d’alimentation USB-C 18 W et 45 W avec la spécification USB Power Delivery 3.0. Bien que ceux-ci soient parfaits pour les Pixel précédents, vous voudrez vous tourner vers la nouvelle option Google USB PD 3.0 PPS de la société pour charger rapidement le Pixel 6 à 30W. C’est le seul modèle que la société vend avec la norme requise pour son dernier combiné. Ce n’est pas trop cher non plus, au prix de 25 $ / 25 £ / 25 €.

Robert Triggs / Autorité Android

Anker est un nom fiable dans le jeu de charge et son adaptateur Nano II répond parfaitement aux spécifications USB PD PPS et 30 W requises pour charger rapidement les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Au prix de 34 $, c’est un peu plus cher que l’option de Google mais c’est un compagnon de voyage plus compact. Anker propose également des modèles 45W et 65W, si vous devez également charger une tablette ou un ordinateur portable.

Adaptateur de voyage Samsung 45W SuperFast

Robert Triggs / Autorité Android

Si vous ne voulez pas vous précipiter pour le chargeur officiel de Google, vous pouvez toujours essayer l’adaptateur de voyage de Samsung. Avec 45 W de puissance et USB Power Delivery PPS à bord, ce téléphone chargera les smartphones phares Galaxy et Pixel à pleine vitesse sans problème. Le chargeur de Samsung n’est pas une option très bon marché, mais il est régulièrement en vente pour moins de 40 $, ce qui est une bonne affaire. Avec une puissance de 45 W, cela vous couvrira également pour les tablettes et les petits ordinateurs portables.

Chargeur ultra rapide Elecjet 45W

Robert Triggs / Autorité Android

Si vous n’avez pas envie de dépenser de l’argent de première partie mais que vous voulez un peu de puissance de charge supplémentaire, pensez au chargeur ultra rapide Elecjet 45W USB-C. Avec USB PD PPS et une sélection de normes héritées à bord, cette prise vous couvre bien pour une vaste sélection de gadgets, en plus de la série Google Pixel 6. Son prix est également raisonnable avec une étiquette fixée à 30 $.

Anker PowerPort III Pod

Robert Triggs / Autorité Android

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau chargeur, pourquoi ne pas en acheter un qui peut charger tous vos gadgets et pas seulement votre smartphone ? Pour cela, vous aurez besoin de plus de puissance, et vous ne trouverez pas beaucoup de chargeurs plus puissants que l’Anker PowerPort Pod III. Avec USB Power Delivery PPS et 65 W de puissance à bord, ce chargeur vous couvre pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.

Les meilleurs chargeurs multi-ports Google Pixel 6

Elecjet X21 GaN Pro

Robert Triggs / Autorité Android

En matière de flexibilité de charge, l’Elecjet X21 GaN Pro est une prise difficile à battre pour les meilleurs chargeurs Google Pixel avec plusieurs ports. Avec jusqu’à 65 W de puissance, USB PD 3.0, PD PPS, Quick Charge et une multitude d’autres normes prises en charge via USB-C et USB-A, vous êtes bien couvert, peu importe ce que vous décidez de charger. Avec ses adaptateurs régionaux modulables et interchangeables, ce chargeur est également un excellent compagnon de voyage. Cela ne fera pas sauter la banque non plus.

Anker PowerPort III 65W 2 ports

Anker est un grand nom dans le jeu de chargement de smartphone et son modèle à deux ports PowerPort III 65W est plus que ce dont vous aurez besoin pour charger le Google Pixel 6. Avec deux ports USB-C offrant des capacités PPS et de la place pour fournir jusqu’à 65W pour ordinateurs portables ou 45W et 20W sur deux ports à la fois, c’est une option de multi-charge solide pour tous vos besoins.

Chargeurs sans fil pour le Google Pixel 6

Support de pixels (2021)

Google a un nouveau Pixel Stand conçu pour charger rapidement son dernier smartphone par liaison radio. À ne pas confondre avec le modèle précédent, il y a maintenant jusqu’à 23 W de puissance à bord, ce qui en fait votre meilleur pari pour tirer le meilleur parti du Pixel 6. Il fonctionnera également avec les anciens combinés de Google et d’autres smartphones compatibles Qi.

Tapis de recharge sans fil Belkin

Le socle de charge sans fil Belkin est conçu pour offrir jusqu’à 15 W de charge rapide aux téléphones compatibles, vous ne devriez donc pas avoir de problèmes avec un nouveau Pixel, même s’il ne se charge pas aussi rapidement que lors de l’utilisation du Pixel Stand. Tous les autres appareils compatibles Qi seront chargés à 5 W, comme vos véritables écouteurs sans fil.

Ce sont nos choix pour les meilleurs chargeurs Google Pixel 6 ! Vous pouvez désormais recharger votre Pixel 6 aux vitesses maximales disponibles.