Les meilleurs chargeurs sont l’iPad, l’iPad Air ou l’iPad Pro qui sont moins chers que l’officiel | La technologie

Tous les iPad sont livrés avec un chargeur de 20 W, mais il existe d’autres options plus puissantes et moins chères pour charger n’importe quel modèle d’iPad.

Chaque iPad vendu par Apple est livré avec un chargeur USB 20W, Du moins pour l’instant, puisque l’on se souvient que dans l’iPhone ils ont été retirés pour réduire le niveau d’émissions avec ces produits basiques et nécessaires.

Mais alors que le chargeur officiel d’Apple de 20 W fourni avec les iPad est bon, il existe d’autres options beaucoup moins chères et encore plus puissantes pour recharger votre tablette ou tout autre appareil.

Nous avons sélectionné quelques-uns des meilleurs chargeurs compatibles avec tous les iPad du moment, aussi bien les plus modestes que l’iPad 10,4 pouces, en passant par les nouveaux iPad Air, iPad mini ou encore iPad Pro avec processeurs M1.

Tous ces chargeurs ont une charge minimale de 20W, vous n’aurez donc pas de problèmes de compatibilité. De plus, ils utilisent principalement une connexion USB-C, vous aurez donc besoin d’un câble UBS-C vers Lightning, à moins que vous n’ayez un iPad Pro.

Meilleur rapport qualité/prix : Anker PowerPort III

Anker PowerPort III sur Amazon

Le chargeur Anker PowerPort III C’est l’une des meilleures options que vous pouvez choisir pour charger votre iPad. Bien qu’il ait le même puissance 20W, compter avec un conception beaucoup plus compacte.

Ce chargeur est parfait pour une utilisation avec une tablette, mais aussi avec des téléphones portables ou tout autre appareil dont vous disposez. Il possède un seul port USB-C.

Il est vraiment petit et en ce moment c’est l’un des chargeurs avec le meilleur rapport qualité/prix, pour seulement 19,99 euros sur Amazon.

Pas cher et rapide : UGREEN 25W

Chargeur UGREEN 25W sur Amazon

Marque d’accessoires UGREEN a un chargeur de 25W qui est l’un des plus rapides et des moins chers que vous puissiez acheter en ce moment. De plus, la qualité de ses produits est toujours fortement représentée dans les commentaires de ses clients.

Ce petit chargeur de 25 W est compact, avec un seul port USB-C et conçu avec des systèmes de sécurité pour éviter les surtensions et les surchauffes.

La meilleure partie est qu’il est livré avec un câble USB-C vers USB-C de 2 mètres et ne coûte que 19,99 euros.

Le moins cher : RAMPOW 36W

Chargeur RAMPOW 36W sur Amazon

Le chargeur RAMPE 36W C’est l’une des meilleures options si vous souhaitez avoir un chargeur compatible avec deux appareils en même temps.

Il dispose d’un port USB et d’un autre UBS-C avec PowerDelivery. Il ne pourra produire 36W que s’il n’y a qu’un seul appareil connecté, si vous en avez deux il distribuera la puissance en 18W, ou le maximum que l’appareil que vous avez accepte.

Mais rappelez-vous que pour utiliser cette charge, vous avez besoin d’un câble compatible. Ils ne sont pas tous pareils. Pour obtenir 36 W, vous aurez besoin d’un câble USB-C de 60 W pour PowerDelivery 3.0. Si vous souhaitez recharger des mobiles à 18W, vous aurez besoin d’un câble MFi s’il s’agit d’un iPhone ou d’un USB-C compatible pour Android.

Le meilleur de tous est qu’il est extrêmement bon marché, seulement 7,99 euros et avec de très bonnes opinions.

Compact et pas cher : JSAUX 20W

JSAUX 20W sur Amazon

Si vous recherchez un chargeur compact pour recharger votre iPad compatible plus rapidement et qui prend moins de place, ce chargeur mural 20W JSAUX c’est une bonne option.

Il dispose d’une seule connexion USB-C, d’une charge de 20 W et d’une compatibilité totale avec n’importe quel appareil, qu’il s’agisse de téléphones portables, de montres, de chargeurs sans fil et bien sûr de tablettes telles que les iPad.

Son prix normal est de 11,99 euros, mais il peut être obtenu pour 9,59 euros sur Amazon.

Avec plus de ports : Yosou 33W

33W Yosou sur Amazon

Si vous recherchez un chargeur capable de charger votre iPad, mais qui peut également charger pratiquement tous les appareils dont vous disposez, tels que les téléphones portables, les écouteurs, les haut-parleurs et même les batteries externes, ce Chargeur Yosou 33W c’est ce que vous cherchez.

Il dispose de 4 ports USB traditionnels, mais un seul est compatible avec la charge rapide 33W. Tant que vous n’avez que celui-ci connecté, vous pouvez charger à la vitesse maximale.

En connectant plus de câbles, le chargeur commencera à distribuer en fonction du nombre d’appareils branchés. Les 3 extras se chargent à une vitesse traditionnelle de 3,1A.

