Les meilleurs chargeurs USB-C

Bien qu’il y ait eu beaucoup de controverse sur les vitesses de charge lentes du Pixel 6, le téléphone se charge toujours plus rapidement que n’importe quel Pixel avant lui. C’est en partie ce qui en fait l’un des meilleurs téléphones Android que vous puissiez acheter.

La série Pixel 6 prend en charge la norme d’alimentation programmable, ou PPS, qui permet au chargeur de produire une tension variable au lieu des niveaux fixes typiques de 5V, 9V, 15V, etc. Cela accélère non seulement la charge, en particulier au début d’un cycle (permettant au Pixel 6 de se charger à 50 % en 30 minutes), mais c’est aussi plus sûr et un standard ouvert pour démarrer.

Les appareils de Samsung prennent également en charge PPS depuis le Galaxy Note 10, donc acheter un chargeur compatible PPS – d’autant plus qu’ils ne sont plus fournis dans la boîte – est aussi évolutif que possible.

Le chargeur PPS officiel de Google est conçu pour fonctionner de manière transparente avec le Pixel 6 et le remplir à la vitesse maximale du téléphone d’environ 21-23 W. Il est également assez petit pour tenir dans un petit sac technique et au juste prix de 25 $ (ou 35 $ avec le câble). Bien que cela puisse être un peu limité si vous prévoyez de l’utiliser pour charger une tablette ou un ordinateur portable, c’est une excellente option pour alimenter votre Pixel 6 ou tout autre appareil compatible PPS ou USB-PD.

Caractéristiques

Marque: Google

Sortir: 20V⎓1,5A, 15V⎓2A, 5V/9V⎓3A | PPS 21V⎓1.5A. 11V⎓3A

Saisir: 100-240 V, 50/60 Hz

Puissance maximum: 30W

Couleur: blanc

Taper: PPS USB-C

Câble inclus : Facultatif (10 $ de plus)

Les inconvénients

Cher par rapport aux autres options

Chargeur d’alimentation USB-C Google 30 W

Le chargeur Anker Nano II 30W PPS a tout ce dont vous avez besoin pour charger presque tous les appareils USB-C, y compris votre Pixel 6 à sa vitesse maximale. Grâce à l’utilisation de nitrature de fallium, cet adaptateur est petit et compact, vous pouvez donc le transporter et l’utiliser pour charger d’autres appareils compatibles. Gardez cependant à l’esprit que 30 W peuvent ne pas suffire pour charger certaines tablettes ou ordinateurs à des vitesses fiables. Enfin, il est livré sans câble, alors assurez-vous d’en avoir un de rechange à la maison avant de commander.

Caractéristiques

Marque: Anker

Sortir: 5.0V⎓3.0A, 9.0V⎓3.0A, 15.0V⎓2.0A, 20.0V⎓1.5A | PPS : 3,3-11,0 V⎓3,0 A

Saisir: 100-240 V, 50/60 Hz

Puissance maximum: 30W

Couleur: Noir

Taper: PPS USB-C

Câble inclus : Non

Le chargeur NIU 30W 2 Ports est une excellente option pour remplir votre Pixel 6 à pleine vitesse, ou d’autres appareils simultanément, grâce à ses deux ports USB-C et USB-A. Gardez à l’esprit que lorsque vous utilisez les deux prises, les deux appareils peuvent prendre un peu plus de temps à charger que lorsqu’ils sont branchés individuellement, mais cet adaptateur vous donne la possibilité de transporter un seul chargeur mural pour remplir tous vos appareils.

À environ 15 $, c’est aussi très bon marché, il n’y a donc presque aucune raison de ne pas en acheter un, même s’il n’est pas livré avec un câble.

Caractéristiques

Marque: INIU

Sortir: USB-C : 5V⎓3A 9V⎓3A 12⎓2.5A 15V⎓2A 20V⎓1.5A | PPS 3.3~11V⎓2.5A | USB-A : 5V⎓3A 5V⎓4.5A 9V⎓2A 12V⎓1.5A

Saisir: 100-240 V, 50/60 Hz

Puissance maximum: 30W

Couleur: Noir

Taper: PPS USB-C

Câble inclus : Non

Chargeur mural INIU 30W 2 ports

Si vous souhaitez utiliser un seul chargeur pour remplir votre smartphone et votre ordinateur portable, vous devriez envisager un chargeur plus puissant, comme celui de 45W de Spigen. À 30 $, c’est un excellent achat, car il peut charger une variété d’appareils, mais il est assez petit, grâce à son chipset au nitrure de gallium et à sa conception pliable. Il est également livré avec un câble USB-C, ce qui en fait l’une des meilleures options disponibles si vous recherchez un chargeur PPS de 45 W.

Caractéristiques

Marque: Spigen

Sortir: 5.0V⎓3.0A, 9.0V⎓3.0A, 15.0V⎓3.0A, 20.0V⎓2.25A | PPS : 3,3 V-11,0 V⎓3,5 A, 3,3 V-16,0 V⎓3,0A

Saisir: 100-240 V, 50/60 Hz

Puissance maximum: 45W

Couleur: blanc

Taper: PPS USB-C

Câble inclus : Oui

Avantages

Câble compact inclus 45W peut également charger des ordinateurs portables/tablettes Pliable

Chargeur Spigen 45W USB-C GaN

Si vous envisagez le chargeur Spigen mais que vous le trouvez un peu cher, vous devriez certainement envisager l’option Nekteck à 20 $. Il offre la même sortie PPS de 45 W et comprend un câble USB-C. Bien sûr, ce dernier n’est pas détachable, mais si cela vous convient, le chargeur mural Nekteck 45W USB C est probablement celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix de cette liste.

Caractéristiques

Marque: Nekteck

Sortir: 5V⎓3A, 9V⎓3A,15V⎓3A, 20V⎓2.25A | PPS : 3,3-11 V⎓4,05A, 3,3-16 V⎓3,0A

Saisir: 100-240 V, 50/60 Hz

Puissance maximum: 45W

Couleur: Noir

Taper: PPS USB-C

Câble inclus : Oui (non amovible)

Avantages

Le prix du câble intégré 45 W peut également charger des ordinateurs portables/tablettes

Les inconvénients

Le câble n’est pas amovible Une seule prise

Chargeur mural Nekteck 45W USB C

Si vous voyagez souvent ou avez simplement besoin de brancher trois appareils à la fois, le chargeur mural USB C pliable Baseus 65W à 3 ports est l’adaptateur dont vous avez besoin. Il est livré avec deux ports USB-C, ainsi qu’un port USB-A qui prend en charge Quick Charge 4.0 et peut fournir jusqu’à 30 W avec un appareil compatible.

Il peut fournir un maximum de 65 W et est également compatible PPS, garantissant que votre Pixel 6 peut se charger à environ 18 W pendant que votre ordinateur portable est simultanément branché et consomme 45 watts.

À 35 $ pour le chargeur seul – comme la plupart des autres sur cette liste, il n’est livré avec aucun câble – le Baseus 65W est un peu cher, mais si vous voulez juste un chargeur pour les gouverner tous, c’est une bonne option .

Caractéristiques

Marque: Baseus

Sortir: Sortie Type-C1 : 3,3-11 V⎓3A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.25A (Max 65W) | Sortie Type-C2 : 3,3-11V⎓2,7A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2,5A, 15V⎓2A, 20V⎓1,5A (Max 30W) | Sortie USB A : 4,5 V⎓5A, 5 V⎓4,5 A, 9 V⎓3A, 12 V⎓2,5 A, 20 V⎓1,5 A

Saisir: 100-240 V, 50/60 Hz

Puissance maximum: 65W

Couleur: Noir blanc

Taper: PPS USB-C

Câble inclus : Non

Chargeur mural USB C pliable Baseus 65W 3 ports

Faites-nous savoir quel chargeur est votre préféré. Aimez-vous ceux avec plusieurs ports? Utilisez-vous exclusivement un chargeur mural pour votre téléphone ou l’utilisez-vous également pour remplir d’autres appareils ? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!

