Les meilleurs choix d’Aldi Specialbuys, le 14 octobre: ​​Harry Potter et les PC de jeu

Vous ne pouvez pas battre Aldi pour une bonne affaire (Photo: .)

Aldi propose chaque semaine un certain nombre d’offres dans l’allée centrale, appelées Specialbuys.

Des chaises à œufs à la literie, des foyers au gin, il y a toujours de bonnes affaires à trouver.

Si vous prévoyez de visiter l’allée centrale emblématique – ou si vous préférez faire vos bonnes affaires en ligne – nous avons ce qu’il vous faut.

Voici nos meilleurs choix parmi les achats spéciaux Aldi de cette semaine.

Quels sont les Specialbuys d’Aldi cette semaine ?

Cette semaine, les Potterheads pourront acheter toutes sortes de produits de leur fandom préféré, avec des produits dérivés et des jouets à gogo sur les étagères.

Il y a aussi des bonnes affaires sur la technologie et les animaux de compagnie.

Jouets Harry Potter

La baguette LED « peint » la lumière dans le ciel (Photo : Aldi)

À l’approche d’Halloween, Aldi est devenu fou de Harry Potter, avec un certain nombre d’articles de merchandising sous licence officielle en vente à partir d’aujourd’hui (jeudi 14 octobre).

Ces jouets magiques comprennent une réplique en peluche du chapeau de tri qui bouge sa bouche pour déterminer votre maison de Poudlard (32,99 £, en ligne uniquement), des baguettes de peinture lumineuse à LED (13,99 £) et une réplique de vif d’or (11,99 £) qui gardera n’importe quelle sorcière ou assistant occupé pendant des heures.

PC de jeu Medion

Les PC sont conçus pour pouvoir gérer les jeux sans décalage (Photo: Aldi)

Il y a deux PC de jeu disponibles chez Aldi cette semaine, et bien qu’ils ne soient pas bon marché, ils constituent une bonne affaire par rapport à des produits similaires dans la rue principale.

Le i7 RTX3060ti – à 1 099,99 £ – est doté d’un processeur 11700 avec 8 Go de RAM GDDR6 et 512 Go de SSD.

Le i5 RTX3060ti moins cher (899,99 £) dispose d’un processeur 10400 avec 8 Go de RAM GDDR6 et 512 Go de SSD.

Procurez-vous-les à partir du dimanche 17 octobre sur le site du supermarché.

Parka pour chien

Différentes couleurs sont disponibles (Photo : Aldi)

À mesure que les jours se refroidissent, vos chiens peuvent aussi porter des walkies, alors ces jolies vestes sont un achat d’hiver parfait.

À 12,99 £, les manteaux de style parka sont dotés d’une capuche à bordure en fourrure, d’une doublure en polaire et de poches velcro pour les friandises et les sacs à caca.

Ils sont disponibles en magasin à partir du dimanche 17 octobre.

Griffoir pour chat à plate-forme recyclée

Le joli hamac sera le cadre parfait pour la prochaine photo Insta de votre chat (Photo : Aldi)

Les propriétaires de chats qui aiment protéger l’environnement adoreront ce grattoir en peluche entièrement fabriqué à partir de tissu recyclé.

Il y a beaucoup d’endroits pour que tout moggy se détende, ainsi que des griffoirs pour garder ses griffes arrondies.

Obtenez-le dans les magasins Aldi à partir du dimanche 17 octobre pour 19,99 £.

Vous pouvez commander en ligne et trouver plus d’achats spéciaux sur le site Web d’Aldi.

