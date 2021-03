Les meilleurs choix de mardi et les meilleurs stacks pour DraftKings et FanDuel ⋆ .

Comme lundi, il y a un autre sept joueurs pour l’ardoise NHL DFS d’aujourd’hui. Et comme hier, il y a plein de grands noms et ce qui ressemble à quelques spots populaires évidents. Connor McDavid et les Oilers sont étonnamment la seule équipe sur l’ardoise à patiner dos à dos, ce qui est quelque chose à considérer également avant de forcer le meilleur joueur du jeu. Pour cet article, nous utiliserons les projections d’experts Awesemo et l’outil Top Stacks pour trouver les meilleurs choix de DFS de la LNH pour les alignements des DraftKings et FanDuel le mardi 30 mars.

Sélection NHL DFS pour DraftKings et FanDuel | 30 mars

Choix de la LNH DFS: Centre

Patrice Bergeron (BOS contre NJ)

FanDuel – 7 300 $

DraftKings – 7 900 $

Même si Boston a semblé avoir du mal cette année de temps en temps, Bergeron a continué à afficher des chiffres individuels. Il entre dans l’ardoise de mardi avec un Corsi-for de 60,4%, qui est le meilleur chiffre qu’il a affiché depuis la saison 2016-17. Un affrontement avec les Diables peut être exactement ce que le médecin a ordonné, car les Bruins ont lutté offensivement. Les Devils se classent dans le dernier tiers de la ligue pour les buts attendus alloués par 60 à la fois à force égale et au penalty, et ils accordent les huitièmes chances les plus dangereuses aux adversaires.

À seulement 7300 $ sur FanDuel, le prix de Bergeron est beaucoup trop bas, quelles que soient les difficultés des Bruins cette année. En tant que troisième centre le plus projeté et septième joueur le plus élevé selon les projections d’Awesemo, il n’est pas nécessaire de trop réfléchir à celui-ci.

Autres: Brayden Point, Roope Hintz

Choix de la LNH DFS: Ailier

Martin Necas (CAR contre CHI)

FanDuel – 5 200 $

DraftKings – 4 700 $

Necas a été sur une larme absolue pendant toute la saison sans doute avec 28 points en 30 matchs, passant une grande partie de son temps en dehors des six premiers pour les Hurricanes. Mais depuis la blessure de Vincent Trocheck, Necas a été déplacé et est maintenant à la ligne du haut, qui a payé encore plus de dividendes. Depuis ce temps (huit matchs), il a récolté 9 points et 23 tirs avec un seul match avec moins de 20 minutes de temps de glace. La défense des Blackhawks a commencé cette saison en surprenant beaucoup avec de bons chiffres, mais ceux-ci sont du passé et ils ont mis en place des chiffres beaucoup plus attendus; toutes leurs mesures de score défensives se classent au 24e rang ou pire. À 11,92 FanDuel et 9,39 points projetés par DraftKings par rapport aux projections d’Awesemo, Necas est un jeu fantastique de points par dollar avec un énorme avantage.

Autres: Justin Huberdeau, Brendan Gallagher, David Pastrnak

Choix de la LNH DFS: Défense

Shea Weber (MTL contre EDM)

FanDuel – 4 800 $

DraftKings – 5 200 $

Il y a des règles simples pour ne pas enfreindre dans la NHL DFS, et jouer des défenseurs bon marché sur un avantage numérique de haut niveau contre un terrible penalty en fait partie. Weber a encore un gros coup et obtient une grosse opportunité lors du premier match des Canadiens depuis le 20 mars en raison des protocoles COVID. Il n’est pas le grand producteur de ses jours de gloire, mais sa production de tirs plus des blocs de 3,62 par match en font un sol solide avec un avantage pour un joueur sous-évalué qui obtient un excellent match. Le penalty des Oilers a été deux derniers presque toute la saison en termes de buts attendus alloués et n’a montré aucune amélioration, même au cours des 10 derniers matchs. Avec la propriété qui sera placée sur des gars dans des endroits similaires comme Matt Grzelcyk et Keith Yandle, pivoter vers les défenseurs des Canadiens est une bonne façon de se différencier dans tous les formats avec pratiquement aucune propriété projetée à 0,1%.

Autres: Adam Boqvist, Ty Smith, Seth Jones

Meilleur gardien

Meilleur gardien

Calvin Pickard (DET contre FLA)

FanDuel – 6700 $

DraftKings – 6 900 $

Le score pour les gardiens de but est très différent sur les deux sites, mais jouer avec des gardiens bon marché offre plus d’avantages qu’un favori coûteux associé à une moindre possession. Maintenant, cela semble trop beau pour être vrai pour NHL DFS, mais dans une tache contre la Floride, qui manque Aleksander Barkov et Aaron Ekblad, Pickard est un pari à prendre. Au strict minimum sur les deux sites, une victoire n’est pas entièrement nécessaire pour atteindre 3 fois sa valeur si la défense des Red Wings peut maintenir les Panthers sous trois buts. Si les Wings peuvent rester hors de la boîte avec leur pénalité en difficulté, Pickard a un plancher et un avantage solides.

Top Stacks

BOS1

Brad Marchand – Patrice Bergeron – David Pastrnak

Se remettre ensemble après que Marchand ait découvert qu’il était un faux positif pour COVID, la ligne supérieure des Bruins obtient un excellent match avec l’effet de levier de l’outil Top Stack d’Awesemo. Les Diables, comme mentionné précédemment, ont été très pauvres à tous points de vue, ne se classant pas mieux que 23e dans toutes les mesures défensives.

EDM1

Léon Draisaitl – Connor McDavid – Jesse Puljujarvi

Chaque fois que le meilleur joueur du monde se trouve dans une situation de propriété réduite, les joueurs doivent en prendre note. Avec une propriété projetée inférieure à 1% pour cette ligne sur les deux sites et une chance de 5% d’être l’un des deux premiers stack par l’outil Top Stacks, c’est un excellent levier et extrêmement simple à surmonter. On ne sait pas à quoi s’attendre de la part des Canadiens puisqu’ils n’ont pas joué depuis 10 jours, mais avec de mauvais chiffres défensifs récents et peut-être un peu de rouille, cela se prépare assez bien pour la ligne supérieure empilée des Oilers.

