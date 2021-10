Les meilleurs choix et paris d’accessoires, avec Kyle Pitts

Joueurs disponibles à bas prix dans les alignements de DraftKings Sunday Classic : moins de 6 000 $ au quart, 5 000 $ au porteur de ballon, moins de 4 000 $ au receveur large et moins de 3 500 $ à l’extrémité rapprochée. Ce sont les gars qui vous laisseront faire des folies sur des stars comme Cooper Kupp et Jaylen Waddle.

Qu’avons-nous appris en semaine 6? La magie de Taylor Heinicke s’estompe et le peloton de queue des Broncos est un anathème fantastique. Parris Campbell et CJ Uzomah ont chacun eu des touchés à faible coût, ce qui est bien ! C’était à peu près tout ce qu’ils avaient, ce qui est mauvais.

QB : Matt Ryan (5 800 $)

Ryan a reconstitué de mauvaises équipes cette saison, combinant pour plus de 53 points ses deux dernières sorties contre l’équipe de football de Washington et les Jets de New York. Il affrontera une équipe des Dolphins de Miami au cours de la semaine 7 qui se classe actuellement au 26e rang en matière de défense contre les passes DVOA et a accordé 319 verges par la passe à Trevor Lawrence le week-end dernier.

RB : Michael Carter (4 800 $)

AJ Dillon est tentant à 4 600 $, mais il a un tirage difficile contre la défense WFT, qui a été bien meilleure contre la course que contre la passe cet automne. Carter a en fait un affrontement plus difficile contre les New England Patriots, mais il est également devenu le RB1 à New York, créant une voie vers plus de portées et de cibles.

Il est le seul porteur de ballon à avoir joué plus de 33% des snaps offensifs de l’équipe lors de l’un des deux derniers matchs de l’équipe et a en moyenne plus d’une douzaine de points fantastiques dans ces compétitions grâce à une paire de touchés. Sa moyenne de verges par course, en un mot, est nulle (3,5) … mais il pourrait se retrouver avec près de 20 courses + cibles. C’est une grande valeur pour moins de 5 000 $.

WR : Quez Watkins (3 900 $)

Pas de Zach Ertz signifie moins de sets à deux TE et plus de sets à trois WR pour les Eagles de Philadelphie. Cela signifie que Watkins, qui a joué 95 snaps au cours des deux dernières semaines, devrait voir son temps de jeu augmenter. Il a été un élément majeur du jeu de passes en profondeur de Jalen Hurts, donc même une journée à six cibles pourrait entraîner une performance de 100 mètres – même s’il n’a dépassé les 50 mètres qu’une seule fois cette saison.

TE : JO Howard (3 400 $)

Rob Gronkowski est toujours incapable de jouer. Son absence a ouvert la voie à une journée de sept cibles et six captures qui constitue actuellement 65% de l’ensemble de la production fantastique de Howard pour 2021. Cameron Brate pourrait tirer sur ses cibles de la zone rouge et Tom Brady pourrait choisir de lancer à sa myriade de talentueux larges, mais aucune extrémité serrée bon marché n’a un plafond qui correspond à celui de Howard (à moins que Cole Kmet ne perce soudainement. Un jour!).