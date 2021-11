Les meilleurs choix et paris d’accessoires, feat. Joe Flacco. Sérieusement.

Résultats jeudi : 4-2 (.667). Saison à ce jour : 54-39 (.581)

La seule chose qui nous a empêchés de 5-1 était une apparition de temps de déchets de Josh Rosen qui a empêché Matt Ryan d’atteindre 21 accomplissements. Autant j’aimerais blâmer les Falcons pour cela, je suppose que je ne peux pas blâmer Atlanta de vouloir empêcher son quart-arrière de 36 ans de se faire battre comme une piñata gonflée plus qu’il ne le devait absolument. Quoi qu’il en soit, Rosen et Felipe Franks sont venus en soulagement; 50% de leurs passes se sont soldées par des interceptions. DEVRAIT RESTER AVEC MATTY ICE, FALCONS.

Oh hé, en parlant de quarts vétérans décevants…

Joe Flacco MOINS de 225,5 verges par la passe. C’est le quart-arrière des Jets Joe Flacco. L’année est 2021. Associez cela à PLUS de 0,5 interceptions d’une défense de Miami qui en a décroché quatre au cours des deux dernières semaines.

Dalvin Cook PLUS DE 81,5 verges au sol. Cook a été en feu ces derniers temps, et bien que la défense Packer surpasse les attentes, elle ne se classe que 24e en DVOA précipité. L’arrière des Vikings totalise en moyenne plus de 93 verges au sol par match et a couru pour plus de 150 points lors de deux de ses trois derniers matchs contre Green Bay.

David Johnson MOINS de 17,5 verges au sol. Johnson continue de recevoir des accessoires pressés. Nous continuons à prendre le dessous.

Rashod Bateman PLUS DE 37,5 verges sur réception. Bateman a mis un certain temps à se réchauffer la semaine dernière, mais lorsque les Ravens ont eu besoin de relancer leur attaque par la passe, il a été une diversion précieuse par rapport à l’approche de l’équipe « alimenter de force Hollywood Brown ». Il a récolté 212 verges sur des réceptions lors de ses trois derniers matchs et affrontera dimanche la défensive par la passe classée au 19e rang de la ligue.

AJ Dillon PLUS DE 27,5 verges sur réception. Dillon a déjà une moyenne de 20 verges sur réception par match et n’aura pas à diviser les cibles avec Aaron Jones, qui manquera la semaine 11 en raison d’une blessure. Les embouteillages de Green Bay font en moyenne 6,5 cibles et 5,3 réceptions par match; Dillon a 106 verges sur réception lors de ses deux derniers matchs et sera au sommet de cette liste de souhaits contre le Minnesota.

Dan Arnold PLUS DE 41,5 verges sur réception. Arnold est devenu la cible préférée de Trevor Lawrence et compte 25 cibles lors de ses trois derniers matchs – et au moins 60 verges sur réception dans chacun d’entre eux. Dans cette colonne, nous stan la légende du Wisconsin-Platteville, Dan Arnold.

Tre’Quan Smith PLUS DE 34,5 verges sur réception. La part instantanée de Smith a été augmentée à 91% la semaine dernière et ses sept cibles ont mené tous les récepteurs et les extrémités serrées contre le Tennessee. Les Eagles se classent au 18e rang en matière de défense contre les passes DVOA, ce qui devrait permettre à Smith de couvrir sa ligne typique de quatre captures et de 44 verges.

Et voici les paris que j’aime, mais pas assez pour s’ajouter à une liste déjà bien remplie de recommandations officielles. Ces choix non audacieux sont 12-4 sur la saison à ce jour, ce qui est… bien meilleur que les choix que je recherche réellement. Allez avec votre instinct, vous tous.

Brandin Cooks PLUS DE 5,5 réceptions.

Dalvin Cook la plus longue réception SOUS 12,5 verges. Sans quart-arrière mobile à craindre, le principal devoir de DeVondre Campbell sur les jeux de passes sera de s’assurer que les demis offensifs ne s’échappent pas du champ arrière pour de gros gains.

David Montgomery MOINS de 18,5 verges sur réception.

Taylor Heinicke PLUS DE 224,5 verges par la passe

Jimmy Garoppolo PLUS DE 0,5 interceptions

Justin Fields PLUS DE 254,5 verges par la passe et au sol.

Carson Wentz PLUS DE 221,5 verges par la passe