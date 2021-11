Les meilleurs choix et paris d’accessoires, feat. Le pessimisme de Jared Goff

Résultats jeudi : 4-0 (1.000). Saison à ce jour : 45-33 (.573)

Welp, j’avais extrêmement tort sur les Ravens gagnant à deux chiffres. J’ai frappé Lamar Jackson devant beaucoup de lancer et Myles Gaskin étant surtout affreux en tant que coureur, j’espère que cela met fin à ma séquence de froid parmi les paris prop. Éliminons ces attentes très rapidement avec ces paris du dimanche :

Jared Goff MOINS DE 239,5 verges par la passe. Goff a lancé pour moins de 225 verges lors de trois de ses quatre derniers matchs et doit maintenant faire face à une défense de Pittsburgh qui A) n’a pas permis une performance de plus de 300 verges depuis la semaine 2 et B) sait qu’il peut pousser les Ravens pour le sommet place dans l’AFC Nord avec une victoire. Attendez-vous à ce que les Steelers sortent chauds, surtout après avoir permis le plus gros match de la carrière de Justin Fields la semaine dernière.

Michael Carter PLUS DE 36,5 verges au sol. L’affrontement contre les Bills et leur défense contre les Bills au troisième rang est difficile, mais Carter s’est avéré être la meilleure option parmi la série décevante de porteurs de ballon des Jets. S’il peut obtenir 13 courses, tout ce qu’il aura à faire est de frapper trois mètres par tentative pour encaisser cela. Bien sûr, j’ai dit des choses similaires à propos de Najee Harris la semaine dernière, alors…

Dalvin Cook PLUS DE 89,5 verges au sol. C’est un gros chiffre à frapper, mais les Vikings affrontent la 32e défensive défensive de la ligue.

Kirk Cousins ​​PLUS de 3,5 verges au sol. La combinaison de LA forte ruée vers les passes et de faibles secondeurs intérieurs signifie que les passeurs de poche ont généralement été en mesure de trouver la lumière du jour contre eux. Derek Carr, Mac Jones, Taylor Heinicke et Baker Mayfield ont tous récolté plus de six verges au sol dans leurs matchs contre les Chargers.

Mike Davis OVER 8.5 porte. Davis récupère beaucoup le ballon, quelle que soit son efficacité. Il a eu au moins neuf courses dans tous les matchs des Falcons sauf un cette saison. Dimanche, il obtient les Cowboys et leur défensive améliorée, mais toujours au milieu du peloton. Je suis probablement juste amer parce que je l’ai commencé et que j’ai assis James Conner dans le fantasme la semaine dernière comme un bébé idiot, mais vous pouvez également obtenir sa longue course SOUS 11,5 mètres à un prix décent.

Dalton Schultz MOINS de 54,5 verges sur réception. Je m’attends à ce que le retour de Michael Gallup ronge le nombre de clichés de Schultz et le fasse passer de la plage de 90 pour cent à la soixantaine. Je peux me tromper, mais même si Schultz obtient beaucoup de répétitions, il n’a pas réussi à atteindre 55 verges de réception dans la moitié de ses matchs à ce jour.

Et voici les paris que j’aime mais que je suis trop lâches pour recommander officiellement – une section qui est 9-2 sur la saison jusqu’à présent, d’une manière ou d’une autre:

Jalen blesse PLUS de 47,5 verges au sol.

Kyle Pitts MOINS de 5,5 réceptions.

AJ Brown PLUS DE 5,5 réceptions. La ligne la plus dure de la semaine. Brown est clairement le moteur des Titans avec Derrick Henry hors de la formation. Les Saints sont capables d’effacer les WR1. DK Metcalf avait deux attrapés contre eux. Terry McLaurin en avait quatre (sur 11 cibles !).

Mais DJ Moore et Chris Godwin ont chacun eu huit captures contre la Nouvelle-Orléans, en partie parce qu’ils ont le genre de sauvegarde WR qui garde les défenses adverses occupées (Robby Anderson à l’époque où nous pensions que Sam Darnold pourrait lui donner le ballon et Mike Evans, respectivement). C’est exactement pourquoi les Titans ont échangé contre Julio Jones, qui a jusqu’à présent déçu en 2021.

Il y a une meilleure valeur en pariant moins. Je roule avec le dessus parce que c’est une de ces semaines où j’ai, bêtement, mis ma foi dans l’infraction du Tennessee.