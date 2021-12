Les meilleurs choix et paris des Patriots contre Bills

Pendant au moins un jour, les New England Patriots sont la tête de série de l’AFC. S’ils peuvent contrarier les Bills de Buffalo sur la route lundi soir, ils étendront leur règne à au moins deux semaines.

Cette épreuve de force de la semaine 13 n’est pas seulement une bataille entre rivaux divisionnaires; c’est un match qui aura des implications durables sur la course aux séries éliminatoires de la conférence. Une équipe de 9-4 Patriots prendrait une avance de 1,5 match sur les Bills dans sa semaine de congé avant une séquence difficile de quatre matchs pour clore la saison. Une victoire de Buffalo pousserait l’équipe de Josh Allen à 8-4 et dans une situation de bris d’égalité à quatre pour la première place de l’AFC.

Plus important encore, une victoire des Bills prouverait que leurs luttes de novembre étaient une aberration, pas un avertissement. Buffalo a eu du mal à traverser un tronçon de 2-3 qui a jeté des débris sur son chemin vers un deuxième titre de division consécutif et a presque envoyé l’équipe en spirale (perdre contre les Jaguars le fera). Gérer les Saints à Thanksgiving était un pas dans la bonne direction, mais faire tomber les Pats devant une foule rauque et sentant le schnaps à la cannelle servirait de preuve que les Bills sont, en fait, l’un des plus vrais prétendants.

Buffalo peut-il faire cette déclaration devant un public national ? La Nouvelle-Angleterre va-t-elle continuer sur sa lancée et renvoyer une foule déçue dans un parking jonché de tables pliantes cassées ?

Parlons-en. Toutes les cotes via Tipico.

Pourquoi les Patriots (+122) vont gagner



La Nouvelle-Angleterre utilise le genre de radiateur qui rappelle de bons souvenirs de la fin des années 2000 et de l’ensemble des années 2010. Les Patriots ont remporté six matchs consécutifs au cours de leur périple de 1-3 à une place (peut-être brève) au sommet de la conférence. Leurs quatre dernières victoires se sont soldées par un score combiné de 130-26.

Une grande partie de ce renouveau est due à la recrue Mac Jones, qui prend trop de sacs mais a travaillé le ballon avec une efficacité croissante à mesure que 2021 avance. Il a complété 69,7% de ses passes et affiché une note de 106,7 passeurs au cours de cette séquence de victoires. Plus important encore, il avait l’air d’un quart-arrière réussi grâce à une certaine précision sur les gros lancers :

La Nouvelle-Angleterre a un formidable plan d’urgence s’il se débat ; une défensive parmi les deux premières qui a accordé 6,5 points par match au cours du dernier mois. Les Pats ont leur ruée vers les passes la plus effrayante depuis des années grâce à l’acquisition de l’agent libre Matt Judon et un secondaire typiquement solide dirigé par JC Jackson (sept interceptions) et la combinaison à trois sécurités de Devin McCourty, Adrian Phillips et l’étoile montante Kyle Duggar. Ce groupe n’a accordé qu’une note de passage de 70,6 dans la couverture et pourrait frapper Allen au cours d’une saison de haut en bas où il a fourni sa part de performances décevantes.

Pourquoi les Bills (-150) gagneront



Buffalo reste une défense grouillante et renversante même sans les services du demi de coin du Pro Bowl Tre’Davious White, qui manquera le reste de la saison avec un ACL déchiré. Rappelez-vous ci-dessus quand j’ai dit que la Nouvelle-Angleterre avait une défense parmi les deux meilleures? Les Bills sont l’équipe qui les sépare du haut du classement. La Nouvelle-Angleterre autorise une couverture de 70,6 ; les factures pointent à 62,8.

62,8 est environ quatre points de moins que ce que Josh Rosen a fait pour les Cardinals en tant que recrue en 2019. Buffalo fait paraître les quarts pires que Josh Rosen.

Ce groupe a maintenant la chance de se régaler d’un quart recrue dont la récente ascension s’est produite sans affronter une seule défense du top 10 lors de ses six derniers matchs. Les Bills ont le personnel pour forcer Jones à prendre de mauvaises décisions et une défensive rapide qui fournira peu de quart dans le jeu de course – ils n’accordent que 3,9 verges par course cette saison.

Cela devrait offrir de nombreuses opportunités à Allen pour opérer. Le retour de Dawson Knox lui donnera un effectif complet de joueurs talentueux pour étirer la défense des Patriots. Cette unité n’a pas non plus été testée par un quart-arrière mobile avec la capacité de course d’Allen, ce qui devrait jouer un rôle majeur dans l’extension des entraînements et la frustration de la Nouvelle-Angleterre.

De plus, ce jeu se déroule à Buffalo, qui abrite certains des fans les plus bruyants du pays. Ils auront eu toute la journée pour recharger sur le parking. L’avantage du terrain dans l’ouest de New York est bien réel.

DFS joue un botté de dégagement qui pourrait vous élever à la gloire



Joueurs disponibles pour 4 000 $ ou moins dans les confrontations DraftKings.

WR Nelson Agholor (3 000 $)

TE Jonnu Smith (2 400 $)

WR Gabriel Davis (1 200 $)

Agholor a joué au moins 70 pour cent des snaps offensifs des Patriots chacune des cinq dernières semaines, bien qu’il n’ait que 18 cibles à montrer pour cela. Il est toujours très dépendant du touché, mais a un plafond aussi élevé que n’importe qui d’autre que vous trouverez dans une épreuve de force pour 3 000 $.

Le coordinateur offensif Josh McDaniels a tenu à incorporer Smith plus fortement la semaine dernière, jetant son extrémité serrée MOVE dans le champ arrière pour un report avec quatre cibles en 34 clichés. Il pourrait être le joker pressé contre la défense dominante des Bills. Attendez-vous à ce que les Pats fassent quelque chose de bizarre avec lui au moins une fois contre leur rival de division, en plus des cibles qu’il approche de la ligne de mêlée par une nuit venteuse.

Davis est une alternative aux billets de loterie pour ceux qui trouvent Agholor trop cher. L’évasion de deuxième année suggérée par ses 599 verges en tant que recrue n’est pas arrivée, mais il est une menace profonde viable capable de fournir une douzaine de points sur un seul jeu. Ses 11,6 verges par cible mènent Buffalo et il pourrait être appelé à étirer la défense Patriot tôt afin de créer de l’espace en dessous pour Stefon Diggs et Cole Beasley.

Les paris prop que j’aime



Résultats du dimanche : 3-1 (0,750). Saison à ce jour : 67-48 (.583)

Qu’avons-nous appris dimanche? Que Najee Harris soit inévitable lorsque les Steelers se rendent compte qu’ils ont peu d’autres options. De plus, ma stupide prédiction « Les Lions ont battu les Vikings à domicile », faite en septembre, m’a encouragé à prendre un tas d’accessoires de passe dans une bataille entre les deux défenses les mieux classées de la ligue par une nuit venteuse. Restons muets !

Dawson Knox PLUS DE 29,5 verges sur réception. Eh bien, un avis de vent signifie que les passes en aval vont être difficiles à concevoir. Les coups de vent venant du lac Érié pourraient faire des accessoires précipités le meilleur pari de la nuit :

Il est toujours utile de rechercher les jeux à courte portée qui peuvent transformer des cibles proches en gros gains. Commençons par le TE1 des Bills.

Knox totalise en moyenne 47,5 verges sur réception par match lors des affrontements avec les Patriots. Il a touché plus de 30 verges dans six de ses neuf matchs cette saison. La Nouvelle-Angleterre a fermé de bons bouts serrés cette saison, mais a eu des problèmes quand il y a un corps de réception talentueux autour d’eux – voir Dalton Schultz et ses cinq captures, performances de 79 verges lors de la semaine 6. Associer cela avec PLUS de 2,5 réceptions est un naturel ajuster.

Kendrick Bourne PLUS DE 29,5 verges sur réception. Bourne n’est pas le WR1 des Patriots, mais il est une pièce de plus en plus précieuse de l’arsenal de Jones. Avec White out, attendez-vous à ce que les Patriots testent les coins des Bills tôt – ce qui devrait signifier quatre à six cibles supplémentaires pour un joueur affichant actuellement un taux de capture élevé de 79 % en carrière et 11,8 verges par cible. Plus important encore, ses 7,0 verges après la capture sont un sommet en carrière et pourraient être exactement ce dont Jones a besoin pour transformer des itinéraires courts en premiers essais ou plus.

Encore une fois, il s’agit d’une paire facile avec plus de 2,5 prises très réalisables – il en a eu au moins trois dans chacun des six derniers matchs des Pats.

Jakobi Meyers PLUS DE 3,5 réceptions. Il a réussi au moins quatre attrapés dans tous les matchs sauf un cette saison. Les cibles courtes et le YAC limité me font cependant méfier de son total de 40,5 verges.

Jonnu Smith PLUS DE 16,5 verges sur réception. S’il s’agit d’un jeu décidé par des passes à courte portée, Smith a tout à gagner. Ses cinq verges par cible sont les plus bas de tous les arrières non-coureurs de l’offensive Patriot. Si le vent mars jette le champ, Smith sera le bénéficiaire des lancers de contrôle de Jones. Il a également une moyenne de plus de huit mètres après avoir attrapé.

Et voici les pièces que j’aime un peu/en quelque sorte, mais pas assez pour recommander officiellement (15-14 sur la saison) :

Josh Allen PLUS DE 233,5 verges par la passe. L’histoire suggère qu’il s’agit d’une mauvaise décision ; Allen a lancé pour moins de 220 verges dans quatre de ses cinq affrontements en carrière avec les Pats et il surveillera la deuxième défensive contre les passes de la ligue. Même ainsi, 234 verges est un nombre très atteignable pour un joueur qui a en moyenne 282 verges par match au cours des deux dernières saisons et qui, en supposant un match de compétition, devra probablement lancer pas mal. Allen peut raviver ses espoirs de MVP avec une grosse performance contre les Pats ; NumberFire l’a abattu pour 253 verges projetés lundi soir.

Allen a le bras pour lancer des passes précises à travers des vents de 30 mph. Mais le bulletin météo m’a juste assez anxieux pour le faire sortir des recommandations officielles ce soir.

MISE À JOUR : Grattez ça, regardez ce vent dang, prenez le dessous :

Rhamondre Stevenson PLUS DE 41,5 verges au sol. Damien Harris a affronté deux des 10 meilleures défenses au sol cette saison et a gagné 10 verges au total lors de ces matchs. Stevenson pourrait être en ligne pour une plus grande part de portage que d’habitude si Harris se débat à nouveau, en particulier par une journée venteuse où les deux équipes choisissent de garder les choses près de la ligne de mêlée.

Micah Hyde PLUS de 4,5 plaqués. Un chiffre très atteignable pour un joueur qui devra faire de nombreux arrêts si les Patriots jettent le fil. Hyde a réussi au moins cinq plaqués dans cinq de ses sept derniers matchs contre la Nouvelle-Angleterre, mais n’enregistre en moyenne que quatre plaqués par match cette saison.

mon choix



C’est un toss-up, mais mon instinct dit Factures, surtout si nous obtenons un match bâclé et gâché par les intempéries qui se résume à une bataille défensive.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).