Les meilleurs choix et paris des Patriots contre les Falcons

Résultats du lundi : 1-2 (0,333). Saison à ce jour : 50-37 (.575)

Qu’avons-nous appris lundi? Que Jimmy Garoppolo et Matthew Stafford soient passés par une sorte d’interrupteur cérébral Freaky Friday qui a coulé mes accessoires de passage ET mon choix. La NFL a été sauvage ces trois dernières semaines, mec.

Damien Harris ANYTIME buteur de touché. Un pari différent que d’habitude, mais Harris sera de retour dans la formation des Pats et a marqué un touché à chacun de ses cinq derniers matchs. La défensive d’Atlanta se classe au 22e rang de la ligue et a accordé un touché au sol dans sept des neuf matchs cette saison. Associez-le à Harris PLUS de 50,5 verges au sol si vous sentez que les Pats gagnent avec beaucoup de précipitations en deuxième mi-temps.

Kendrick Bourne PLUS DE 2,5 réceptions. Bourne a été une soupape de sécurité vitale pour Jones car il regarde plus souvent vers le bas. Il a réussi au moins trois attrapés lors de ses quatre derniers matchs et sept de ses huit derniers. Associez celui-ci à PLUS de 33,5 verges de réception, car la capacité de course après capture de Bourne (sept verges par réception) fait de lui un meneur de jeu dangereux même sur les passes près de la ligne de mêlée.

Matt Ryan PLUS DE 20,5 achèvements. Dans la version de ce jeu qui se joue dans ma tête, les Falcons traînent et n’ont que très peu sur quoi s’appuyer dans le jeu de course. Ryan devra lancer beaucoup, et bien que les Patriots puissent l’étouffer, 21 réalisations est un nombre raisonnable pour un vétéran qui a atteint cette marque dans tous les matchs sauf deux cette saison.

Pari supplémentaire de dernière minute ! Kyle Dugger PLUS de 3,5 tacles en solo. Dugger est devenu le prochain grand maillon d’une chaîne de sécurité Patriot, moins de deux ans après avoir été repêché par la Division II Lenoir-Rhyne. Il s’agit d’un ajout tardif, mais avec Cordarrelle Patterson rayé, il y aura probablement beaucoup de décharges à faible risque près de la ligne de mêlée – exactement à l’endroit où Dugger peut monter et déposer du bois.

Et voici la ligne sur laquelle je ne suis pas totalement convaincu et que je recommande en quelque sorte (11-4 sur la saison):

Olamide Zaccheaus SOUS 33,5 verges de réception. Il n’a touché 33+ qu’une seule fois cette saison. La seule chose qui empêche cela d’être une recommandation formelle est ma conviction susmentionnée que Ryan devra lancer beaucoup.