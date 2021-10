Les meilleurs choix, paris prop et bonnes affaires DFS

Joueurs disponibles à bas prix dans les alignements de DraftKings Sunday Classic : moins de 6 000 $ au quart, 5 000 $ au porteur de ballon, moins de 4 000 $ au receveur large et moins de 3 500 $ à l’extrémité rapprochée. Ce sont les gars qui vous laisseront faire des folies sur des stars comme Ja’Marr Chase et David Njoku.

Qu’avons-nous appris en semaine 5? Trevor Lawrence était un lavage, mais sa performance à deux touchés est quelque chose sur lequel il peut s’appuyer. Javonte Williams a joué le meilleur match de sa carrière naissante, mais n’a joué que 41% des snaps des Broncos – même avec Melvin Gordon qui soigne une blessure à la jambe. Kendrick Bourne et Zach Ertz ont combiné pour quatre attrapés à eux deux. Mes plus sincères excuses si vous les avez joués.

QB : Taylor Heinicke (5 800 $)

Heinicke sera un choix populaire à bas prix, et pour une bonne raison. Alors qu’il sort d’un puanteur contre la défensive grouillante des Saints de la Nouvelle-Orléans, il avait en moyenne 25,11 points fantastiques par match au cours des trois matchs précédents. Au cours de la semaine 6, il obtient une défense des chefs qui ne peut couvrir personne en profondeur et se classe actuellement au 31e rang de la défense contre les passes DVOA. Kansas City vient de céder 315 verges et trois touchés sur seulement 26 passes de Josh Allen. Heinicke devrait avoir la chance de le diffuser encore plus dans un match qui semble destiné à une fusillade.

RB : Javonte Williams (5 000 $) OU Darrel Williams (4 900 $)

Darrel Williams commencera à la place d’un Clyde Edwards-Helaire blessé et offre un potentiel PPR précieux dans un match qui comptera 80% d’infractions à volonté. Sa part de snap avait augmenté chaque semaine avant même que CEH ne baisse, il a donc clairement gagné la confiance d’Eric Bieniemy au sein du système – comme en témoigne sa journée de 12 touches à Philly au cours de la semaine 4. Il n’est pas un jeu parfait, mais le reste du l’équipe de bonnes affaires derrière lui est mince et il peut avoir le plafond le plus élevé de moins de 5 000 $ – à moins, bien sûr, que les Broncos décident enfin de libérer Javonte Williams.

Williams de Denver a gagné 61 verges en huit courses la semaine dernière contre la sixième défensive des Steelers. Maintenant, il obtient les Raiders au 14e rang. Si Vic Fangio décide de retirer le gouverneur – Williams n’a joué la majorité des snaps de son attaque qu’une seule fois cette saison, et c’était un énorme 51% – Williams pourrait se libérer pour plus de 20 points.

WR : Parris Campbell (3 400 $)

Il s’agit d’une semaine très difficile pour les WR de bonnes affaires ; les gars que j’aime le plus – Darnell Mooney, Rashard Higgins, Amon-Ra St. Brown – ont tous atteint un peu plus de 4 000 $ dans le classique du dimanche. Alors, roulons avec un jeu d’intestin à la place.

Allons-nous enfin obtenir le Campbell qu’on nous avait promis ? L’écart précis est devenu une star à l’Ohio State et était considéré comme un pick-up au sol élevé lorsque les Colts l’ont repêché au deuxième tour en 2019. Malheureusement, il n’a joué que neuf matchs lors de ses deux premières saisons à cause d’une blessure et a connu un autre ralentissement. démarrer en 2021.

Cela peut changer. Ses quatre attrapés pour 56 verges ont marqué sa deuxième meilleure performance en tant que pro. Il prendra cet élan dans un match contre les Texans et une défense de passe qui a été meilleure que prévu mais manque toujours de talent de haut niveau. Campbell a joué pas moins de 44% des snaps d’Indianapolis à chaque match pendant l’absence de TY Hilton, et ses six cibles la semaine dernière se sont classées deuxième derrière Michael Pittman. Bien sûr, si Hilton est activé à temps pour dimanche, ce jeu devient bien pire.

TE : CJ Uzomah (3 100 $)

Bien que j’aime Evan Engram (3 400 $) en raison de sa capacité à casser quelques gros jeux (quand il n’est pas occupé à laisser tomber la balle), je vais rouler avec le Bengal. Uzomah a été calme cette saison, mais son match décisif (deux touchés) s’est heurté à une équipe sans victoire avec une défense contre les passes parmi les six derniers. Dimanche, il affrontera… une équipe sans victoire avec une défensive contre les passes parmi les six derniers. Lorsque Joe Burrow décide que c’est un jour Uzomah, il devient grand. Espérons que la semaine 6 en fait partie.