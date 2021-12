Les meilleurs claviers de jeu à acheter

Luke Little / Autorité Android

Lorsque vous pensez à « clavier de jeu », un look distinct vous vient probablement à l’esprit : un design anguleux et flashy avec des lumières vives et colorées, des touches multimédias et des touches assez douces. Cependant, lorsqu’il s’agit de rechercher l’ajustement parfait pour vous, la recherche est brouillée par des planches de mauvaise qualité qui vont de demi-décentes à carrément mauvaises. Ici, nous allons décomposer un peu le vaste paysage et souligner les meilleurs claviers de jeu que nous pouvons trouver, ainsi que quelques mentions honorables qui valent également la peine d’être examinées.

Acheter le clavier de jeu adapté à vos besoins

Pour commencer, la grande majorité des claviers de jeu sont mécaniques. Nous vous recommandons de consulter notre explication complète sur ce que cela signifie. Fondamentalement, ces claviers utilisent des commutateurs avec des ressorts pour offrir une sensation tactile, une plus grande distance de déplacement, différents types de bruits, des distances d’actionnement, etc. Si vous êtes nouveau dans ce domaine, lisez certainement d’abord. Voici quelques-unes des bases :

Les interrupteurs rouges sont silencieux, non tactiles et nécessitent très peu de force pour être actionnés. Les interrupteurs bleus sont bruyants, assez tactiles et nécessitent plus de force pour être actionnés. Les interrupteurs marron sont similaires aux interrupteurs rouges mais avec une certaine tactilité et peu de bruit.

Il existe trop de variantes de ces commutateurs pour que nous puissions les couvrir ici, mais beaucoup sont abordés dans notre explicatif. Il existe de nombreux fabricants d’interrupteurs mécaniques, mais la société allemande Cherry est la plus grande et la plus courante, suivie de Kailh et Gateron, qui offrent d’excellentes alternatives. Certaines sociétés d’accessoires comme Razer et Logitech produisent également leurs propres commutateurs impressionnants.

Les claviers mécaniques utilisent des commutateurs à ressort pour améliorer l’expérience, créer de la tactilité ou faire du bruit.

De plus, les deux facteurs de forme les plus courants sont les cartes à 104 touches et les cartes sans touches (TKL), ces dernières omettant simplement le pavé numérique à dix touches. Les tableaux TKL permettent d’économiser une tonne d’espace sur les bureaux et offrent un look plus élégant, mais si vous avez besoin du pavé numérique, procurez-vous certainement un tableau qui en a un. Il existe également des planches plus petites, telles que des planches à 75% et 60% qui économiseront encore plus d’espace, mais peut-être au détriment de l’espacement des touches, ce qui peut gêner l’expérience de frappe si vos doigts ne sont pas aussi précis sur votre clavier. .

Enfin, des fonctionnalités telles que les clés multimédias, le passthrough USB, RVB, les touches macro et la personnalisation sont également à l’étude. De toute évidence, vous devriez obtenir le clavier qui vous convient le mieux, mais assurez-vous qu’il convient également aux fonctionnalités que vous souhaitez avoir.

Sans plus tarder, entrons dans notre liste des meilleurs claviers de jeu.

Luke Little / Autorité Android

Les meilleurs claviers de jeu

Logitech G915 : Mon parti pris personnel est peut-être visible ici, car c’est celui que j’utilise, mais le G915 est un clavier de jeu stellaire. J’apprécie le clic discret des commutateurs discrets de cette carte, et la construction globale propre et solide est difficile à battre. Razer BlackWidow Lite : cette carte TKL de Razer sert le look et est fabriquée avec les commutateurs orange de l’entreprise pour le silence et la tactilité. SteelSeries Apex Pro TKL : ce clavier est probablement similaire à l’image à laquelle vous pensez lorsque vous entendez « clavier de jeu ». Avec une grande taille, un RVB personnalisable et des touches multimédias, il s’agit d’un outil polyvalent qui mérite d’être considéré. Roccat Vulcan TKL : Le Vulcan TKL est construit comme un G915 légèrement plus flashy. Il a une plaque supérieure en métal, des commutateurs tactiles ou linéaires, des touches multimédias et sera un plaisir de jouer dessus. Razer Huntsman V2 TKL : Comment pourrions-nous faire une liste de claviers de jeu sans inclure Razer ? La caractéristique de celui-ci est le taux d’interrogation ultra-rapide de 8 000 Hz, ce qui signifie que le clavier répondra aux entrées plus rapidement que le clavier standard de 1 000 Hz. L’élimination de la latence est essentielle dans les jeux rapides. Anne Pro 2 60 % : il s’agit du clavier de jeu le plus miniature de la liste, éliminant les touches de contrôle du curseur pour créer un encombrement réduit. ROG Claymore II : Peut-être que vous voulez les économies d’espace de TKL mais avez toujours besoin du pavé numérique parfois ; Asus vous a couvert. Le clavier Claymore II dispose d’un pavé numérique amovible, vous pouvez donc basculer librement entre les facteurs de forme ou même le placer sur le côté gauche pour des fonctionnalités supplémentaires dans les jeux. Logitech G213 : C’est le meilleur clavier de jeu économique de Logitech, haut la main. Il a tout ce dont vous aurez besoin pour démarrer avec des performances de niveau jeu, ainsi qu’une résistance aux éclaboussures, car nous avons tous parfois besoin d’un verre dans le feu de l’action. Corsair K100 : Le K100 est construit comme un tank. Avec un look en aluminium brossé, 44 zones d’éclairage RVB et la technologie de traitement Axon de Corsair, la seule préoccupation que vous aurez est de savoir quoi personnaliser en premier. HyperX Alloy Elite 2: HyperX est un nom assez connu dans l’espace périphérique PC. L’Alloy Elite 2 a tout ce que vous attendez d’un clavier de jeu, ainsi que des touches multimédias et un passthrough USB.

Meilleur clavier gamer discret : Logitech G915

Le clavier de jeu G915 n’est pas un clavier bon marché, mais le luxe de ce clavier correspond au prix. Logitech propose cette carte sans fil dans des variétés cliquables, linéaires et tactiles, ainsi qu’une version filaire (c’est techniquement la G815), ainsi qu’un coloris blanc.

Je peux personnellement attester de la grâce de la variante clicky, car je l’utilise quotidiennement. Je n’apprécie normalement pas les commutateurs clicky/blue; généralement, ils sont trop forts pour moi et deviennent distrayants. Les commutateurs de Logitech, cependant, ont un son de clic beaucoup plus modéré tout en offrant toujours cette excellente sensation tactile qui accompagne le territoire.

Clavier de jeu sans fil RVB Logitech G915 TKL Lightspeed

Razer BlackWidow Lite

Le Razer BlackWidow Lite est une belle version minimale du clavier de jeu mécanique. Sur la marque avec son esthétique, il comporte également les commutateurs orange de Razer, qui sont conçus pour être tactiles mais silencieux.

De plus, il prend en charge Razer Synapse pour la personnalisation des touches et les macros pour les raccourcis. Le câble est détachable pour que vous puissiez le ranger dans un sac beaucoup plus facilement. Razer propose également une variante noire de ce clavier, bien que, à mon avis, il ne gratte pas la même démangeaison.

Clavier de jeu Razer Blackwidow Lite

SteelSeries Apex Pro TKL

SteelSeries s’est forgé une réputation au fil des ans avec des casques, des souris de jeu et des claviers fantastiques. L’Apex Pro montre exactement pourquoi ; la distance d’actionnement des commutateurs optiques de ce clavier est réglable de 0,4 mm à 3,6 mm. Pouvoir modifier cela à votre guise peut faire la différence entre une victoire et une défaite, selon votre niveau de compétitivité.

Cela mis à part, l’Apex Pro dispose d’un éclairage RVB brillant, d’un écran intelligent OLED pour les notifications, les paramètres du clavier, etc., et comprend un repose-poignet. C’est un sacré paquet.

Clavier de jeu SteelSeries Apex Pro TKL

Roccat Vulcan TKL

Le clavier de jeu Vulcan TKL de Roccat arbore un look assez doux grâce aux commutateurs et aux touches à profil bas. Cela me rappelle à certains égards le G915 de Logitech avec sa façade en aluminium.

Le câble détachable se prête également bien à la portabilité. Roccat propose le Vulcan TKL dans des variantes tactiles ou linéaires pour répondre à vos besoins et comporte des boutons multimédias pour des réglages de volume à la volée.

Clavier de jeu Roccat Vulcan TKL

Razer Huntsman v2 TKL

Je ne peux pas avoir une liste des meilleurs claviers de jeu sans mentionner Razer, ai-je raison, les amis ? Le Huntsman v2 présente le même appel à la gloire que le Viper 8k : un taux d’interrogation de 8 000 Hz. Cela signifie que votre ordinateur répondra plus rapidement aux entrées de ce clavier que les autres, qui interrogent à 1 000 Hz.

Cela mis à part, Razer comprend un repose-poignet, un câble détachable et des amortisseurs sonores sur cette carte. Il est disponible en variétés linéaires ou cliquables et avec des ensembles de touches de couleurs différentes en option pour vraiment le personnaliser à votre guise.

Clavier de jeu Razer Huntsman v2 TKL

Anne Pro 2 60%

Un clavier à 60% est, vous l’aurez deviné, environ 60% d’un clavier standard à 104 touches. L’Anne Pro 2 reçoit des critiques fantastiques pour ce qu’il fait dans ce facteur de forme très compact.

Il s’agit d’un clavier de jeu Bluetooth qui offre divers commutateurs Kailh, une charge USB-C et jusqu’à quatre appareils appariés. Vous pouvez également activer un ensemble de pseudo-touches fléchées sur ce tableau, juste au cas où vous en auriez besoin de les récupérer momentanément. Ce clavier est fait pour les voyages, mais les joueurs évaluent très bien le Pro 2.

Anne Pro 2 60% clavier gamer

Asus ROG Claymore II

Comme cette liste des meilleurs claviers de jeu passe aux claviers de jeu pleine grandeur, l’Asus ROG Claymore II est parfait pour cet endroit. Comme le montre l’image ci-dessus, non seulement vous pouvez retirer librement le pavé numérique lorsque vous n’en avez pas besoin, mais vous pouvez également le placer sur le côté gauche du clavier pour des boutons supplémentaires accessibles.

Cette modularité en fait le clavier de jeu le plus polyvalent de cette liste. Mais cela mis à part, il dispose également de commutateurs bleus, d’une connectivité USB sans fil, d’une charge rapide et d’un repose-poignet, que nous aimons toujours voir. Les produits Asus sont connus pour être de haute qualité, donc le prix certes élevé de celui-ci en vaudra la peine.

Clavier de jeu Asus ROG Claymore II

Logitech G213

Certaines personnes ne voient pas de raison de dépenser plus de 100 $ pour un clavier de jeu, et je trouve cela parfaitement raisonnable. Le G213 de Logitech est le meilleur clavier de jeu économique de l’entreprise. Il comprend un RVB personnalisable, une résistance aux éclaboussures, des commandes multimédias et des touches à membrane qui, selon Logitech, se sentent proches des touches mécaniques tactiles.

Clavier de jeu Logitech G213 Prodigy

Corsaire K100

Celui qui pensait que le bas au centre du repose-poignet était un endroit idéal pour un logo vertical s’était trompé, mais cela mis à part, l’esthétique du Corsair K100 est une tuerie. Il est doté d’un cadre en aluminium brossé avec RVB non seulement sur le visage mais également sur le pourtour, l’équipant de 44 zones supplémentaires d’éclairage personnalisable.

Il dispose également de touches macro personnalisables, d’un taux d’interrogation de 4 000 Hz et d’une distance d’actionnement de 1 mm, ce qui permet des temps de réponse extrêmement rapides. C’est l’un des claviers de jeu phares de Corsair, et cela se voit.

Clavier de jeu Corsair K100

HyperX Alliage Élite 2

HyperX, propriété de Kingston, est connu depuis longtemps pour fournir d’excellents accessoires de jeu à ses clients, et l’Alloy Elite 2 est un exemple de l’un de ces excellents produits. L’appel à la gloire sur cette carte est l’éclairage RVB lumineux, avec la barre lumineuse emblématique de l’entreprise en haut, sous les touches multimédias.

Bien que cela ne soit pas évident sur les photos, le cadre de cette planche est en fait en acier solide, ce qui l’aide à rester en place pendant son utilisation. Il dispose également d’un port USB pass-through en haut, idéal pour connecter une souris sans fil.

Clavier de jeu HyperX Alloy Elite 2

Mentions honorables

C’est tout pour notre liste des meilleurs claviers de jeu que vous pouvez acheter, mais il y en a beaucoup que nous n’avons pas couverts. Nous souhaitons également saluer les claviers de jeu suivants :

Havit KB395L : J’ai utilisé celui-ci moi-même, et il est surprenant de voir à quel point cette carte est comparable à la Logitech G915 pour le prix. Les commutateurs bleus Kailh se sentent incroyablement proches de ceux de Logitech, et la plaque frontale en métal améliore considérablement la qualité de construction. Razer Tartarus v2 : Ce clavier de jeu est une chose particulière, et je recommanderais de regarder des vidéos qui détaillent son fonctionnement. Nous aimons voir une accessibilité étendue, c’est donc un accessoire plutôt cool pour ceux qui ont du mal à utiliser des claviers et des souris standard.

