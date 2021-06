les meilleurs clichés entre Floyd Mayweather et Logan Paul

Plus qu’une simple émission médiatique était attendue au Hard Rock Stadium de Miami. Cependant, Floyd Mayweather a senti ses 44 ans et n’a pas pu assommer le youtuber Logan Paul, qui est resté debout jusqu’à la cloche finale qui a clôturé les huit tours qui avaient été convenus pour cette exposition. Comment s’est terminé le combat ? Sans vainqueur, puisqu’il ne se serait arrêté qu’en cas de KO, et non seulement cela n’est pas arrivé, mais il n’y avait même pas un combattant qui touchera le sol. Beaucoup de bruit et peu de boxe, mais il y avait quand même des gros coups. Au Olé Nous vous montrons quels ont été les meilleurs de la rencontre.

LE MEILLEUR MOMENT DE LOGAN PAUL

LES POINTS FORTS DE MAYWEATHER

LE RÉSUMÉ DU COMBAT

Plus qu’une simple émission médiatique était attendue au Hard Rock Stadium de Miami. Floyd Mayweather et sa magie malgré ses 44 ans face à Logan Paul et le drive de ses 23 millions de followers. Comment s’est terminé le combat ? Sans vainqueur, puisqu’il n’a été arrêté que par KO. Comme il n’y avait pas une main qui renversa l’adversaire, les huit tours passèrent et les deux repartirent entiers, pleins de millions. Beaucoup de bruit et peu de boxe.

Regarde aussi

Ils ont parlé en avant-première, ils se sont rencontrés dans des vidéos qui ont fait le tour du monde, ils ont contesté que le rival allait finir KO… Et c’était tout. Mayweather et Paul se sont rencontrés à Miami et il n’y a pas eu de gagnant. Comme ce n’était pas un combat officiel, il n’y avait pas de juges, donc la seule façon de gagner était d’éliminer l’adversaire. Parfois, la main occasionnelle de Floyd a trompé que la qualité bat la volonté. Mais non.

Regarde aussi

Les deux premiers tours, avec Logan plus complet physiquement, étaient plus attrayants. Là, les deux tirs et Floyd ont montré que la taille pour éviter les coups est intacte. A partir de la troisième, l’ancien champion du monde a commencé à être plus coriace avec ses coups, mais aucun d’eux n’a jeté le youtubeur.

Regarde aussi

La qualité que possède Mayweather n’est pas contestée. Mais il ne pouvait pas supporter la négligence d’un influenceur qui veut être boxeur. “Je suis venu pour m’amuser”, a lâché Floyd. “Que personne ne me dise que quelque chose est impossible. Je viens de combattre l’un des meilleurs combattants de tous les temps. Floyd est un honneur de se battre avec vous”, a répondu Paul.

La vérité est que, bien que ce combat n’ait pas compté dans son histoire, Mayweather ne sait toujours pas en quoi consiste la défaite : au record de 50 victoires et 27 KO, il peut ajouter une exposition sans défaite. Logan, qui a subi une défaite et un match nul, a maintenant terminé entier.

C’ÉTAIT LES RÈGLES

Il se bat en huit rounds de trois minutes chacun et avec des gants spéciaux de 12 onces (généralement 8 onces sont utilisés en boxe et 4 onces en MMA) qui amortissent un peu les coups. Sans tête.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE