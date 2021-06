Les meilleurs clubs de course à pied à Londres

je

Si vous étiez l’un des milliers à battre les trottoirs pendant le confinement, rejoindre une communauté de course IRL est un excellent moyen de maintenir votre entraînement, de vous mettre au défi et d’ajouter un élément social amusant pendant que vous y êtes.

Bien qu’à la grande consternation, rejoindre votre Parkrun local reste pour l’instant hors de portée – jusqu’au 24 juillet au moins de toute façon – un certain nombre de clubs de course à pied à Londres ont relancé, et avec des itinéraires à travers la ville, des parcs magnifiques et une piste d’entraînement réelle, il y a beaucoup de choix.

Vous briserez ce PB en un rien de temps.

Run Dem Crew

Roulez profondément avec la famille RDC, une communauté de coureurs basés à Londres fondée par Charlie Dark @daddydarkrdc pour encourager les gens à courir, échanger des idées et explorer les rues de la ville. Pour plus de détails sur l’emplacement chaque semaine, envoyez un message à @mohsonstars.

Quand et où: les mardis à 19h, lieu à confirmer.

Club de course libre Pure Sport

La marque CBD Pure Sport a lancé son club de course virtuel dirigé par les coureurs d’élite Will Goodge et Lloyd Kempson sur Strava en lock-out, qui compte désormais près de 1000 membres. Il vient également de devenir un club en personne, vous pouvez donc rencontrer vos amis virtuels IRL.

Où et quand: 18h15 à Battersea Park (ou virtuellement sur Strava).

Suivre la vie LDN

Écrasez ce PB sur une piste réelle sous l’œil vigilant de Rory Knight, Omar Mansour, Emma Kirk Odunubi et Tashi Skervin-Clarke à Track Life LDN, un club de course basé à Battersea Park. Emma dirige également l’introduction à l’intervalle le mardi à 18h30 à Clapham Common.

Quand et où: les lundis à 18h30 au Battersea Park.

Club de course sur une piste

Onetrack est un club de course virtuel qui propose des courses audioguidées quotidiennes et des entraînements en direct spécialement conçus pour les coureurs, fondé par Anthony Fletcher (Fletch), ancien responsable de la course de précision au gymnase Equinox. Désormais, le club propose des séances en personne sur la piste du Duke of York Square, situé en face de la Saatchi Gallery à Chelsea. Attendez-vous à en apprendre beaucoup sur la biomécanique et à vous entraîner dans les zones rouges en cours de route.

Quand et où: Duke of York Square, Chelsea, les mardis et jeudis à 19h.

Prix: gratuit ou une contribution de 6 £.

Tempo de la tribu

La marque de collations saines Tribe est de retour avec un calendrier de sessions estivales : les mardis Tribe ont lieu chaque semaine, couvrant les sentiers du parc à Hampstead Heath et les sessions Tempo avec Ben sur différents itinéraires londoniens. Les lève-tôt, quant à eux, devraient réserver pour la nouvelle série Tribe Sunrise, qui comprend une course sociale de 6 km et un petit-déjeuner Tribe

Quand et où: Mardi 18h30 à partir de différents endroits de Londres.

Prix: 5 £ (tous les bénéfices vont à la TRIBE Freedom Foundation, pour aider à lutter contre l’esclavage moderne).

Fille paresseuse en cours d’exécution

Si vous avez envie d’une communauté de course réservée aux femmes et que vous êtes basé dans le nord de Londres, consultez les groupes Lazy Girl Running. Les groupes sont actuellement dirigés par deux entraîneurs, avec un ratio coureur:entraîneur de 12:1 et ont lieu beau temps, mauvais temps.

Quand et où: Mardi 19h et jeudi 7h15 à Finsbury Park.

Coureurs de la ville de Londres

London City Runners est l’un des plus grands clubs de free run de la capitale, même si les places doivent actuellement être réservées via un système en ligne. Les itinéraires commencent au Clubhouse, un café-bar sous une arche à Bermondsey, où vous pouvez également prendre un café (ou une bière) après la course et vous mêler à d’autres coureurs. Le club propose également des séances d’intervalle à Southwark Athletics Track le mercredi soir.

Quand et où: les mardis et jeudis à 18h et les dimanches à 10h depuis 130 Druid Street SE1 2HH ou mercredi à 18h45 ou 19h30 à Southwark Athletics Track