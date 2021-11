Les meilleurs conseils de carrière que Dakota Johnson a reçus d’Emily Blunt

Dakota Johnson est surtout connue pour son rôle d’Anastasia Steele, la protagoniste de la série de films « Cinquante Nuances de Grey », mais elle a presque dit « non » au rôle.

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Johnson, 32 ans, révèle que sa collègue actrice Emily Blunt est celle qui l’a poussée à faire le premier film alors qu’elle avait des doutes, partageant des conseils qui changeraient sa carrière pour toujours.

« Je ne pouvais en parler à personne. Personne dans ma famille ne le savait », a déclaré Johnson au Hollywood Reporter à propos du rôle. « J’ai été jeté [and] Je me souviens d’avoir parlé à Emily Blunt et je me suis dit : « Devrais-je faire cette trilogie ? Parce que je veux avoir une carrière vraiment spéciale, et je veux faire un certain genre de film… et je sais que ça va changer les choses.' »

Blunt a encouragé la jeune actrice à suivre son instinct. « Elle m’a dit : ‘Fais-le si tu te sens bien. Fais-le. Fais toujours ce que tu as envie de faire.' »

Les films ont rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office, inspirant un fan culte et faisant de Johnson un nom connu. Elle a continué à jouer dans d’autres films aux côtés de grands talents comme « How To Be Single », « Peanut Butter Falcon » et « The High Note ». « J’ai l’impression que je n’ai été catalogué dans rien [because of the « Fifty Shades of Grey » role] », a-t-elle dit. « Je suppose que j’aurais pu aller dans une certaine direction, mais ce n’est tout simplement pas ce qui m’intéressait. »

S’adressant au Hollywood Reporter, Johnson a également souligné l’importance de la collaboration et de trouver des mentors en qui vous pouvez avoir confiance pour bâtir une carrière réussie. À l’âge de 18 ans, elle a signé avec le manager Jason Weinberg, et peu de temps après, a ajouté l’agent WME Andrew Dunlap à son équipe.

« Je veux grandir avec les gens. Je ne suis pas intéressée à marcher sur les épaules des gens pour arriver quelque part », a-t-elle déclaré. « Je me soucie tellement de faire confiance aux gens et d’être digne de confiance parce que cette industrie prospère grâce à la collaboration. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. »

Le théâtre est une entreprise familiale pour Johnson : ses parents sont les acteurs Melanie Griffith et Don Johnson, son beau-père est Antonio Banderas et sa grand-mère est Tippi Hedren. Lors d’une apparition virtuelle sur « Late Night with Seth Meyers » en mars, Don a révélé qu’il avait coupé Dakota financièrement lorsqu’elle avait décidé de poursuivre une carrière d’actrice au lieu d’aller à l’université.

« Nous avons une règle dans la famille selon laquelle, vous savez, si vous restez à l’école, vous restez sur la liste de paie … alors, vous allez à l’université, vous restez sur la liste de paie », a expliqué l’acteur à Meyers. « Vers la fin du lycée, je suis allé la voir et je lui ai dit : ‘Alors, tu veux aller visiter des collèges ?’ … Et elle m’a dit : ‘Oh, non. Je ne vais pas à l’université, pas du tout.’ J’ai dit : » OK, tu sais ce que ça veut dire ? Tu ne seras plus sur la liste de paie. «

Quand Don a demandé à Dakota comment elle allait subvenir à ses besoins, « Elle a dit: » Ne vous inquiétez pas pour ça « », a-t-il partagé. Trois semaines plus tard, elle a décroché un rôle dans « The Social Network » aux côtés de Justin Timberlake. Malgré avoir un père célèbre, Don a déclaré que Dakota l’appelait rarement pour obtenir des conseils.

En novembre 2020, Johnson a ajouté un autre titre à son CV lorsqu’elle a rejoint la marque de bien-être sexuel Maude en tant qu’investisseur et co-directeur créatif. L’entrepreneure Éva Goicochea a fondé Maude en avril 2018 après avoir travaillé dans le domaine de la législation de la santé et de la stratégie de marque. Maude, qui vend des bougies, des bains moussants, des masseurs corporels et d’autres outils, a levé 10,1 millions de dollars de financement depuis son lancement, selon Crunchbase.

