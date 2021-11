Les meilleurs conseils de développement financier de notre blog

Si vous êtes engagé dans le développement dans le domaine de la technologie financière, vous accordez probablement une grande attention à la sécurité et à la stabilité des produits logiciels. Des tests logiciels complets dans ce domaine font partie intégrante de toutes les étapes du cycle de développement, ce qui permet de prendre soin des clients et de leurs données confidentielles.

Selon le World Quality Report (WQR) 2020-2021, environ 66% des banques testent toutes les fonctionnalités d’une solution numérique, car l’assurance qualité vous permet de prendre une position de leader sur le marché. Mais l’essentiel est de les garder. Et puisque la sécurité et la fiabilité sont ici un élément clé, nos conseils se situeront précisément sur le plan des tests de logiciels financiers.

Il est impossible d’atteindre la qualité absolue d’un produit logiciel, mais s’en approcher le plus possible est réel. La base d’une stratégie d’assurance qualité efficace sera la connaissance des points importants et leur application dans le développement de logiciels financiers.

Ne coupez pas la couverture des tests pour accélérer les processus d’assurance qualité.

Afin d’atteindre le marché plus rapidement, les entreprises réduisent souvent les coûts de développement, les coûts de test ou abandonnent complètement l’assurance qualité. Comme le montre la pratique, cette approche apporte des avantages à court terme et affecte négativement la qualité du code.

Pour assurer le fonctionnement stable et fiable du logiciel, il convient de vérifier toutes les fonctionnalités du produit fintech, leurs interconnexions et diverses intégrations avec des systèmes tiers. Dans le cas contraire, les défauts critiques qui bloquent le fonctionnement de l’application après la sortie restent inaperçus.

En plus des tests de performance, la sécurité est récemment devenue une place importante, car les logiciels utilisés dans les banques et les compagnies d’assurance sont les plus vulnérables aux attaques des cybercriminels.

L’augmentation du nombre de transactions en ligne due à la pandémie a donné aux pirates plus de possibilités d’obtenir illégalement des données confidentielles d’utilisateurs et d’organisations. Certaines banques ont constaté une multiplication par 4,5 des cyberattaques par rapport à 2019. Et les fuites d’informations dues à des activités criminelles sont devenues la deuxième menace la plus urgente pour les représentants du secteur financier. Cela a été noté par 71% des personnes interrogées selon les résultats de l’étude 2021 « Protection contre les attaques DDoS dans les banques », vous ne devriez donc pas abandonner les tests de sécurité.

Évitez les fausses optimisations lors de l’automatisation des tests

La mise en œuvre d’autotests est une méthode éprouvée pour raccourcir la période de pré-lancement. Mais sans l’expérience nécessaire et une stratégie précise pour l’équipe QA, l’automatisation des tests peut devenir une improvisation.

Par exemple, les changements de fonctionnalité peuvent ralentir les processus d’assurance qualité même avec le volume maximal d’autotests, car les algorithmes de vérification doivent être constamment révisés, comme le code d’autotest. À son tour, le manque d’automatisation ne fera pas non plus gagner du temps, car l’efficacité des tests manuels, tout en maintenant la taille de l’équipe, restera au même niveau ou diminuera.

Portez une attention particulière à l’UX

Bien que les appareils portables soient devenus une partie intégrante de la vie des utilisateurs, certaines entreprises négligent les tests mobiles et n’évaluent que la qualité des versions Web. Imaginez qu’un PDG d’une grande chaîne de magasins se connecte à une application pour envoyer un transfert d’argent, mais une interface non intuitive ralentira la transaction. Cela entraînera une diminution de sa fidélité en tant que client.

Une erreur courante des contrôles mobiles est de n’utiliser que des émulateurs et des simulateurs au lieu d’appareils réels. Une telle imitation ne permettra pas d’identifier tous les défauts logiciels critiques.

Implémenter l’automatisation des tests Smart

La solution optimale est une approche équilibrée de la mise en œuvre de tests automatisés pour les fonctionnalités qui sont régulièrement testées par les testeurs, mais qui ne changent pas radicalement sur plusieurs semaines.

Cela accélère les processus d’assurance qualité et aide à identifier les bogues plus rapidement que les tests manuels. Pour tirer le meilleur parti de la valeur, les entreprises intègrent l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et d’autres innovations dans l’automatisation des tests. Au départ, cela demandera un effort supplémentaire, mais cette combinaison semble prometteuse en termes de résultats.

Selon les statistiques, plus de 50 % des représentants du secteur financier ont recours à une société de conseil en analyse de données. Cette approche s’avère très efficace sur le long terme.