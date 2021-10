Les meilleurs conseils des Gardiens de la Galaxie : secrets et compétences

Ne laissez pas cela vous arriver. Ou le faire, c’est plutôt amusant. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Les Gardiens de la Galaxie de Square Enix sont sortis aujourd’hui, et compte tenu de la qualité surprenante du jeu, vous serez probablement beaucoup plus nombreux à y jouer que prévu à l’origine. La galaxie est un endroit vaste et parfois déroutant, surtout lorsque vous la gardez. Ne vous inquiétez pas, nous avons préparé quelques conseils utiles pour vous aider à comprendre tout le chaos.

Gérer une équipe de marginaux galactiques n’est pas facile. Si c’était le cas, tout le monde le ferait. Bien que Guardians of the Galaxy propose de nombreux didacticiels accessibles à tout moment via le menu du jeu, nous avons rassemblé quelques conseils utiles que vous ne trouverez pas dans l’interface utilisateur rose et violet officielle et élégante.

Détendez-vous avant de jouer

Guardians of the Galaxy n’est peut-être pas un jeu de danse dédié, mais ça donne envie de danser. Avec une bande-son pleine de succès des années 80 et une fonction de regroupement soignée qui sort lesdits succès au milieu de batailles intenses, je me suis retrouvé à danser sur une chaise plusieurs fois au cours de ma première partie.

Ce GIF ne vieillira jamais. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Voir? Même Kammy le lama violet de l’espace ne peut pas s’en empêcher.

Amenez un copain qui rit

Les Gardiens de la Galaxie est un jeu hilarant. Il ne se passe pas cinq minutes sans qu’une plaisanterie intelligente, un va-et-vient excentrique ou un discours idiot ne soit prononcé. Ce niveau d’humour exige de la compagnie. J’ai trouvé que j’aimais beaucoup plus le jeu avec mon partenaire à mes côtés, partageant le rire. C’est particulièrement le cas pendant les chapitres 10 et 11, avec une longue apparition du personnage le plus drôle de l’univers. Je veux dire mec, ce personnage me fait rire à chaque fois qu’il ouvre la bouche.

Explorez chaque recoin de chaque zone

La visière du scanner de Peter Quill affiche un marqueur en haut de l’écran qui indique la direction de votre objectif principal lorsque vous explorez d’étranges nouveaux mondes et civilisations. L’envie de suivre ce marqueur est forte. Ignorez-le, au moins jusqu’à ce que vous ayez couvert tout le terrain où vous vous trouvez actuellement. Il y a des petits coins et recoins dans chaque zone à explorer. Certains contiennent des costumes de collection cachés. D’autres ont des objets que vous pouvez utiliser pour améliorer vos avantages. Parfois, tout ce que vous trouvez est une affiche sympa que vous auriez pu avoir sur le mur de votre propre chambre dans les années 80.

J’étais un grand fan de Samantha Fox quand j’étais un jeune adolescent. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Le fait est que les développeurs ont entassé ce jeu plein de petits œufs de Pâques soignés, de secrets à découvrir, de journaux de texte et ainsi de suite. Les trouver. Le danger menaçant l’univers attendra.

Utilisez le scanner de Star-Lord tout le temps

L’un des plus grands pouvoirs de Star-Lord, mis à part sa capacité à tirer avec une arme à feu, est sa visière de balayage. En l’activant, le monde devient rouge, violet et bleu sarcelle. Les bits violets sont des personnes. Les rouges sont des choses dont vous n’avez pas à vous soucier. Teal sont des points d’intérêt. Il peut s’agir de plantes que vous pouvez analyser à la recherche de traditions amusantes, de faiblesses structurelles que vous pouvez exploiter en utilisant les capacités de vos coéquipiers pour ouvrir de nouvelles zones ou d’objets interactifs importants que vous pouvez utiliser pour faire des choses comme empêcher votre équipe de mourir de vapeurs toxiques.

Lunettes Google. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Si vous êtes perdu, allumez votre visière. Si vous êtes bloqué, allumez votre visière. Si vous vous ennuyez, allumez votre visière. Si vous devez utiliser votre arme principale, éteignez votre visière, car les deux ne fonctionneront pas en même temps. Sinon, visière.

Traquez les matériaux de fabrication d’avantages comme s’ils vous avaient fait du tort

Tout au long du jeu, vous trouverez des petits déchets sur le sol que vous pourrez ramasser. Ces déchets sont des composants de fabrication, la clé pour débloquer des avantages. En utilisant l’établi sur le Milano ou ceux trouvés dans la nature, Rocket peut concevoir des améliorations d’équipement qui rendront votre espace d’aventure beaucoup plus facile.

Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Les avantages incluent des capacités de combat telles que Charged Shot, une attaque plus puissante qui fait chanceler les ennemis, ou le Low Life Buff, qui double votre cadence de tir lorsque vous avez moins de 25% de santé. Plus important encore, les avantages peuvent rendre les composants d’artisanat plus faciles à trouver, ce qui facilite l’achat d’avantages supplémentaires.

Connaître les compétences de vos coéquipiers et les utiliser à bon escient

Les capacités de vos coéquipiers ont été conçues pour qu’elles se complètent. Par exemple.

On dirait un raton laveur pour moi. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Comme son nom l’indique, la grenade gravistack de Rocket empile les ennemis au même endroit. A quoi bon ?

Donnez ou prenez quelques meurtres. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

La vague chancelante de Gamora touche une cible, puis fait chanceler les ennemis derrière cette cible. Avec le Gravistack de Rocket, c’est assez efficace. Mais attendez, il y a plus.

Il détruit en effet. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

La charge katathienne de Drax fait chanceler modérément tous les ennemis en ligne. Pourquoi ne pas entasser ça ? Et que diable.

Je suis Groot. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Ajoutez le déracinement de Groot pour faire bonne mesure.

Il est facile d’entrer dans le rythme de simplement spammer les capacités de vos coéquipiers chaque fois qu’elles sont disponibles. Ne fais pas ça. Les connaître, les connaître, les connaître, c’est vivre, vivre, vivre plus longtemps.

N’ayez pas peur de mêlée

En tant que Peter « Star-Lord » Quill, vos armes principales sont vos Element Guns. Ils tirent soit des projectiles normaux, soit une série d’attaques élémentaires spéciales. Vous pouvez également battre des extraterrestres. Bien que la mêlée semble faire beaucoup moins de dégâts que le tir au départ, il y a des moments où les coups de poing et de pied sont beaucoup plus efficaces.

Par exemple, lorsque vous figez un adversaire avec votre Element Gun, il devient beaucoup plus sensible aux dégâts de mêlée. Lorsque vous combattez près d’un rebord, un ou deux coups de poing bien placés peuvent renverser votre ennemi. Certains ennemis sont tout simplement plus faibles à se faire toucher qu’à se faire tirer dessus. Alors frappez les visages, ou quelle que soit la créature extraterrestre que vous combattez qui ressemble le plus à un visage.

Utilisez intelligemment les capacités spéciales de vos Element Guns

Où serait Star-Lord sans ses Element Guns ? Probablement mort quelque part dans l’espace lointain, son cadavre bleu flottant sans fin dans le vide arborant une expression muette. Son droit d’aînesse spartiate transmis par son père, J’son, les Element Guns sont des armes puissantes qui deviennent de plus en plus puissantes au fur et à mesure que le jeu progresse. D’abord seulement capable de tirer des projectiles de base, Peter apprend bientôt à exploiter les pouvoirs de la glace, de l’électricité, du magma et du vent. Ces capacités élémentaires spéciales sont utiles hors combat pour résoudre des énigmes en créant des plates-formes de glace, en faisant fondre des passages bloqués ou en tirant des objets à distance. Ils sont également assez polyvalents dans les combats.

Ignorez Chewbacca. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

J’ai parlé de geler les ennemis, puis de les briser avec vos poings. Certains ennemis possèdent des boucliers particulièrement faibles contre certains éléments. L’électricité peut les étourdir, sautant d’ennemi en ennemi dans le processus. Le magma applique un effet de dégâts sur la durée et est particulièrement efficace contre les créatures surdimensionnées. Enfin il y a le vent : doux, doux vent. Le vent tire les ennemis de loin, les amenant directement devant Peter Quill. Ces tireurs d’élite au loin ? Yoink. Non seulement tirer sur vous des ennemis les rend vulnérables aux coups de poing, mais si vous vous tenez au bord d’un précipice lorsque vous les enroulez, ils tomberont instantanément à mort. Si bon.

Jouer plus d’une fois

Au fur et à mesure que vous jouez au jeu, des choix vous seront présentés. Certains sont des déviations mineures du dialogue, comme choisir le personnage avec lequel se ranger dans un argument. D’autres sont plus importants, comme décider qui, entre Groot et Rocket, essayer de vendre à la Monster Queen. Bien qu’aucun de ces choix ne modifie la fin du jeu, ils offrent chacun des interactions différentes, de nouveaux dialogues et peuvent considérablement modifier les cinématiques. Hier, je rejouais un chapitre pour une publication vidéo et j’ai découvert que le choix d’une option différente de celle que j’avais utilisée la première fois conduisait à une scène presque entièrement différente.

Ne transpirez pas les décisions. Préparez-vous simplement à jouer plus d’une fois pour découvrir tout ce que le jeu a à offrir. Une option Nouveau jeu+ est disponible une fois que vous avez terminé une fois, ou vous pouvez simplement utiliser la sélection de chapitre pour revenir en arrière et modifier vos choix.

S’amuser!

Les développeurs ont rendu celui-ci facile. Si vous ne vous amusez pas à jouer aux Gardiens de la Galaxie, vous devriez faire vérifier votre glande du plaisir par un médecin agréé.

Tout tourne autour de Kammy. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Ou un lama de l’espace sans licence.