Les meilleurs conseils et applications pour se motiver pour débuter 2022 | La technologie

Quelque chose que beaucoup d’entre nous font habituellement est de se fixer des objectifs chaque fois qu’une année commence, mais il peut arriver que ces objectifs, en raison des circonstances de la vie, ne soient pas atteints. Il ne faut pas désespérer, car la meilleure chose pour être motivé est de toujours se réveiller avec le sourire, même si vous sentez que la vie vous gagne.

La motivation doit être quelque chose qui vient de l’intérieur de nous, car peu importe ce que les autres nous disent, nous devons être ceux qui savent le mieux s’encourager et le fait de vouloir changer les choses de l’année précédente peut être une bonne raison d’être motivées.

Eh bien, la technologie peut nous aider avec tout ce que nous vous disons, même d’une manière que certains d’entre vous n’auraient pas imaginée, il est donc très important de savoir tout ce qui peut nous faciliter la vie.

Liste des intentions

La liste des choses que nous aimerions changer de l’année précédente, que nous ferions différemment dans quoi cela va commencer ou des choses que nous n’avions pas prévu de faire, mais que maintenant nous osons, peut être un excellent point de départ pour améliorer notre vie avec l’arrivée de la nouvel anus.

Ce n’est pas bien non plus de commencer avec beaucoup de buts, car on peut se mettre trop de pression. C’est pourquoi il est préférable d’avoir quelques buts que l’on peut réaliser de manière plus ou moins facile et intégrer le reste tout au long de l’année pour ainsi se sentir plus motivé.

Ces objectifs peuvent être mis sur papier, mais vous pouvez également utiliser des applications telles que Fin de semaine, qui est créé pour enregistrer tous les objectifs que vous souhaitez, à la fois sur le plan personnel et si vous souhaitez les structurer dans les activités de l’organisation dans laquelle vous travaillez.

Fin de semaine: Android et iOS.

Enregistrez ce dont nous avons besoin au quotidien

Les objectifs que nous nous sommes fixés ne vont pas être faciles, d’autant plus que la vie elle-même a des moments où il semble que tout joue contre nous pour atteindre l’objectif final.

C’est bien que tous ces hauts et ces bas se reflètent quelque part, surtout pour apprendre et garder à l’esprit comment nous obtenons atteindre la fin de la route et nous avons dû surmonter pour y parvenir.

La bonne chose est de pouvoir se rappeler les victoires que nous avons remportées et comment elles ont été faites pour que la prochaine fois nous ayons une connaissance exacte de la situation, bien que pour cela nous devionsle pointer quelque part.

Pour tout cela une application d’agenda comme Jour un Cela peut être intéressant, car avec lui, nous pouvons documenter toutes nos journées ou uniquement celles qui sont réellement intéressantes pour nous et nos objectifs.

le les possibilités de cette application sont nombreuses et c’est apprécié, car nous pouvons mettre le texte que nous voulons, en soulignant les parties qui nous intéressent et avec une plus grande importance quotidiennement ou lorsque nous le jugeons nécessaire.

Mais tout ne s’arrête pas là, puisqu’on peut joindre des photos, des enregistrements audio et même des rappels au cas où, à un moment donné, nous savons que nous aurons besoin d’informations à l’avenir.

Un autre aspect positif est que vous obtenez verrouiller par mot de passe ou empreinte digitale, donc s’il y a quelqu’un de trop curieux il n’y a aucun moyen d’entrer, en plus son cryptage est fait de bout en bout.

Jour un: Android et IOS.

Éviter les accidents

Nous devons être clairs sur le fait que la route sera facile et que notre esprit doit réagir de la meilleure façon possible lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions et que nous devons faire un détour auquel nous ne nous attendions pas.

Nous ne pouvons pas avoir de blocages mentaux, car c’est le pire qui puisse être généré. Notre esprit doit être parfaitement aligné avec l’objectif, peu importe le nombre de nids-de-poule que nous trouvons et le nombre d’événements défavorables qui peuvent se produire, car c’est le premier qui doit faire ressortir notre potentiel.

Il est logique qu’il y ait des jours où nous sommes moins en forme et d’autres où nous sommes modérément débordés, mais nous devons être clairs sur le fait que ce sont des jours sporadiques et non une habitude, c’est pourquoi il est si important d’être centré mentalement.

Peu importe si un jour tu ralentis l’important est qu’à aucun moment le mouvement ne s’arrête ou cela devient un revers.

Pour les jours où tout semble plus lourd, nous pouvons nous en sortir avec de la musique en utilisant n’importe quelle application de streaming telle que Spotify ou Deezer, car il n’y a pas de meilleur moyen de retrouver de l’énergie mentale qu’une bonne chanson qui remonte le moral.

Spotify: Android et iOS.

Planifiez vos tâches

Pour que tout soit moins en montée, il vaut mieux avoir tout sous contrôle. Nous savons qu’il y a des moments où cela est peu probable, mais tout ce qui peut être bien structuré dès le début sera plus facile à exécuter.

Pour cela, nous avons des applications qui peuvent être utilisées pour tout ce que nous vous disons comme un gant. Ils peuvent nous servir pour notre propre vie quant au travail, quelque chose qui est également apprécié.

Trello C’est une application assez simple, mais avec beaucoup à offrir en ce qui concerne les tâches et la planification de ce que nous devons faire à l’avance.

Nous pouvons créer plusieurs listes de tâches à réaliser dans la journée ou plusieurs jours suivants, en mettant dans une colonne celles qui ne sont pas encore réalisées, celles que nous avons réalisées dans une autre ou en modifiant tout ce que notre propre organisation nous fournit.

C’est gratuit et comment pouvons-nous générer différents tableaux, vous pouvez faire chacun pour ce que vous voulez, personnel ou professionnel.

Trello: Android et iOS.

Prenez soin de l’esprit

Notre motivation est en grande partie marquée par notre esprit et celui-ci peut souffrir de distractions ou d’angoisses. Tout comme nous vous l’avons dit avant de ne pas laisser votre esprit se bloquer, nous ne pouvons pas non plus nous permettre des distractions qui nous détournent de notre objectif.

Comme on nous le disait quand nous étions petits, la journée est très longue et il y a du temps pour pratiquement tout et si ce n’est pas aujourd’hui, il sera temps demain. Mais l’important doit être fait sur le moment sans attendre dans un moment ou dans quelques jours on aura plus envie.

L’une des techniques mentales les plus utilisées pour aider les gens est de pleine conscience, c’est-à-dire se concentrer sur le moment présent, indépendamment du passé ou du futur, afin de réaliser les choses fondamentales et de se concentrer pleinement sur elles.

Il existe une énorme liste d’applications parmi lesquelles choisir pour pratiquer la pleine conscience, bien que certaines soient très utiles.

Mais exemple, Calme est le plus populaire dans ce sens, utilisé par de nombreuses personnes à travers le monde, car utilise des techniques et des ressources de pleine conscience. C’est une application qui nous permet d’avoir des séances de méditation, d’écouter les pistes de rêve et même d’écouter des célébrités comme Lebron James qui nous racontent leurs expériences de pleine conscience.

De plus, vous pouvez utiliser le registre des applications signaler nos sentiments, peurs, frustrations ou joies, afin d’être conscient de la façon dont nous changeons d’un jour à l’autre, de le corriger et de se concentrer davantage sur nos objectifs.

Calme: Android et iOS.

Si quelque chose est clair pour nous, c’est que c’est peut-être le moment idéal pour, avec le tournant de l’année, pouvoir se fixer des objectifs réalistes et totalement valables que nous réalisons dans un cadre d’optimisme, de motivation et de capacité de livraison.

Dans tout cela, la technologie peut nous aider et bien que la grande majorité dépende de nous, de notre volonté, de notre puissance face à l’adversité et de la façon dont nous affrontons les changements en cours de route pour atteindre nos objectifs.

Si vous ne vous battez pas pour vous-même, soyez clair que les autres ne pourront pas vous relever. C’est pourquoi désormais, avec le peu d’aide de la technologie et la nouvelle capacité à ne pas se décomposer que nous allons désormais démontrer, tous les objectifs seront atteints, même si la route est sinueuse.