Les meilleurs conseils pour éloigner les moustiques cet été

Pendant des millénaires, les moustiques ont choisi l’homme comme l’une de leurs victimes préférées. Après leur diapause hivernale (elles ralentissent au minimum leur métabolisme), elles réapparaissent dès que la chaleur arrive et elles s’envolent à la recherche de sang. Cet été, avec le hautes températures qui sont enregistrés, il y a encore plus de moustiques, si possible. En plus des piqûres douloureuses, les moustiques peuvent transmettre d’autres maladies, telles que la dengue, le Zika, la leishmaniose ou le virus du Nil occidental. Que faire pour éviter leurs attaques ? Bien qu’il n’y ait pas de méthode définitive pour les effrayer, vous pouvez les tenir à distance.

Le insecticide, électrique ou spray, C’est la méthode la plus utilisée pour effrayer ces animaux agaçants. Lequel choisir ? Les embruns sont généralement plus polluants, bien qu’il y en ait aussi des écologiques.

Les répulsifs fonctionne bien, le même que bougies et ampoules anti-moustiques. Mais ils ne seront d’aucune utilité si des parfums ou des eaux de Cologne sont utilisés (en particulier ceux aux senteurs d’agrumes), si les lumières sont allumées la nuit ou si les sacs poubelles ne sont pas correctement fermés. Gardez la maison propre c’est un bon système pour repousser les mouches et les moustiques.

Installer des moustiquaires sur les portes et les fenêtres

L’une des clés est de les empêcher d’entrer dans la maison. Ceci est réalisé en nettoyant à part, avec de bons stores et en installant des moustiquaires sur les portes et les fenêtres. Avoir un kit préparé pour les piqûres est une bonne idée, et cela ne peut se faire sans préparations d’ammoniac et pommades ou gels pour apaiser les zones touchées.

La question est compliquée pendant l’été dans les maisons avec jardin, car les moustiques iront en toute sécurité dans tous les endroits où l’eau s’accumule. Alerte aux moustiques, un projet de science citoyenne pour enquêter et contrôler les moustiques vecteurs de maladies donne de bons conseils pour ce type de logement sur son site Web.

Le moustique tigre Se reproduit dans de petits récipients avec de l’eau stagnante. Et il se reproduit très rapidement : en moins d’une semaine il passe de l’œuf aux larves et pupes et, enfin, aux moustiques adultes.

Une curiosité : les moustiques ne se déplacent pas à plus de 500 mètres autour de leur point de naissance, donc quand un moustique est vu, cela signifie que le foyer de reproduction n’est pas loin.

Comme les larves ne peuvent survivre en dehors de l’eau, la première mesure de précaution doit être d’éliminer et de protéger tous les éléments qui pourraient devenir des lieux de reproduction s’ils accumulent de la pluie ou de l’eau d’irrigation.

Jouets pour enfants, “lieu d’été” pour les moustiques

Parmi les objets les plus courants dans lesquels des sites de reproduction de moustiques ont été trouvés figurent les les jouets d’enfants: voitures, remorques, godets, pelles & mldr; S’ils sont découverts, ils peuvent devenir le « lieu d’été & rdquor ; les moustiques, car avec très peu d’eau, les femelles en ont assez pour pondre des centaines d’œufs. Solutions : mettez toujours les jouets à l’envers lorsque vous avez fini de jouer et rangez-les toujours à l’abri.

Le fournitures de jardinage c’est un autre terrain fertile pour les moustiques. Les outils d’arrosage, d’élagage ou de déplacement du sol peuvent recueillir l’eau. La solution, égouttez l’eau après utilisation et gardez-les toujours à l’abri.

Alerte aux moustiques avertit que pots ils sont un autre lieu de reproduction pour le moustique tigre et d’autres insectes. La coupelle récupère l’excès d’eau de l’irrigation et, même si c’est peu, l’eau accumulée suffit à être un terrain fertile. Pour cette raison, les pots doivent être vérifiés tous les deux ou trois jours et du sable doit être ajouté pour absorber l’excès d’eau.

Méfiez-vous des abreuvoirs et mangeoires pour animaux de compagnie

Plus de sites de reproduction : le abreuvoirs et mangeoires pour animaux de compagnie. Pour que le moustique tigre ne s’y reproduise pas, il est pratique de les mettre à l’abri, de changer l’eau souvent et de les vider si vous partez quelques jours dehors.

Les petits étangs et fontaines ornementales Ils peuvent également être des lieux de reproduction si l’eau devient stagnante. Comme le moustique tigre préfère une petite quantité d’eau, il faut surtout contrôler les petits étangs ou flaques d’eau, surtout s’ils ont accumulé de l’eau pendant plus de trois jours.

Installer un système d’eau courante, mettre des poissons (ils mangent les larves) et recouvrir le radeau de moustiquaire sont les meilleures solutions.

Les trous du arroseurs Ils sont un autre des endroits préférés des moustiques en été. Ils doivent être remplis de sable ou protégés par une moustiquaire ou un autre matériau isolant.

Videz et sauvez les petits piscines démontables lorsqu’ils ne vont pas être utilisés, chlorer l’eau, ne pas vider les bassins de travail, retirer les petites flaques des couvertures et vidanger régulièrement l’eau des filtres des stations d’épuration sont d’autres conseils fournis par Mosquito Alert.

