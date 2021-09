Les meilleurs conseils pour planifier vos finances en cette période des fêtes

in

Pour les besoins de dépenses, les consommateurs ont montré une affinité pour les options de financement pour la gestion de la dette, des dépenses et de l’épargne.

La saison des fêtes est à nos portes et les gens se préparent à faire du shopping, surtout après l’assouplissement des restrictions imposées par l’État. Selon un récent sondage d’Axis My India, le sentiment général des consommateurs a augmenté de 5,5 points, car 42 % des familles indiennes cherchent à dépenser plus ou autant que la dernière saison des fêtes.

Un autre sondage de Deloitte a déclaré que les consommateurs achèteraient plus de produits discrétionnaires, reprendraient leurs voyages d’agrément et seraient plus confiants de sortir pendant la saison des fêtes.

Madhusudan Ekambaram, co-fondateur et PDG de KreditBee et co-fondateur de FACE, déclare : « Les gros achats comme les automobiles et l’électronique vont probablement augmenter pendant la saison des fêtes, à partir d’octobre. La motivation des consommateurs augmente également avec des remises et des offres intéressantes disponibles pendant cette période.

Selon les données de l’industrie, pour les besoins de dépenses, les consommateurs ont montré une affinité pour les options de financement pour la gestion de la dette, des dépenses et de l’épargne. Ekambaram ajoute : « Les prêteurs numériques et les institutions financières les soutiennent dans cette offre, offrant des alternatives de financement personnalisées et efficaces. Cela permet aux consommateurs de dépenser, sans épuiser les liquidités et entraver leur fonds de roulement. »

Cela étant dit, tout en optant pour le financement, les experts disent que les emprunteurs doivent être attentifs à certaines considérations, en gardant à l’esprit les circonstances dynamiques actuelles.

1. Empruntez ce que vous pouvez rembourser : Il est crucial pour chacun d’évaluer correctement ses besoins et son appétit d’emprunt. Les experts disent qu’il ne faut pas se laisser emporter par des remises alléchantes ou un esprit festif et se retrouver avec plus de dettes que ce qui peut être géré, car les produits de financement ont des taux d’intérêt et d’autres dépenses associées qui pourraient poser des difficultés pour payer les IME à temps.

« Faites des allocations appropriées au capital pour les besoins, les désirs et les économies. Cela permettra aux emprunteurs de déterminer le rôle du montant financé dans les dépenses », explique Ekambaram.

2. Choisissez le bon type de produit financier : Il existe de multiples produits de financement, adaptés aux besoins variés des emprunteurs. Il faut faire attention aux paramètres tels que la durée d’occupation, le montant et les taux d’intérêt. Les experts du secteur affirment que certains produits, tels que les prêts de petite taille, peuvent être utilisés pour des dépenses plus modestes ou des urgences.

Ekambaram, déclare que « les prêts d’achat en ligne et Buy Now Pay Later (BNPL) sont devenus des produits de choix pour les emprunteurs multiples qui offrent un financement pratique. »

3. Comparez les offres de différents prêteurs : Compte tenu des nombreuses options de produits de financement et de prêteurs, il faut toujours comparer pour arriver à la combinaison la plus appropriée à ses besoins de financement.

Ekambaram souligne que « les prêteurs numériques doivent être comparés à des paramètres de base tels que leur authenticité, leurs offres de produits, leurs intérêts et si des frais cachés sont associés à leurs produits ».

Avec la prise de conscience financière croissante et l’importance des prêts numériques, les dépenses judicieuses ont augmenté. Les experts disent que pour profiter du shopping pendant la saison des fêtes, les emprunteurs doivent être prudents en matière d’épargne et évaluer efficacement les différentes alternatives à leur disposition ainsi que consulter les prêteurs pour arriver au produit de financement le plus approprié.

