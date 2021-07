Les meilleurs conseils pour sécuriser votre appareil iOS • .

En raison de la nature évolutive du paysage des menaces numériques, évaluer constamment l’état de sécurité de votre appareil mobile n’est jamais une mauvaise idée. De nouveaux rapports de la société de cybersécurité Lookout ainsi que de Verizon, par exemple, révèlent une augmentation de 37% des attaques de phishing mobile en entreprise. De plus, les attaques de phishing ont été la principale cause de violations de données dans le monde l’année dernière, pour ne citer qu’une menace de sécurité spécifique. Parce que beaucoup d’entre vous viennent d’acquérir de nouveaux iPhones – les ventes de l’iPhone 12 viennent de franchir la barre des 100 millions d’unités – examinons de plus près certains des paramètres de confidentialité de l’iPhone que vous devez connaître.

Je ne sais pas pour vous tous, mais en ce qui concerne le phishing mentionné ci-dessus, il ne se passe pas une semaine sans que je n’aie à repousser les tentatives de phishing, que ce soit via des iMessages frauduleux, des courriers indésirables ou autres. Ci-dessous, nous examinerons quatre paramètres rapides mais très percutants que vous pouvez ajuster pour rendre votre expérience globale de l’iPhone plus sécurisée.

Paramètres de confidentialité de l’iPhone – Comment sécuriser votre appareil

Masquer les aperçus des notifications iPhone

Ce paramètre de confidentialité est très facile à expliquer et à comprendre. Et le principal avantage ici est que vous protégez vos informations des regards indiscrets autour de vous. Supposons que vous receviez un texto très personnel d’un être cher, comme votre autre significatif. Le seul problème est que vous êtes au milieu d’une réunion de travail, ou au restaurant avec des amis, et que votre téléphone est posé sur la table devant vous. Et puis blâme ! Il y a le… message personnel affiché sur votre téléphone illuminé, comme un petit message sur un panneau d’affichage que tout le monde autour de vous peut voir.

Ouvrez Paramètres > puis appuyez sur Notifications > Afficher les aperçus. Et ajustez-le comme vous le souhaitez à partir de là. Vous pouvez choisir de voir « toujours » les aperçus, ou uniquement lorsque le téléphone est dans un état déverrouillé. Ou jamais.”

Désactivez-vous du suivi des publicités

La fonction de transparence du suivi des applications d’Apple est un autre paramètre de confidentialité de l’iPhone extrêmement important à connaître.

Grâce à iOS 14.5, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de dire aux applications d’arrêter de suivre leur activité sur d’autres applications et sites Web – quelque chose qui a été essentiellement la pierre angulaire des applications les plus effrayantes, comme Facebook. Pour vous désabonner, vous devez ouvrir une application que vous n’avez pas utilisée depuis un certain temps. Ou que vous n’avez pas ouvert depuis la mise à jour de votre appareil vers iOS 14.5. Vous devriez alors voir une invite vous demandant si vous souhaitez ou non laisser cette application vous suivre. Si vous ne voyez pas l’invite tout de suite, accédez à l’application Paramètres.

Appuyez sur Paramètres > Confidentialité > Suivi > Et assurez-vous que « Autoriser les applications à demander à suivre » vous est vert, ce qui signifie qu’il est activé.

Source de l’image : Pomme

Activer l’authentification à deux facteurs

Celui-ci, quant à lui, est l’un des paramètres de confidentialité de l’iPhone les plus importants à activer. S’il vous plaît, s’il vous plaît – faites-le maintenant si vous ne l’avez pas encore fait. Franchement, vous devriez l’activer pour chaque compte numérique à votre nom. Mais restons avec votre iPhone. L’activation de cette fonctionnalité signifie que si quelqu’un essaie de se connecter à un nouvel appareil avec votre identifiant Apple, une notification vous est envoyée sur un autre appareil. Ce qui vous permet de dire non, je n’approuve pas cela.

De plus, en passant, les nouveaux iPhones ont automatiquement cette fonctionnalité activée, ce qui est génial. Si vous avez un appareil iOS plus ancien, voici ce que vous devez faire.

Appuyez sur l’application Paramètres > puis appuyez sur votre nom en haut > Mot de passe et sécurité > et assurez-vous que l’authentification à deux facteurs est activée.

Modifier vos paramètres privés Facebook

Nous allons terminer les choses pour l’instant avec une facilité. Il y a, franchement, tellement de cloches et de sifflets que vous pouvez ajuster à l’intérieur de la plus grande application de médias sociaux de toutes. Préférences publicitaires. Paramètres de données qui contrôlent qui peut voir toutes vos données. Préférences publicitaires.

Heureusement, il existe une sorte de fonction de guichet unique dans Facebook qui vous permet de modifier ces paramètres à partir d’un seul endroit pratique. Appuyez sur le menu hamburger à trois lignes, puis sur « Raccourcis de confidentialité ».

À partir de là, appuyez sur « Contrôle de la confidentialité » et Facebook commencera alors à vous guider à travers les options que vous pouvez modifier.

