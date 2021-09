les meilleurs contenants pour vos repas

17/09/2021

Act. à 11:53 CEST

Sport.es

Les horaires serrés rendent de plus en plus difficile de prendre quelques heures pour sortir du travail et manger à la maison. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter d’un bon repas fait maison tous les jours. Il suffit de bien planifier ses achats hebdomadaires, de choisir quelques recettes, de passer un peu de temps devant les fourneaux et de disposer d’une gamme adaptée de « tuppers » pour conserver et transporter correctement le résultat. Ceci est une sélection des meilleurs transporteurs alimentaires trouvés sur Amazon.

Avant de vous dire quelles sont les meilleur tupperware AmazonSavez-vous vraiment quoi rechercher lors de l’achat de ce type de produit ? Dans la section suivante, nous passons en revue les caractéristiques les plus essentielles d’un bon tupperware.

Guide pour acheter le tupperware parfait

Vous devez garder à l’esprit que ce récipient est utilisé pour stocker des aliments dans le réfrigérateur ou le congélateur. Par conséquent, vous devez faire attention aux caractéristiques suivantes :

· A-t-il une fermeture totalement hermétique ? Vérifiez que la conception de son couvercle permet d’éviter l’entrée d’air à l’intérieur.

· Convient-il au congélateur ? Certains modèles ne le sont pas, gardez cela à l’esprit.

· Votre taille est-elle la plus adaptée ? Que vous l’utilisiez pour votre usage à la maison ou que vous l’emmeniez au travail ou lors de vos voyages et excursions, essayez d’acheter un pack de différentes tailles pour utiliser ceux qui conviennent le mieux à vos besoins.

· Vous pouvez le laver au lave-vaisselle ? Vous pouvez gagner du temps et mieux désinfecter le produit si la réponse à cette question est positive.

· Est-ce que c’est au micro-ondes? Pouvoir réchauffer des aliments au travail ou à la maison en quelques minutes est toujours un point en faveur du modèle à choisir.

· De quel matériel est-ce fait? Optez pour du verre ou du plastique tritan pour éviter les odeurs. Dans ce dernier cas, vérifiez qu’il est sans BPA pour le rendre plus sain.

· Quelle est la température maximale et minimale prise en charge ? Les meilleurs acceptent une plage qui va de 20 degrés au-dessous de zéro à 200 au-dessus de zéro.

Compte tenu de tous les facteurs ci-dessus, il vous sera beaucoup plus facile de choisir entre les meilleur tupperware le plus adapté à votre cas particulier. Pour vous faciliter cette tâche, nous avons sélectionné pour vous quelques modèles.

Boîte à bento PuTwo

|

Cette boîte à lunch comprend deux niveaux couverts et couverts. Son design est minimaliste et possède une touche japonaise très intéressante. Est en PBT, un plastique très résistant, et fini en bambou (un matériau aussi résistant que sûr). Sa fermeture est totalement hermétique.

Il peut être utilisé au congélateur, au micro-ondes (en enlevant les couvercles supérieur et inférieur et pour un temps maximum de trois minutes) et au lave-vaisselle. Il a une capacité de 1200 ml et mesure 18,5x11x10,8 cm. Il s’adapte partout et vous permet d’emporter votre nourriture en parfait état.

ACHETER (21,99 €)

Timker 12V

|

La boîte à lunch surprend en pouvant être branchée sur le réseau électrique, admettant une tension entre 110 et 220 watts, ou votre véhicule habituel. Il ne fuit pas à un angle de 45 degrés. Il comprend un plateau (qui résiste aux températures élevées), une cuillère et une fourchette en acier inoxydable.

Fabriqué en polypropylène écologique, n’émet aucune odeur lors du chauffage des aliments. Son design extérieur rappelle légèrement les années 50 du siècle dernier. Vous pouvez emporter vos plats chauds n’importe où sans renoncer à votre style personnel ou à votre élégance naturelle. C’est l’un des meilleur tupperware Amazon.

ACHETER (€ 31,99)

Tatay Nourriture Urbaine Décontractée

|

Pour bien conserver les aliments et assurer un transport agile et confortable, le sac de transport alimentaire Urban Food Casual est une bonne option. D’une part, le sac compact est réalisé en matière textile semi-rigide pour protéger le contenu des éventuels chocs et son intérieur est doublé d’une triple couche de matière isolante pour le garder au froid ou au chaud. Il est également 100% étanche, est disponible en différentes couleurs et motifs et dispose d’une poche extérieure pour ranger les couverts. Il est accompagné de quatre boîtes à lunch hermétiques (deux ovales d’un demi-litre et une autre filetée de 0,2 litre) sans BPA et adaptées au lave-vaisselle, au micro-ondes et au congélateur.

ACHETER (19,99 €)

Conteneur hermétique Lékué

|

Si vous recherchez un maximum de légèreté et de facilité de transport, rien de mieux que ce double conteneur compact de la firme barcelonaise Lékué. Il comprend deux pièces de 500 ml chacune avec leurs couvercles, un couvercle supplémentaire et une bande en silicone pour les joindre pendant le transport. De plus, dans la partie supérieure, il y a un espace pour placer les couverts et la serviette. Parfaitement hermétiques, solides et liquides peuvent être transportés sans crainte de renversement grâce à son étanchéité totale. Les récipients ont une valve en silicone qui, une fois découverte, permet une ouverture facile, ainsi que le chauffage correct des aliments au micro-ondes.

ACHETER (24,45 €)

Ensemble de cuisine Utopia

|

Parfois, vous ne cuisinez pas à l’avance pour manger au restaurant, mais pour pouvoir profiter de toute une série de recettes plus élaborées au cours de la semaine, sans impliquer que vous commencez à cuisiner à tout moment. Si tel est l’objectif (et qu’elles n’ont donc pas à être transportées), il est préférable de conserver les préparations dans des récipients en verre comme ceux de cet ensemble de cuisine Utopia. Il comprend neuf récipients en verre transparents et extrêmement durables, avec leurs couvercles respectifs. Ils sont fabriqués en verre borosilicaté haute durabilité avec un couvercle en polypropylène transparent, faciles à ouvrir et à fermer avec quatre loquets pour un joint étanche, étanche à l’air et à l’eau. Ils vont au four sans couvercle (jusqu’à 400 ) et au congélateur, ce qui vous permet de préparer et de stocker de grandes quantités d’aliments faits maison en une seule fois.

ACHETER (40,99 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 17 septembre 2021.