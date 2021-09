Les meilleurs contrôleurs pour jouer sur votre mobile que vous pouvez acheter en 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez jouer sur votre mobile comme si vous étiez sur une console, ces manettes compatibles avec Android et avec iPhone vous permettront de presser n’importe quel jeu pour mobile ou dans le cloud.

Les jeux mobiles ne sont plus ce qu’ils étaient. Passons à Candy Crush, nous avons maintenant des jeux aussi complets que Call of Duty : Mobile ou Genshin Impact, qui sont pratiquement des jeux de console mais adaptés aux processeurs de nos mobiles.

Les jeux vidéo mobiles sont de plus en plus complets et complexes, atteignant le point où toucher l’écran rapidement ne donne plus plus de lui-même. C’est pourquoi les manettes Bluetooth compatibles avec les jeux mobiles deviennent des accessoires de plus en plus populaires.

Nous allons passer en revue quelques-unes des meilleures manettes que vous pouvez acheter pour jouer sur vos téléphones portables de la manière la plus confortable et surtout la plus similaire à une console de salon qui existe.

Ces boutons ils sont principalement Bluetooth et ils sont entièrement compatibles avec les jeux actuels. Sur Android, vous devrez vous assurer que votre jeu est compatible avec les contrôleurs et si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours utiliser un émulateur de frappe.

Pour iPhone, vous aurez besoin d’une télécommande avec MFi pour s’assurer qu’il fonctionne correctement. Vous avez des sites Web comme controllers.wtf qui peuvent vous le dire.

De plus, avec l’arrivée des services cloud comme xCloud by Xbox, ces manettes sont parfaites pour jouer à des jeux AAA depuis son mobile et avec quasiment aucune latence.

Meilleur rapport qualité/prix : GameSir T4 Pro

Manette avec éclairage RGB compatible avec Nintendo Switch, jeux PC via Bluetooth ou avec câble USB et pour téléphones Android, iPhone ou même iPad.

Contrôle GameSir T4 Pro C’est l’un de nos contrôleurs préférés pour diverses plates-formes. C’est très similaire à la manette Xbox et avec un corps translucide.

Il est entièrement compatible avec PC et avec iPhone ou iPad car il est certifié MFi, également avec Android bien que cela dépende du jeu ou que vous deviez utiliser un émulateur de frappe. Il est également compatible avec Nintendo Switch.

Le meilleur, c’est qu’il est de haute qualité, assez dur et avec un support pour insérer le mobile près de la télécommande.

Vous pouvez l’acheter sur AliExpress pour un peu plus de 30 euros.

Meilleur pour Android : Razer Kishi

Cette manette adaptable pour téléphones Android imite le design de la Nintendo Switch et a une particularité, c’est qu’elle est compatible avec xCloud.

Si vous cherchez la meilleure option pour jouer avec votre mobile Android et que votre smartphone dispose également d’une connexion USB-C, n’y pensez pas. Razer Kishi est l’un des meilleurs.

C’est un contrôleur qui utilise directement la connexion USB-C à utiliser, au lieu de Bluetooth. Son fonctionnement est similaire à celui du Nintendo Switch Joy-Con. Le mobile s’insère au milieu et vous disposez de deux joysticks, d’un pad, d’un bouton central et de gâchettes.

Il est disponible pour Android pour seulement 79,99 euros avec la livraison gratuite. Il existe un modèle pour iPhone mais il coûte près de 100 euros.

Ne manquez pas la critique de Razer Kishi que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Avec un design rétro : 8Bitdo SN30 Pro

8Bitdo SN30 Pro pour 43€ sur Amazon

Pour les joueurs à la recherche d’une manette similaire à celle qu’ils utilisaient quand ils étaient petits, comme la SNES, cette 8Bitdo SN30 Pro C’est une réplique moderne avec cette touche rétro.

C’est une manette compatible avec Android, Windows, macOS et aussi avec Nintendo Switch via Bluetooth. Il a le même format qu’un contrôleur Super Nintendo, mais avec des boutons et des commandes disposés comme les contrôleurs PlayStation.

Il dispose également d’un capteur 6 axes pour le rendre compatible avec les jeux Switch et la connexion USB-C.

Sur Amazon, vous pouvez obtenir une importation anglaise pour 43 euros.

SHAKS S3i

SHAKS S3i pour 37€ sur Amazon

SHAKS S3i C’est une télécommande mobile très complète car elle est compatible avec les produits Android, Windows et Apple en incluant un certificat MFi.

Le design est similaire à celui de la Xbox, mais avec les boutons dans une disposition PlayStation et également avec une croix copiée sur les derniers contrôles Microsoft dans un format rond.

Il comprend un clip pour placer le mobile au plus près de la télécommande.

Vous pouvez retrouver ce SHAKS S3i en promo sur Amazon pour 37 euros avec la livraison gratuite.

Le moins cher : Maegoo

Télécommande Maegoo pour Android à 29,99 euros

Contrôle Maegoo C’est une option très bon marché et compatible avec les mobiles Android et Windows, à la fois via Bluetooth et l’adaptateur USB inclus.

La disposition des boutons est similaire à celle de la Xbox et dispose également d’un clip pour maintenir le mobile. Il est compatible même avec les consoles rétro comme PlayStation 3.

C’est l’un des moins chers pour seulement 29,99 euros sur Amazon.

