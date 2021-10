Les meilleurs costumes de jeux vidéo d’Halloween à Spirit Halloween 2021

Photo : Photographe de détail (Shutterstock)

Il n’est pas trop tard pour acheter un costume d’Halloween, eh bien, tant que vous êtes prêt à incarner un personnage d’un jeu vidéo populaire. Kotaku (c’est-à-dire moi-même) a récemment visité un Spirit Halloween local (« le magasin d’Halloween n°1 au monde ! ») pour avoir une idée des offres de costumes sur le thème du jeu auxquelles vous pouvez vous attendre dans le commerce de détail. Comprenez ceci : ils ne sont pas si mauvais que ça ?

Compte tenu de la réputation légitimement méritée par les costumes basés sur des personnages de jeux vidéo, vous pourriez vous attendre à ce que Spirit soit au ras des imitations de deux bits: vous savez, « Super Plumber Brothers », « Blue Hedgehog », ce genre de chose. Mais à l’avant-poste de la chaîne dans le quartier Midtown East de Manhattan, la plupart des costumes de jeu étaient des affaires entièrement sous licence. Beaucoup avaient l’air plutôt bien.

Assassin’s Creed a obtenu un placement important, avec des costumes d’Edward (Assassin’s Creed: Black Flag), Connor (Assassin’s Creed III) et Ezio (un tas d’autres jeux). Les trois ressemblaient beaucoup aux tenues que ces protagonistes portent dans les jeux. Tous les trois, cependant, étaient de la taille d’un adolescent. Mais sur le même support, vous pouvez acheter un sweat à capuche de taille adulte stylisé comme une robe d’assassin des jeux, des insignes et tout.

C’est marrant que ce costume ne s’appelle pas « Not-Waluigi ». Photo : Kotaku

Le sweat à capuche n’est pas aussi doux qu’il en a l’air.Photo : Kotaku

Regardez en haut à gauche pour un autre combattant Smash surprise.Photo: Kotaku

Ce costume prend littéralement la vision du monde du Dr Catherine Halsey.Photo : Kotaku

Le magasin présentait également des costumes basés sur des personnages d’autres jeux les plus vendus, notamment Master Chief (de Halo), Sora (Super Smash Bros.) et plusieurs membres de la liste d’Overwatch. Bien que n’étant pas ce que l’on pourrait qualifier de parfait, chaque costume avait une ressemblance admirable avec les personnages sur lesquels ils étaient basés.

Il est à noter que Spirit Halloween a consacré deux murs complets à Fortnite. Il y avait trop d’offres pour que je puisse réellement noter si elles étaient bonnes ou non. Bien sûr, cela ressemble à Fortnite.

À tout le moins, Halloween est une fête du diable dans les détails. À cet égard, Spirit Halloween a obtenu des notes élevées avec une multitude d’accessoires liés aux jeux. En plus d’un bouclier Hylian détaillé de The Legend of Zelda, le magasin a également vendu des ordinateurs de poignet Pip-Boy de Fallout, ces épées pixelisées de Minecraft et des masques du jeu de combat Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4.

Et vous ne devez même pas battre le mode Boss Rush de Skyward Sword pour gagner ce bouclier.Photo : Kotaku

Plus d’armes de combat Smash…Photo : Kotaku

Contacts Rasengan non inclus.Photo : Kotaku

Compte tenu de l’évolution du changement climatique, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée de s’approvisionner tôt en accessoires Fallout.Photo : Kotaku

C’est moi, Ario.Photo : Kotaku

Les employés de Two Spirit Halloween étaient bien trop occupés pour parler à un journaliste de Kotaku des accessoires les plus populaires. Mais étant donné que seuls deux accessoires de Mario – l’un un masque de l’homme lui-même et l’autre une version bien réalisée de Cappy, l’acolyte du chapeau portable de Super Mario Odyssey – sont restés sur le rack, on peut faire le saut logique que l’héroïque de Nintendo pilier vendu comme des petits pains. (Il y avait plusieurs masques Luigi, mais qui veut devenir le petit Super Plumber Brother ?)

Cela dit, Spirit Halloween manquait notamment de costumes liés aux sorties majeures de 2021. Je n’ai rien vu de Ratchet & Clank: Rift Apart, la dernière entrée dans l’une des franchises PlayStation de Sony. Le costume de Nary a Tall Vampire Lady était exposé. Il en va de même pour tout ce qui se trouve dans la luxueuse garde-robe de l’Agent 47. Et si vous espérez trouver quelque chose qui ressemble à la veste de Travis Touchdown, s’il vous plaît. Vous devrez vous rendre à Soho pour cela.

Cependant, les joueurs qui cherchent à se déguiser comme les plus grands jeux de l’année ne sont pas totalement malchanceux. À quelques pâtés de maisons de Spirit Halloween, j’ai repéré un cosplay Forza Horizon 5 vraiment impressionnant :

Ok, juste, Forza est plus beau que la photographie sur iPhone.Photo : Kotaku

Tout à vous pour le prix modique de 215 000 $.