Les meilleurs coups et KO de Canelo

Une nouvelle présentation de Saul Canelo Allvarez, l’un des plus grands représentants de la boxe aujourd’hui. Ce samedi 6 novembre, il affrontera l’Américain Plante de Caleb à Las Vegas, une nuit où il n’y aura ni plus ni moins de quatre ceintures de championnat en jeu.

En septembre dernier, le combat a commencé à s’échauffer lorsqu’ils se sont battus en plein affrontement, dans une séance qui devait servir simplement à promouvoir le combat et s’est terminée de la pire des manières. Et quoi de mieux que de continuer à cuisiner la précédente avec les 10 meilleurs hits et KO du Mexicain. Aussi, toutes les informations que vous devez savoir.

Les présentations des grands combats sont généralement le théâtre de mises en scène devant les caméras et on dit souvent que la soirée commence là où les deux adversaires se retrouvent face à face. Et c’est littéralement ce qui s’est passé dans la confrontation entre Saúl Canelo Álvarez et Caleb Plant, qui a déjà commencé les ananas de la confrontation.

Le Mexicain et l’Américain, qui se retrouveront le 6 novembre au MGM Grand Arena de Las Vegas pour unifier les super-moyens, ont d’abord échangé chicanas et insultes. Plant a dit qu’il serait le nouveau champion et, au rire de Canelo, il a lancé : » Continue de rire, fils de pute, parce que tu vas le découvrir très bientôt. » Mais ce n’était que le début.

Au moment où les deux combattants étaient face à face, Plant lui a dit quelque chose qui n’a pas été entendu et Canelo a répondu avec une poussée. Le Yankee est allé le chercher, quelques ananas ont volé et Caleb s’est retrouvé avec sa paupière droite coupée : il y avait un uppercut qui a fait sauter ses lunettes et il est reparti avec du sang sur le visage.

Ce samedi 6 novembre, il se déroulera au mythique MGM Grand de Las Vegas. La soirée commencera à 22h dans notre pays et le Mexicain montera sur le ring vers 1h du matin. Nous devrons veiller tard…

Ce combat est très pertinent car quatre ceintures seront sur la table. Canelo est celui qui y joue le plus, puisqu’il exposera les trois titres des super-moyens qu’il a en sa possession : WBC (World Boxing Confederation), WBA (World Boxing Association) et WBO (World Boxing Organization). Plant risquera la couronne IBF (International Boxing Federation) de la même division. Par conséquent, le vainqueur sera établi comme monarque absolu des 76 kilos.

En Argentine et dans le reste de l’Amérique latine (à l’exception du Mexique), la transmission sera gratuite et sera en charge d’ESPN Knockout. Box Azteca le dépensera en terres mexicaines et aux Etats-Unis il faudra payer le Pay per View pour accéder à la soirée. On peut aussi le voir sur Star +.

Selon des informations antérieures, on estime que Canelo Álvarez montera sur le ring avec un forfait de 40 millions de dollars de sac. À cela, il faut ajouter un pourcentage de Pay per view, qui est généralement l’essentiel de ce que les boxeurs collectent pour chaque combat. En revanche, Caleb Plan aura assuré 10 millions de dollars américains plus un pourcentage du PPV, bien que inférieur à celui du Mexicain, qui est naturellement la vedette.

