Les meilleurs cours de fitness en plein air à réserver maintenant

que vous ayez manqué vos cours de HIIT quotidiens, vos séances de spinning hebdomadaires ou votre club de course mensuel, cela a été une longue année de verrouillage, la plupart desquels nous avons été privés de nos communautés de fitness bien-aimées.

Heureusement, alors que le verrouillage commence à diminuer, à partir d’aujourd’hui (29 mars), les installations sportives de plein air sont autorisées à rouvrir, ce qui en fait le moment idéal pour expérimenter des exercices en plein air. Récapitulatif rapide, selon les nouvelles règles, les cours de fitness peuvent désormais avoir lieu à l’extérieur, tandis que les gymnases peuvent rouvrir le 12 avril, mais les cours collectifs en salle ne peuvent pas reprendre avant le 17 mai.

Envie de revenir dans le mix? Du stand up paddle à l’entraînement de style bootcamp dans le parc, nous avons sélectionné les meilleurs cours en plein air pour faire remonter ces endorphines.

Tournage disco silencieux en plein air

Vous avez manqué votre session d’essorage hebdomadaire? Laissez-vous tenter par l’un des cours de spinning en plein air de 45 minutes de Static, à Embassy Gardens, dans le sud de Londres. Les cours auront lieu six jours par semaine tout au long de l’été et sont diffusés chaque semaine. Accrochez et déconnectez.

Prix: 20 £ / cours (comprend l’utilisation du vélo, des écouteurs, des chaussures et de la musique).

Où: Jardins de l’ambassade, Nine Elms.

Parcs BXR

Vous avez manqué de sortir vos frustrations sur le sac? BXR est de retour ce printemps avec ses cours collectifs en plein air à distance sociale à Marylebone, débutant du 29 mars au 16 mai. Choisissez parmi Box Skills, SweatBOX, Cardio Conditioning et Core, Strength and Conditioning et Pilates. Les cours durent 45 minutes.

Prix: 20 £ / séance ou 100 £ / 6 séances.

Où: Jardins de Paddington.

Fitness en plein air David Lloyd

David Lloyd a rouvert plusieurs de ses clubs pour proposer des séances de fitness en plein air dans ses espaces en plein air. Il y aura des séances de yoga, de Pilates, de cyclisme en groupe et de style bootcamp, ainsi que certains de ses cours de signature tels que Battlebox et Blaze. Le tennis et l’entraînement personnel seront également disponibles, tout comme la natation dans les clubs avec piscines extérieures.

Prix: les adhésions varient entre 50 £ et 150 £.

Où: divers clubs londoniens.

La fonderie forte

Les légendaires cours Strong de la fonderie se dérouleront également en plein air pendant deux semaines à partir du 29 mars jusqu’à ce que la salle de sport puisse rouvrir. Transpirez avec l’aide de rôdeurs, de bûches d’hommes forts, de porte-fermiers, de sacs de sable et de pneus sous l’œil vigilant de l’équipe d’entraîneurs qui vous guideront à travers ces gains. Les cours ont lieu du lundi au dimanche jusqu’au 11 avril.

Où: La Fonderie Vauxhall.

Piste F45

Avant la réouverture des studios plus tard en mai, la méthode de fitness Cult Aussie F45 ramène F45 Track, ses entraînements en plein air populaires de 45 minutes qui combinent HIIT avec un entraînement fonctionnel et en résistance. Lancés le 29 mars, les cours collectifs à distance sociale auront lieu dans des parcs du Royaume-Uni, y compris un certain nombre de lieux à Londres.

Prix: à partir de 17 £ (sans rendez-vous).

Où: Fulham, Blackhorse Lane, Holloway, Streatham Hill, Blackwall, Vauxhall, Peckham Rye, Shepherds Bush, Tooting, Kingston et Brixton.

Coupe militaire avec BMF

Military Fit est un entraînement de 60 minutes de style militaire qui intègre des éléments de cardio et de force pour améliorer la forme physique, la puissance et la vitesse. Les cours sont ouverts à tous les niveaux – n’ayez pas peur de devenir boueux, les résultats en valent la peine.

Prix: Essai de 7 jours pour 7 £, à partir de 14,99 £ / cours ou 61,99 £ par mois / mois.

Où: divers endroits, y compris Hyde Park, Battersea Park et Richmond Park.

Stand up paddle avec Active 360

Plongez dans l’eau avec un peu de paddleboard – cela testera à la fois votre équilibre et votre force et vous aidera à construire un noyau dur comme le roc. Les cours commencent par un entraînement terrestre avant de frapper la Tamise pour perfectionner votre technique. Choisissez parmi des cours privés ou des cours en groupe.

Prix: à partir de 59 £ / séances de groupe ou 79 £ / cours privés (y compris la location de tout le matériel).

Où: divers endroits, y compris Kew Bridge, Paddington, Brentford et Richmond.

Bootcamp rapide

Brûlez jusqu’à 600 calories en un seul cours de bootcamp avec Swift Fitness qui reprend aujourd’hui. Les entraînements de bien-être varient tous les jours pour vous garder sur vos gardes, mais une séance typique comprend des intervalles de brûlure de graisse, des circuits de soufflage de calories et des jeux d’équipe qui vous laisseront sur une bonne note.

Prix: Essai gratuit de 7 jours, 12 £ / session ou 49 £ / mois.

Où: divers endroits, y compris Highbury Fields, London Bridge, Clapham Common, Fulham et Parsons Green.

BuggyFit

Retrouvez votre forme post-natale avec l’équipe d’experts de BuggyFit, le plus grand réseau d’entraînement en buggy du Royaume-Uni pour les mamans et les bébés. Les séances d’une heure comprennent une marche énergique pour faire battre votre cœur, suivie d’exercices axés sur les muscles à faible impact pour regagner progressivement votre force après la naissance.

Prix: 10 £ / cours ou 85 £ pour 10 séances avec une carte de fidélité Buggyfit.

Où: divers endroits à travers le Royaume-Uni, y compris Primrose Hill et Regent’s Park.

Entraînement personnel avec POD Fitness London

POD Fitness propose des séances d’entraînement personnel en petits groupes pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes à la fois. Choisissez parmi une session HIIT de 35 minutes, 45 minutes de circuits cardio et de résistance ou une heure de kickboxing, de musculation ou d’étirement. Chaque session convient à tous les niveaux et les PT font des ajustements pour chaque individu.

Prix: Essai de 7 jours pour 47 £ ou 35 £ / cours.

Où: Ravenscourt Park et Furnivall Gardens (SW6).

Fearsome Running avec Be Fearsome

Vous voulez rafraîchir votre technique de course? Participez à l’un des cours collectifs de 45 minutes de Be Fearsome qui combinent des exercices de course à pied, des entraînements par intervalles et d’endurance, ainsi que des exercices de force et de conditionnement conçus pour faire de vous un coureur plus efficace et plus rapide. Des cours de bootcamp et de circuits Be Fearsome sont également disponibles.

Prix: essai gratuit, 12,50 £ / session ou 59 £ / mois.

Où: Hyde Park et Battersea Park.

Park HIIT Bootcamp avec Train Dirty London

Train Dirty London combine un entraînement par intervalles de haute intensité avec des exercices de style bootcamp dans des cours de 45 minutes qui stimuleront votre métabolisme et brûleront les graisses rapidement. Les cours ont généralement entre 7 et 10 personnes par entraîneur et se déroulent indépendamment de la météo. Attendez-vous à améliorer votre condition cardio tout en développant vos muscles maigres.

Prix: à partir de 12,50 £ / cours (sans rendez-vous)

Où: divers sites londoniens, notamment Shoreditch Park, London Fields, Hackney Downs, Clapham Common et Wandsworth Common.

Yoga avec BayLeaf Yoga

Trouvez votre zen avec un flux de hatha yoga en plein air de 60 minutes avec BayLeaf Yoga. Les cours sont adaptés à tous les niveaux et sont ouverts à un maximum de six yogis à la fois. Les séances comprennent la méditation, le pranayama (respiration artificielle) et l’asana (postures) – vous repartirez énergique et avec un équilibre et une flexibilité améliorés.

Prix: 10 £ / cours ou à partir de 55 £ / mois.

HIIT avec un élément

Les séances à haute intensité de One Element combinent 40 minutes de cardio suivies d’un entraînement de base et d’étirements pour vous offrir un entraînement complet du corps. Attendez-vous à être poussé à vos limites, vous laissant vous sentir plus fort, plus autonome et prêt pour une douche.

Prix: session d’essai gratuite, 15 £ / cours ou 39 £ / mois.

Où: Clapham Common, Twickenham Green, Wimbledon Park et Tooting Common.