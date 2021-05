Les meilleurs cryptos d’aujourd’hui: 10 plus gros gagnants pour mardi

Il est midi et nous examinons les meilleurs cryptos d’aujourd’hui.

Il y a beaucoup de nouvelles cryptographiques à connaître aujourd’hui. Cela comprend le lancement d’une nouvelle crypto, une liste supplémentaire en augmentant une autre plus élevée, et plus encore.

Jetons un coup d’œil aux plus gros gagnants de crypto pour mardi jusqu’à présent ci-dessous.

Les meilleurs cryptos du jour

Nyerium (CCC:NYEX-USD) mène la liste avec la crypto augmentant de plus de 512% sur une période de 24 heures.

Finances Pegazus (CCC:PEG-USD) est le prochain sur la liste avec l’en-tête crypto plus de 304% plus élevé sur une période de 24 heures.

Chibi Inu (CCC:CHIBI-USD) revendique la troisième place sur la liste car la crypto connaît une augmentation de plus de 152% sur une période de 24 heures.

Zabaku Inu (CCC:ZABAKU-USD) rejoint la liste avec le crupto assis environ 140% plus haut sur une période de 24 heures.

Pièce Cofinex (CCC:CNX-USD) est à mi-chemin de la liste avec le crypto sautant de plus de 125% sur une période de 24 heures.

Actif stable (CCC:STA-USD) commence la seconde moitié de la liste avec la crypto augmentant de plus de 123% sur une période de 24 heures.

Gamesafe.io (CCC:GAMESAFE-USD) prend également une place sur la liste, la crypto enregistrant une augmentation d’environ 123% sur une période de 24 heures.

Finance embourbée (CCC:BOG-USD) gagne sa place sur la liste car les fusées cryptographiques sont plus élevées de 119% sur une période de 24 heures.

Combo (CCC:COMB-USD) bénéficie d’une augmentation de plus de 117% sur une période de 24 heures.

Hanzo Inu (CCC:HNZO-USD) clôture la meilleure liste de crypto d’aujourd’hui à plus de 100% sur une période de 24 heures.

Il y a aussi d’autres nouvelles cryptographiques qui méritent d’être examinées ci-dessous.

Plus de nouvelles crypto pour mardi

